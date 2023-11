Kostelec n. L. - Velký Borek 5:1 (4:1)

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: Utkání, do kterého jsme nastoupili s odhodláním potvrdit vítěznou šňůru, pro nás nezačalo dobře. Začali jsme aktivně a zatlačili soupeře před jeho bránu. Jenže ve 4. minutě, při prvním útoku hostů, jsme faulovali asi 30 metrů od naší branky. Centrovaný oblouček bohužel brankář kvůli slunci zřejmě neviděl a lehký balon zapadl za jeho záda. Nic však nezměnilo náš přístup k zápasu. Dominik Novák v 16. minutě a Marek Holubář o pět minut později pohotově vrátili míč do sítě poté, co střely našich hráčů hostujícímu brankáři vypadly z ruky, a obrátili jsme stav v náš prospěch. Naše mírná převaha pokračovala i nadále. Po úniku po levé straně byl faulovaný Dvořák v pokutovém území a nařízenou penaltu proměnil ve 28. minutě Banga. Poločasový stav upravil na 4:1 ve 42. minutě krásnou střelou z hranice velkého vápna kapitán Toman. Ve druhém poločase udělal trenér opět několik změn v sestavě, ale obraz hry se vyjma prvních pěti minut, kdy jsme ještě asi byli v kabině, nijak nezměnil. Měli jsme stále mírnou převahu a hru pod kontrolou. Když nebyl uznán gól Hlavatému, protože se náš útočník přiznal, že střelu mírně tečoval v postavení mimo hru, dal výsledku konečnou podobu náš nejlepší střelec Michal Banga. Po samostatném průniku do pokutového území byl při snaze vystřelit faulovaný, nařízený pokutová kop si sám opět postavil na značku a bezpečně zavěsil. Děkuji klukům, že se po brzké obdržené brance od takového mužstva, jakým stále Velký Borek je, což dokazuje i postavením v tabulce, nepoložili a obrátili výsledek v naše vítězství, které bylo asi zasloužené.

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Úvodem chci pogratulovat Kostelci nejen k vítězství, ale především ke hře, kterou celý zápas předváděli. Pro mě jsou už nyní jasným favoritem na postup, protože při vší úctě k ostatním týmům z okresního přeboru jsou o parník jinde a myslím že i v B třídě budou tvrdým oříškem pro každého soupeře. Výborní ve hře jeden na jednoho, velmi dobrá kombinace a rychlost, to vše nám dělalo velké problémy. Sice jsme vedli, kdy střela z dálky doplachtila až do sítě Kostelce, ale celkově měli domácí zápas pod kontrolou. Našim klukům nemohu nic vytknout, dali do zápasu úplně všechno, ale prostě to nestačilo. Škoda jen vyloučení Dominika Procházky po druhé žluté, kdy hasil kiks spoluhráče a "povedlo" se mu to tak dokonale, že vyfasoval druhou žlutou a následně červenou. Takže jsme si ještě střihli asi třicet minut v deseti, ale to už se víceméně jen dohrávalo. Příští kolo hostíme Čečelice, dalšího soupeře ze širší špičky, a budeme se těšit na podporu našich fanoušků, která bude proti tomuto těžkému soupeři potřeba.