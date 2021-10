Z urážek rozhodčích, za které přišla většina trestů, se vymyká pouze napadení protihráče v podání tišického Michala Novák. Vyloučení dvojice z kelského týmu bylo z kategorie kuriozit. Rosenkranc z lavičky reagoval na červenou pro Kohouta slovy: „Kdyby si to nepískal jako p… (zopakoval stejnou urážku), tak ti to neříká.“

Pět kol zbývá do konce podzimní části okresních fotbalových soutěží. A přesně na tolik zápasů zatrhla disciplinární komise start některým hříšníkům z uplynulého kola. Nejdříve v jarní části by si měli znovu zakopat Václav Fišer z PTZ Nelahozeves, Michal Novák z Tišic, Jaroslav Kohout a Jaroslav Rosenkranc z Kel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.