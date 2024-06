Mšeno - Libiš B 5:0 (1:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Poslední zápas sezony jsme začali dost lehkovážně a těžko jsme se dostávali do hry. Přesto jsme se dostali do vedení, když se po standardní situaci prosadil skvěle hrající Zajíc. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem aktivněji a zápas pak byl už zcela v naší režii. Byl to ideální zápas na konci sezony. Oba týmy chtěly hrát fotbal, hrálo se bez záludných zákroků a k vidění byl dostatek šancí i góly. I proto jsem mohl do hry nasadit navrátilce po operaci křížového vazu - Guttenberga mladšího. Přejeme mu, aby se mu už zranění vyhýbala a on mohl být opět aktivním členem našeho týmu. Jsem moc rád, že se nám podařilo dotáhnout až do konce sezony šňůru bez prohry trvající deset zápasů. Sezonu končíme na celkovém třetím místě, což je vzhledem ke kvalitě týmů v okresním přeboru skvělý výsledek. Zažili jsme v sezoně několik výbuchů a debaklů, ale vždy jsme se dokázali oklepat a vrátit se do hry o čelo tabulky. Na tento tým mohu být pyšný a to taky jsem.

Ondřej Eisner, hrající trenér Libiše B: Pro poslední zápas sezony nás bylo devět, takže jsme vyrazili do Mšena se čtyřmi dorostenci, kteří odehráli dopoledne svůj zápas. První poločas byl z naší strany solidní, dařilo se nám celkem slušně kombinovat i bránit bez ohledu na to, že jsme opět hráli v jiné sestavě. Ale nedokázali jsme žádnou z příležitostí proměnit nebo náznaky šancí lépe vyřešit. Po druhém gólu na začátku druhého poločasu už hráli jen domácí. Z naší hry se stal paskvil a festival zkažených přihrávek v podání úplně všech na hřišti i vinou únavy. Vrcholem byl vlastní gól v samém závěru, který to tak nějak vše uzavřel. Díky dorostencům, že to vydrželi. Gratuluji Mšenu nejen k výhře, ale také k celé sezoně. Pro mě je to z pohledu výsledků a umístění v tabulce tým tohoto ročníku.