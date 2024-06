Pšovka B - Horní Beřkovice 0:5 (0:1)

Michal Jenč, kapitán Pšovky: Do zápasu jsme nastoupili ve slušné sestavě, ale vstup do utkání se nám hrubě nepovedl a od první minuty jsme prohrávali. První čtvrthodinu jsme se vyloženě hledali, hosté nás přehrávali ve všech směrech a měli i další velké šance na skórování. Do poločasu se hra srovnala a měli jsme příležitosti k vyrovnání. Do druhého jsme vstoupili aktivně, ale ani po sérii rohů a dobrých dalekonosných střel, kdy hosty podržel jejich brankář, jsme vyrovnat nedokázali. To byla asi naše poslední šance s výsledkem něco udělat. Beřkovice pak přidaly po mé chybě gól na 0:2 a pak už jsme neměli sílu vzdorovat. Přišly další góly a konečné skóre se vyšplhalo až na hrozivých 0:5. Hosté jsou jeden z nejfotbalovějších týmů v soutěži a také fyzicky jsou na tom více než dobře. Divím se, že v tabulce nejsou výš, a doufám, že svoje poslední dvě kola zvládnou za tři body. My se budeme snažit dát do zápasu s Libiší vše a zvítězit, protože trojka by Pšovce neslušela.

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: Hned na začátku zápasu jsme vstřelili gól a dalších patnáct minut jsme byli o něco lepší. Nicméně jsme z toho dále nic nevytěžili. Zbytek prvního poločasu byl lepší tým domácích, kteří měli lepší pohyb a předvedli několik pěkných akcí, které si volaly po brance. Do poločasu jsme to přečkali. Ve druhém jsme začali lépe, jak v nasazení, tak v pohybu. Podařilo se nám vstřelit druhý gól, který nás trochu uklidnil. Poté přišly další dva rychlé a bylo po zápase. Do té doby byli domácí velmi nepříjemným soupeřem a hráli dobrý fotbal.