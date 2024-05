Jediné vyloučení z uplynulého kola okresních fotbalových soutěží měla na stole mělnická disciplinární komise. Dorostenec Tišic za něj obdržel mírný jednozápasový trest. O něco hůře dopadl člen FK Nebužely Daniel Slepička.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Laický asistent rozhodčího z utkání čtvrté třídy mezi Mšenem a Nebužely po utkání řešil s delegovaným rozhodčím některé „opravy“ svých původních signalizací s praporkem a vše zakončil oznámkováním sudího vulgárním výrazem. Od komise si za to vysloužil zákaz ve funkci asistenta rozhodčího do 16. června, tedy do konce aktuálního soutěžního ročníku.

Aktuální sestupový model: Do okresů 26 týmů, některé už mají osud zpečetěný