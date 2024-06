/OSOBNOST DENÍKU, VIDEO/ S trochou nadsázky by se dalo říct, že dostal…

Devadesát minut nesmlouvavé bitvy u Labe sice vítěze neurčilo. Konečný výsledek 1:1 ale přinesl velkou radost domácímu táboru. „Jsme rádi, že jsme to dotáhli, i když jsme teď měli problémy s úzkým kádrem. Poslední krok je vždycky nejhorší,“ podělil se o bezprostřední dojmy trenér „mistrů“ Jaroslav Kotek.

Zápas v prvním poločase gólově otevřel domácí Vojtěch Hlavatý, za hosty po změně stran srovnal hlavou Martin Štolba. Jejich další rozlet a případné zdramatizování situace na čele tabulky zbrzdilo čtvrthodiny před koncem vyloučení Dzimka po druhé žluté kartě.

Domácí tak po nervózním výkonu ve druhém poločase znovu našli pevnou půdu pod nohama a s blížícím se koncem visel ve vzduchu druhý kostelecký gól, byť nakonec nepřišel.

Na oba góly se můžete podívat na videu:

Góly v utkání Kostelec - Vysoká (1:1): 41. min. Hlavatý - 52. Štolba | Video: Luboš Kurzweil

Symbolicky právě v utkání s obhájcem prvenství a zároveň i nejbližším pronásledovatelem Kostelečtí zpečetili úspěch, ke kterému měli nakročeno už po podzimní části. Přeborníkem Mělnicka se bíločerní stali po třinácti letech, po osmi se na podzim podívají do kraje. „Zkusíme to. Za to nic nedáme. Snad se nám podaří sehnat nějaké posily, což není v dnešní době vůbec jednoduché,“ řekl někdejší ligista k budoucí sezoně o třídu výš.

Žádné velké postupové oslavy se ovšem bezprostředně po závěrečném hvizdu na trávníku nekonaly, pouze krátké poděkování divákům a týmová fotka. Z kosteleckých hráčů i vedení ale očividně spadlo napětí. „Oslavy budou až příští týden po posledním zápase s Čečelicemi,“ objasnil třiasedmdesátiletý stratég.

Utkání pak mělo ostudnou dohru v útrobách kabin. Z nich se vrátil ven hostující nejlepší střelec soutěže Josef Gabčo se zraněním v obličeji. Ke výměně názorů, naštěstí už jen slovní, mezi oběma tábory docházelo ještě dlouhé minuty poté v prostorách u tribuny. Rozhodčí v čele s hlavním Ederem byli v době incidentu stejně jako většina aktérů ještě na hřišti, informace tak měli pouze zprostředkované.

Podle zprávy v zápise měl hlavní pořadatel, kterým byl předseda domácího klubu Stanislav Říha, řešit s jedním z hráčů hostí údajné rozbití dveří hostující kabiny, za což se mu mělo dostat vulgárního oslovení právě od Gabča, který se měl navíc rozeběhnout s napřaženou pěstí. Na to zase měl reagovat jeden z příznivců domácích, který šel údajně hlavního pořadatele bránit. „Nikdo jsme u toho nebyli, takže nevíme, k čemu došlo. Je to ve stylu jedna paní povídala," komentoval mrzutost stroze trenér Kostelce.

PODÍVEJTE SE: Pozápasová atmosféra před kabinami, k oslavám měla daleko:

Po incidentu na chodbě kabin bylo rušno i před nimi | Video: Luboš Kurzweil

Rozplést míru zavinění a případně pochybení té či oné strany, teď bude úkolem pro svazové komise. Přebornický titul už každopádně Kostelci nikdo nevezme…