Velký Borek - Dolní Beřkovice 3:2 (1:1)

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Zápas s naším neoblíbeným soupeřem, kterého jsme opravdu hodně dlouho neporazili, se odehrál za krásného počasí a před velice slušnou návštěvou. Poměrně záhy jsme dali Jardou Fričem branku po nepřehledné situaci ve vápně a i nadále jsme měli převahu, nicméně bez pořádného zakončení. A tak místo abychom navýšili vedení, hosté Kvídou vyrovnali a naše hra spadla do podprůměru. Plno nepřesností a nekvality, takže z mého pohledu konec poločasu patřil hostům. Hra Beřkovic se točila kolem tria Menčl, Kvída, Kmoch, kteří jsou na okresní přebor fakt nadprůměrní hráči a my s nimi měli velké problémy. Do druhé půle jsme přeskládali sestavu, výsledkem byl jistý tlak, ale bez kvalitního zakončení. Když už to vypadalo na plichtu, tak se krásně trefil Petr Menčl a my měli asi pět minut na to, s tím něco udělat. Závěrečný tlak vyústil v penaltu, kterou s velkým štěstím proměnil náš kapitán Péťa Šejnoha a obrat završil Míra Mihalík ve třetí minutě nastavení. Děkuji klukům, že makali fakt až do konce a odměnou jsou opravdu zlaté tři body. Nyní nás čekají tři hodně těžcí soupeři z čela tabulky, tak uvidíme, jak na tom doopravdy jsme. Osobně doufám, že se nám dají do té doby alespoň někteří marodi dohromady, při dnešním zápase nám chybělo pět lidí, co by zasáhli do hry, o dlouhodobých marodech ani nemluvím.

Petr Štěpánek, jeden z trenérů Beřkovic: Myslím, že jsme od začátku zápasu byli jasně lepší, kombinovali jsme, byli na míči. Domácí míče většinou nakopávali a z velké většiny míče skončily v autu, nebo u našich obránců. V prvním poločase si vybavuji jedinou střelu na naší branku z úhlu, jinak Borek nevystřelil. Bohužel jsme inkasovali ze standardní situace, které předcházel čistý souboj, nepohlídali jsme si odražený balon a domácí to tam dotlačili. Stále jsme hráli kombinačně a zaslouženě vyrovnali gólem Kvídy, který si zkušeně poradil s krásnou přihrávkou od Kmocha. Do druhé půle jsme nechali domácí hned na začátku jít dvakrát na našeho gólmana, ale Ondra nás podržel. To bylo od Borku až do 90. minuty všechno. V 85. minutě si Kvída s Kmochem vyměnili role, po pěkné nahrávce Jarda přeloboval gólmana a vedli jsme 2:1. Konec jsme měli odehrát chytře, místo toho jsme se tlačili do útoku a po jednom z brejků domácích byla nařízena penalta po pěkném uměleckém skoku hráče číslo 8. Ten mimochodem asi minutu předtím fauloval bez míče a měl dostat druhou žlutou. Penalta byla se štěstím proměněna. Za remízového stavu jsme chtěli vyhrát. Na slepené dva rohy jsme šli všichni obránci a po odkopnutém míči a chybě našeho posledního hráče, který netrefil ze vzduchu balon, jsme inkasovali třetí gol. V Borku jsme měli prostě vyhrát, horšího soupeře jsme tuhle sezonu ještě neměli. Klukům chci poděkovat, že konec ustáli hlavně po psychické stránce.