„Za důvěru od klubů jsem rád. Vše, co jsem říkal, se samozřejmě budu snažit splnit. S týmem lidí, které jsem oslovil a tvoří výkonný výbor, máme nastavené určité vize i plány do budoucna. Myslím, že do toho zapadne i Jirka (Guttenberg). Jsem rád, že ve výboru zůstal,“ vyjádřil své první dojmy po zvolení Slavoj Tichý.

Jak od představitelů řady klubů zaznívalo už předem, byl pro ně první volbou proto, že na rozdíl od Jiřího Guttenberga není spojený s žádným klubem. Velmi často také chválili jeho přístup a ochotu v pozici sekretáře.

Neúspěšný z obou kandidátů se bezprostředně po skončení valné hromady svěřil, že čekal o něco větší podporu. „Když jsem slyšel výsledek, přemýšlel jsem, jestli má vůbec smysl pokračovat ve výkonném výboru,“ přiznal dlouholetý předseda SK Mšeno, který v boji o stejný post ztroskotal už podruhé, před čtyřmi lety ale o poznání těsněji.

„Nedělal jsem žádnou velkou kampaň. Seznámil jsem pouze kluby se svými postoji, které jsou dlouhodobě známé. Zaměřil jsem se spíše na to, co bych dělal ve vyšších patrech fotbalu. Volby do středočeského svazu a valná hromada FAČR – tam vidím prostor pro velké změny. U nás na okrese není příliš co měnit a funguje to dobře,“ shrnul Guttenberg svou letošní kandidaturu.

Na pokračování šestnáctiletého působení ve výboru po rychlé úvaze kývl. Od delegátů se následně dočkal třiatřiceti potvrzujících hlasů, víc neměl žádný ze sedmičky kandidátů. „Myslím, že tyhle hlasy stojí za to pokračovat,“ dodal.

Spolu s Tichým oba svými slovy znovu potvrdili, že na rozdíl od jiných okresů Mělnicko volby nerozdělily na dva nesmiřitelné tábory. Dokonce nešlo ani o jinde obvyklý souboj „berbrovci“ kontra F-evoluce.

„Je mi jedno, jestli je někdo berbrovec, libovec, Čistý fotbal nebo F-evoluce, jak se dneska všude mluví. Mezi lidmi, které jsem pro práci ve výkonném výboru oslovil, mám zastoupené všechny skupiny. Hlavním cílem je spolupracovat ku prospěchu věci na okrese. Co sami uděláme a vy nám schválíte, to budeme mít, nikdo nám to nevezme a většina nám s tím ani nepomůže,“ objasnil Tichý svůj postoj ještě před volbou.

Výsledky voleb



Předseda OFS

Zvolen: Slavoj Tichý 26 hlasů. Neuspěl: Jiří Guttenberg 9



Výkonný výbor

Zvoleni: Jiří Guttenberg 33, Jan Netolický 32, Tomáš Přibík 30, Jiří Kaiser 30, Jiří Kábrt 26, Ivo Lorenc 21. Neuspěl: Martin Prislupský 20



Revizní komise

Zvoleni: Stanislav Hamáček, Antonín Vondráček, Jiří Zabilanský všichni 35 hlasů

Kromě Guttenberga na nadcházející čtyři roky zasednou ve výkonném výboru ještě Jiří Kábrt, Jiří Kaiser, Ivo Lorenc, Jan Netolický a Tomáš Přibík. Jediným kandidátem, který neuspěl, se stal Martin Prislupský. Do revizní komise delegáti vyslali Stanislava Hamáčka, Antonína Vondráčka a Jiřího Zabilanského.

Do neratovické sportovní haly dorazilo celkem 35 delegátů z 55. Nižší účast tak byla jedním z témat. Podle Tichého tři kluby neměly v pořádku potřebné administrativní náležitosti, některé se omluvily kvůli karanténě. „Že chybělo nakonec dvacet oddílů, mě překvapilo. Na druhou stranu mají v dnešní době asi jiné starosti,“ komentoval Tichý prořídlé řady nejen v porovnání s jinými okresy, ale třeba i s předešlou volební valnou hromadou v Mělníku.

V roli předsedy schůze se se svým čtyřletým mandátem v čele okresního svazu rozloučil Jiří Kabyl. Kromě shrnutí hlavních změn a fungování fotbalu na Mělnicku v uplynulém období se zmínil také o kauze, v níž od října figuruje coby delegát druholigového utkání jako jeden z obviněných. Právě ona stála za jeho rozhodnutím neucházet se o obhájení pozice předsedy.

„V první chvíli jsem byl rozhodnutý, že budu kandidovat. Když jsem postupem času viděl, jaké články se všude možně objevují, zjistil jsem, že by to nebylo jen mé okolí, které by se do toho dostávalo, ale že bych i vás zatáhl do politikaření, a to nechci. Sám si to odbojuju,“ zopakoval Kabyl delegátům, co klubům napsal už v průběhu prosince.

I podle něj fotbal na Mělnicku po všech stránkách funguje, jak má. Kromě toho, že výbor za čtyři roky neřešil ani jedno odvolání proti rozhodnutí některé z komisí, o tom prý vypovídá i skutečnost, že zde Fotbalová evoluce nepostavila vlastní kandidátku. „Máte tu na výběr celkově osm kandidátů a všechno jsou to kluci, které znáte a jsou mezi vámi. Pokud bych sám šel kandidovat, byl bych nadšený. A dovedl bych si mezi vámi představit i další,“ obrátil se na delegáty Kabyl.

Samotná „kauza Berbr“ přišla více na přetřes až v závěrečné diskusi. Delegáta z Vraňan zajímal postoj vedení OFS na „fotbalovou politiku" v nejvyšších patrech, která na podzim vrhla na český fotbal pořádně temný stín.

„Osobně mi nikdy nikdo nediktoval, jestli mám volit tak, nebo tak. Veškerá rozhodnutí jsem dělal svobodně. Na valných hromadách jsem vždy hlasoval tak, aby to mělo přínos pro okres,“ odpověděl Kabyl s tím, že v minulosti dal hlas Romanu Berbrovi stejně jako bývalému spoluhráči ze Sparty Ivanu Haškovi.

Nastupující předseda Slavoj Tichý vyloučil, že by třeba na nadcházející valnou hromadu středočeského svazu muselo všech pět zástupců okresu „držet basu“ a volit jednotně. „Každý pojede se svým názorem,“ nastínil. „Před celostátní valnou hromadou budeme o jménu, které za okres podpoříme, dlouho diskutovat a zvažovat, co mohou okresy od potenciálních šéfů nahoře očekávat,“ slíbil.