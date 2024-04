Přestože jen o měsíc mladší Jaromír Jágr ještě posouvá rekordy hokejové extraligy, nositel nejslavnějšího fotbalového jména v obci se rozhodl své tělo už dalšími zápasy netrýznit. Sobotní start byl jeho první v sezoně a zároveň i poslední. „Už to bolí. Hlavně achilovky, ale i kolena. Všechno,“ objasnil poté, co navzdory tomu odehrál celých devadesát minut. „Ještě to zvládám, ale pak hrozně trpím,“ přidal.

S kariérou se loučil tam, kde ji nejen začal, ale kde toho zažil nejvíc a hlavně úspěchy. Vždyť za nejslavnější éry prezidenta Ondráka byl u postupů z okresního přeboru až do krajského. Ten sám defenzivní hráč, kterého zdobila hlavně zarputilost, bojovnost a síla v soubojích, považoval za svůj strop. Po postupu Sokola do divize tak chodil po angažmá v okolí – stopu zanechal v Byšicích, Lužci, Tišicích, Lobkovicích a Čečelicích. Kde to bylo nejlepší?

„Těžká otázka. Všude to bylo dobrý, v Byšicích u Čermáků nebo v Lužci u Tauchmanů dokonce báječný. Nikde jsem si nemohl stěžovat, ale srdce jsem měl vždycky ovčárský,“ ohlédl se.

Ač jej v rodině fotbalově přerostl starší syn, který to dotáhl až do ligy a později třeba k titulu nejlepšího střelce té druhé, měl i Stanislav (dnes už nejstarší) možnost nakouknout do top klubu. V dorostu strávil dva roky ve Slavii. „Hodně tomu tenkrát pomohl Vašek Müller,“ vybavil si.

Ovčárský Stanislav Klobása se v utkání III. třídy proti Sokolu Dřísy rozloučil s hráčskou kariérouZdroj: FC Sokol Ovčáry/ Blanka Satranová, Vladimír PekníkZ větší kariéry ale nebylo nic. Po návratu v Ovčárech stihl ještě I. A třídu, která byla prvním vrcholem na následné sinusoidě. „To byla ještě éra Franty Sůry, Petra Čermáka a Pepíka Kolínského. S tím jsem moc rád hrál, skoro by se dalo říct, že mě to učil,“ vzpomíná.

Vrchol pak přišel se zmíněnou jízdou z okresu do kraje pod taktovkou kouče Kořínka. „Na to se nedá zapomenout. Za dob prezidenta Ondráka jsme postoupili celkem čtyřikrát,“ připomněl úspěchy, kterými prošel jako jeden ze tří místních – po boku syna tehdejšího klubového bose a Radka Pechara. „Hodně jsme toho spolu prožili. S Radkem asi ještě víc. Škoda, že teď zase odešel do Kel, ale to vzniklo tím, že jsem loni skončil já a odešel i další ze starších kluků Milan Macek,“ zmínil své souputníky a kamarády.

Po konci v Čečelicích už si dokonce dal od fotbalu i delší pauzu, na trávník jej pak vrátilo znovu až obnovení oddílu v Ovčárech, u kterého stál před lety spolu se svými syny. Právě angažování mladšího z nich Tomáše v současném ovčárském fotbale dává tušit, že Lišák nebude brát ani v budoucnu hřiště obloukem. „Nemá ještě takové zkušenosti, takže pomáhám. Standa kope v Rakousku, ten na to vůbec nemá čas,“ dodal.

Sobotní derniéra jej potěšila i proto, že si v ní zahrál právě po boku i druhorozeného synátora. Se starším to zvládl těsně před jeho angažmá u jižních sousedů. Pyšný je i na vnoučka Standu, který už válí za Tišice a v hledáčku jej prý mají Neratovice. U Klobásových to bude fotbalem žít i nadále…