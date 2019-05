Vyhráli, udrželi si před vzájemným zápasem luxusní devítibodový náskok na druhého, přesto v táboře kralupských fotbalistů ještě po závěrečném hvizdu plály emoce. Trnem v oku se domácím v duelu s Počaply stala trojice rozhodčích.

Do předem prohraného „slovního fotbalu“ se s nimi nedlouho před koncem utkání pustil Pavel Mráz. Autorovi v té době jediného gólu zápasu bouchly saze směrem k jednomu z asistentů. Podle zápisu hlavního Růžičky pokračoval v nadávkách i při nedobrovolném odchodu ze scény a dokonce i v době, kdy rozhodčí opouštěli areál.

Je tak docela možné, že 27 gólů bude pro bývalého prvoligistu v sezoně konečným účtem. Na programu jsou totiž závěrečná čtyři kola. O trest si zároveň řekl i vedoucí domácích Luboš Černý, který se s podobně hrubým slovníkem přidal z lavičky.

Na rozdělení bodů už červená karta neměla vliv, domácí i v deseti přidali pojistku na 2:0. Ve Velkém Borku jim v příštím kole stačí k jistotě uhrát dva body. Právě absence zkušeného kanonýra ale může být v souboji dvou nejlepších citelná, Slavia totiž udržela už potřetí v řadě čisté konto. V Hoříně jej na rozdíl od dvou předchozích osladila i vlastními střeleckými zářezy.

O hlavní překvapení kola se postaraly Horní Beřkovice a jmenovitě Adam Chudoba. Forvard Slovanu čtyřmi góly v závěrečné půlhodině přerušil tišický bodový sběr trvající od šestého kola. One men šou nezastavila ani druhá branka Tišic, kterou domácí srovnali nedlouho před koncem na 2:2. Ovšem pouze nakrátko.

„Na pár dní ho přestalo bavit rybaření a šel si zahrát fotbal,“ dobíral si naoko v sezoně rázem desetigólového střelce (při devíti startech) jeho spoluhráč Jiří Polák. Právě kompletnější sestava podle něj byla jedním z faktorů nečekaného výsledku. Tomu ještě v poločase nic nenasvědčovalo. Domácí měli navrch, a kdyby využili šance, mohli vést podstatně víc než jen o gól. Když ale hosté později přežili i penaltu, kterou Novák poslal příliš vysoko, začal úřadovat šutér Slovanu. „Zápas blbec,“ shodovali se domácí.

Hosté si mnuli ruce nad tím, jak jim ve druhé půli klapla poupravená taktika důsledné obrany a brejků. „Domácím, kteří se spoléhali, co vymyslí Ďurinda, to dělalo velké problémy. Právě Chudobovi to plně vyhovovalo, dostával kvalitní finálovky. Druhý poločas jsme zvládli fantasticky,“ líčil Jiří Polák.

Poslední místo po druhé penaltové výhře v řadě přenechalo béčko Záryb. Ve Mšeně k tomu podle kouče domácích Jiřího Guttenberga přispěly nejen personální ztráty v jeho sestavě. „Sehráli jsme jeden z nejhorších zápasů za posledních několik let. Takhle se o body a o záchranu nehraje. Věřím, že takovou blamáž už nebudeme dlouho opakovat,“ ulevil si na klubovém webu.

Hosté se představili bez náhradníků, přesto se z brejku dostali do vedení. Domácí proměněním jediné z šancí horko-těžko zachraňovali remízu. V rozstřelu pak „udělali slavným“ nouzového brankáře Záryb. Jinak stoper áčka František Šašek si připsal dvě lapené penalty.

Na dno spadly Dolní Beřkovice, byť tomu v Libiši půlhodinu srdnatě vzdorovaly. Dvoubrankové vedení ale vzalo za své ještě do poločasu. Ve druhém už rezerva bránícímu soupeři „čuchnout“ nedala, i když nad proměňováním šancí její trenér Urbanec zrovna nejásal. „Kluky musím pochválit, že to ani za stavu nula-dva nezabalili a chtěli vyhrát,“ komentoval obrat na 4:2.

Mšeno – Záryby B 1:2 np (0:1)

Branky: 81. Stejskal – 41. Bureš. Rozhodčí: Eder. ŽK: 0:3. Diváci: 30.

Libiš B – D. Beřkovice 4:2 (2:2)

Branky: 37. Kaiser, 39. Novotný z pen., 76. Matucha, 87. Douša – 7. Štěpánek, 19. Vajo. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 1:1. Diváci: 30.

Hořín – V. Borek 0:2 (0:2)

Branky: Nesládek, 21. Šimral. Rozhodčí: Stejskal. ŽK: 2:0. Diváci: 35.

Kly – Kostelec 2:1 (1:1)

Branky: 25. Sochor, 51. Antonín – 23. Pazderka. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 3:3. Diváci: 30.

Tišice – H. Beřkovice 2:4 (1:0)

Branky: 31. Ďurinda, 79. Šulc – 62., 66., 81. a 90.+2 Chudoba. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:1. Diváci: 110.

Všestudy – Pšovka B 9:4 (5:3)

Branky: 7. a 68. Kympl, 11. a 43. Janíček, 21. Koudelka, 23. Hakl, 26. Růně, 61. Faigl, 84. Bulva – 42. a 81. Urban, 24. Martínek, 40. Krejčík. Rozhodčí: Princ. ŽK: 3:0. Diváci: 70.

Kralupy 1901 – H. Počaply 2:0 (1:0)

Branky: 15. Mráz, 76. Knoflíček, Rozhodčí: Růžička. ŽK: 1:0. ČK: 71. Mráz (K.). Diváci: 77.