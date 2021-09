S fotbalem začínal v Obříství pod vedením svého táty. Ten svého potomka k fotbalu nejen přivedl, ale na začátku byl i jeho prvním trenérem. Posun na vyšší fotbalovou úroveň na sebe nenechal dlouho čekat.

Už v přípravce Libor mladší válel v Neratovicích. Na Mělnicku není věhlasnější fotbalové líhně. Jenže ani ta neznamenala konečnou. Jak už to bývá, na jednom z turnajů žlutomodré naděje narazily na Spartu, druhý den už u Tichotů zvonil telefon, na druhém konci Letná.

„Turnaj a právě i zmiňovaný zápas proti Spartě se mi celkem povedl,“ pamatuje si Libor Tichota. Sotva desetiletý klučina tak začal rázem plně poznávat a užívat profesionální přístup k fotbalu v jednom z nejslavnějších českých klubů.

Podle představ a plánů šlo všechno až (pouze) do šestnácti. „Tehdy jsem to ještě nevěděl, ale teď zpětně vím, že to byl konec mých šancí na profesionální fotbal,“ vrací se k prvnímu a bohužel zdaleka ne poslednímu vážnému zranění kolene. „V devatenácti jsem už byl po třech operacích a to byl totální konec nějakých šancí být profesionální fotbalista.“

Místo bojů o místo v sestavě některého z ligových týmů si tak sedl do pomyslného zpátečního vlaku – na trase Praha – Neratovice – Obříství si pouze přidal zastávku v Libiši.

„Jelikož mi už zdraví nedovolilo hrát na vyšších úrovní, pohybuji se celou dobu pouze v okresním fotbale,“ říká smířlivě. Bohužel se na vlastní kůži přesvědčil i o tom, že riziko zranění s úrovní soutěže rozhodně neklesá. Když zdraví nedrží…

„Od odchodu ze Sparty přibily další tři operace kolen a bolesti jsou každým zápasem větší. V prvním kole mi v koleni prasklo zase a cítím, že jsem si poranil meniskus, protože koleno úplně neohnu. Myslím, že mě bude čekat další,“ přeladí už do současnosti. O tom, že pod kudlu musel i s kotníkem a nosem, už ani raději nemluví.

Že kariéru celkově hodnotí jako nešťastnou, plnou zranění, nemůže překvapit. „Moje tělo asi není stavěné na fotbal. Hlava chce a tělo říká ne. Nejvíc mě štve, že člověk tomu obětoval vážně vše, já byl zrovna jeden z těch, co měl vše vydřený, protože jsem žádný technik nebyl, takže jsem dřel dřel a bohužel nic z toho.“

Na milovanou hru ale ani tak nezanevřel. V Obříství působí už několik let jako hrající trenér A-mužstva, které se pod jeho vedením vrátilo zpátky mezi okresní elitu. „Snažím se jen předávat nějaké zkušenosti, co jsem mohl během působení na vyšší úrovni pochytit. Chtěl bych vybudovat tým, který by byl schopný postoupit do I. B třídy a dokázal se tam udržet,“ prozrazuje s tím, že žádné „vyšší“ trenérské ambice nemá.

Rád by ale celkově pomohl k vybudování dobrého fotbalového zázemí v Obříství. Od hřiště, které v minulosti několikrát prošlo velkou labskou vodou, bydlí s přítelkyní jen asi sto metrů.

„Snad se nám i dál povede zvelebovat areál a konkurenceschopným zázemím s dobrými podmínkami pro fotbal přilákat další mladé hráče,“ představuje vizi, i když ví, že jde spíše o běh na delší trať. „Každý máme svou práci a fotbal je jen koníček. Jsem ale rád, že v Obříství jsou stále fotbaloví blázni, kteří dokazují, že i na vesnicích může fungovat několik mládežnických týmů a dvě mužstva chlapů,“ připomíná zaměstnanec obchodního oddělení jedné z firem sídlících v areálu neratovické Spolany.

Když to situace dovoluje a neběhá zrovna po hřišti či okolo něj, snaží se Libor Tichota cestovat a poznávat nová místa. Myšlenky má od letoška třicátník už také na založení rodiny. „Až se to poštěstí a kdyby to byl náhodou kluk, asi je jasné, k jakému sportu ho povedu,“ loučí se optimisticky.