Fotbalisté Vraňan na sebe po postupu do třetí třídy poprvé upozornili i jinak než poměrně slušnými výsledky. Výhru nad Veltrusy, jedním z favoritů soutěže, jim dodatečně prodražilo chování hlavního pořadatele zápasu. Klub obdržel pokutu 1500 korun, samotný hříšník dvojnásobek.

Marek Švejcar si nejspíš pozici osoby zodpovědné za řádnou organizaci zápasu vyložil po svém. Nevhodného chování se měl dopustit už během prvního poločasu. Podle hlavního rozhodčího utkání Hartiga pokračoval v urážkách směrem k trojici sudích i poté, co byl o půli na popud jednoho z asistentů zbaven funkce kvůli jejímu neplnění.

Vše vyvrcholilo při odchodu aktérů ze hřiště. K inzultaci ze strany ex-pořadatele podle rozhodčího nedošlo jen díky zásahu domácích fanoušků, zůstalo tak nakonec „jen“ u výhrůžek a nadávek.

Své si ve Vraňanech „užili“ i v sezoně poprvé poražení hosté. „Při odchodu do kabin se odehrál nechutný pokus inzultovat rozhodčího a některé naše hráče. K zamyšlení je, zda kluci, kteří fotbal hrají pro radost, mají něco takového zapotřebí. To si ale musí uvědomit ti rádoby fanoušci a zde to asi nepůjde,“ vrátili se k incidentu v hodnocení zápasu na svém webu. V utkání kopali tři penalty, proměnili až tu závěrečnou, z níž korigovali na 3:2.