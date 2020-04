Co přesně chcete s kluby probírat?

Chceme od oddílů slyšet jejich názor na stávající situaci. Slyšel jsem už i zprávy, že ne všechny budou chtít přihlásit stejnou soutěž. Nemyslím teď přímo okres Mělník, ale obecně. Určitě pak přijde na řadu doplňování soutěží na nejrůznějších úrovních. I proto by bylo dobré, aby v tomto měli všichni jasno a nevznikaly fámy a dohady.

Zaznamenal jsem i hlasy z klubů, že jakmile to okolností dovolí, zahrály by si ještě před prázdninami alespoň formou přátelských zápasů. Je to podle vás reálné?

I v tomto si chceme nastínit naše možnosti. Mám v hlavě nějaké varianty. Podle rozhodnutí FAČRu jsou zrušené všechny oficiální soutěže, takže by se asi muselo hrát ve formě přátelských zápasů. Mohlo by to mít podobu Rebel cupu, který v zimě hrajeme ve skupinách. Slyšel jsem, že někde zvažovali sehrání přáteláků podle losu mistráků. Šlo by prostě jen o to vyplnit hráčům v případě zájmu třeba alespoň ten červen.

Pevným bodem naděje se pro většinu fotbalistů stává start nové sezony. Ani ta ale ovšem nemusí začít jako obvykle ve druhé polovině srpna, že?

Stále je možné, že se bude dohrávat první a druhá liga. Pokud by se tím odsunul losovací aktiv Řídící komise Čechy až do poloviny srpna, což je teoreticky možné, museli bychom v návaznosti čekat a naše soutěže by začaly asi až v září. I v takové situaci by předtím šlo odehrát nějakou letní verzi Českého poháru. Oddílům bychom tak zajistily alespoň nějakou kvalitní přípravu. Vzhledem k tomu, že všechny odehrály poslední mistrák v listopadu, si myslím, že se budou těšit na jakékoli zápasy.

Jak na předčasný konec soutěží reagují sponzoři a partneři svazu? Máte v tomto směru už nějaké informace?

Myslím, že v tuto chvíli je to ještě předčasné. Už dříve probleskovaly zprávy, že okresní i krajský fotbal dostane nižší příspěvek než v minulém roce. Na to jsme tedy byli připravení. Jaký to bude mít konečný důsledek, nevím. Určitě to bude náplní valné hromady, která se přesunula z května na červen. K řešení toho nejspíš bude spousta.

Oproti vašemu původnímu vyjádření k přerušení soutěží došlo k definitivnímu ortelu svazu nad soutěžemi ještě před Velikonocemi. Překvapilo vás to?

Myslím, že pro většinu lidí šlo o očekávané rozhodnutí. Tím, jak je krásné počasí a každého to asi táhne na hřiště, tak zároveň asi i smutné. Ale nedá se nic jiného dělat. Stále nevíme, kdy bude umožněno dostat se na sportoviště pro kolektivní sporty. Měli jsme připravené scénáře, kdy a jak. Muselo by se ale nejen posouvat ukončení ročníku, mělo by to i další důsledky v podobě změn v přestupním řádu. Celkově by to bylo velmi složité, navíc s nejistým průběhem. Za současných podmínek by stačilo, aby byl nakažený jeden člověk, a vyřadil by za víkend dvě mužstva. Pokud by to byl rozhodčí, tak všechna, která by rozhodoval. Zjistili bychom pak nejspíš, že by stejně nebylo v silách sezonu dohrát.