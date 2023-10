Mšeno - Velký Borek 2:2 (1:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Do zápasu jsme vstoupili aktivně a už ve 3.minutě jsme se dostali do vedení po krásné akci, na jejímž konci zakončoval do prázdné brány Dvorný. I nadále jsme byli lepší, ale bohužel se nám vedení navýšit nepodařilo. Hostům k vyrovnání pomohl šťastný odraz, kdy se odkopnutý míč odrazil přímo na nohu hostujícího útočníka. Do druhé půle jsme opět vstoupili aktivně a byli nebezpečnější. Vedení jsme strhli na svou stranu povedenou střelou Veselého. O chvíli později jsme měli další dvě velké šance, ale naše vedení jsme bohužel nenavýšili. A tak přišel trest. Z nenápadné standardní situace jsme dostali vcelku laciný gól. Po delší době jsme předvedli výkon, na kterém se dá stavět. Podle mne jsme byli lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát. Ale hraje se na góly a navíc je Borek velmi silný a houževnatý soupeř. Nakonec tedy s pokorou bereme i remízu.

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Do zápasu jsme vstoupili, jak je už naší tradicí. V kabině si něco řekneme, stokrát se ujistíme, že to tak musíme dělat, vlezeme na hřiště a všechno je jinak. Takže i tentokrát jsme už ve 3. minutě prohrávali, kdy domácí proběhli naší pravou stranou obrany a Dvorný dával de facto do prázdné. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou a nám se nakonec Michalem Junkem podařilo srovnat. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu a druhý poločas byl víceméně ve stejném stylu. Nám vázla finální nahrávka i zakončení, domácí hráli stylem vše na Veselého, což vůbec nemyslím zle, naopak klobouk dolů před Martinem, kolik vybojoval a rozdal míčů. A byl to i on, kdo krásnou střelou dával na 2:1, kdy Prochi v bráně neměl sebemenší šanci. My vyrovnali po snad jediné dobře zahrané standardce, kterou zakončoval ve stylu naší koncovky "dotlač míč do sítě, jak umíš" Filip Lamač a srovnal na 2:2. Remíza je myslím podle průběhu hry spravedlivá.

Nakonec jedna poznámka. Ve svých příspěvcích se snažím nekritizovat rozhodčí, spíše naopak. Tentokrát však udělám výjimku a musím konstatovat, že rozhodčí byli suverénně nejslabším článkem celého zápasu. Necitlivé řízení zápasu, kdy za stejné přestupky se jednou karta udělila, podruhé ne, opakovaně necitlivé přerušování hry, kdy jak my, tak domácí se dostávali do nadějných situací, vyústilo akorát ve zbytečnou nervozitu jak na hřišti, tak na lavičkách. Zdůrazňuji, že nebylo připískáváno ani jedné straně. Nezlobím se ani na mladého hlavního, který dělal, co uměl, či spíše neuměl, zaplaťpánbůh že má odvahu pískat (já bych ji neměl ani za zlaté prase). Ale píši toto spíše jako zamyšlení, zda při obsazování rozhodčích by se nemělo dát takovýmto mladíkům k ruce zkušené mazáky, a nebo je nechat obouchat nejdříve v mládežnických soutěžích. Ale je to samozřejmě jen můj názor.