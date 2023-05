Vysoká - Mšeno 4:2 (2:2)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: Zápas s rozjetou Vysokou jsme začali bez bázně a chvílemi to na obou stranách vypadalo, že se hraje bez obran. I když jsme měli v sestavě dva dorostence, kteří měli v nohách svůj dopolední zápas, byli jsme domácím více než vyrovnaným soupeřem. Poločas skončil především díky skvělým zákrokům obou brankářů “pouze” 2:2 na góly. Bohužel jsme první poločas vyhráli 2:1 na zraněné. Ve druhé půli jsme si vytvořili dvě velké šance, které jsme bohužel neproměnili. A pak už se projevily naše ztráty v sestavě a vyšší vyzrálost domácích, kteří nás přehrávali a zaslouženě se dostali do vedení po umístěné střele do šibenice. Velkou kaňkou se ukázala 84. minuta, když se domácí prosadili z otočeného rohu. Jejich gólu navíc předcházel zřejmý faul na našeho gólmana. Rozhodčí gól uznal a ještě si našel důvod pro to, aby našeho gólmana vyloučil. My jsme pro výsledek udělali maximum a víc jsme asi ve stávající situaci udělat nemohli. Ovšem takové poškození v závěru, navíc naprosto nesmyslné a nic neřešící, jsme si nezasloužili. Věřím, že pokud bychom zůstali kompletní, nějaký bod bychom si z Vysoké odvezli. Za předvedený výkon se ale rozhodně stydět nemusíme.