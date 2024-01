Během podzimu jako jediní ve své soutěži neokusili hořkost porážky, nic náhodě ale nechtějí nechávat ani v jarních odvetách. Fotbalisté Lobkovic jdou do přípravy s téměř třicetičlenným kádrem.

Fotbalisté Lobkovic korunovali vydařený podzim výhrou 7:1 v Hoříně | Foto: Václav Mikulecký

Zatímco jinde na podobné úrovni často berou každý kus, aby vůbec dali dohromady základní jedenáctku a pár náhradníků, v Lobkovicích aktuálně s počtem hráčů rozhodně problém nemají. Šíři kádru by mohly závidět i týmy hrající mnohem výš než jen ve třetí třídě.

Přestože hlavní „nábor“ přišel už v létě, lídr A skupiny okysličí soupisku i v aktuální soutěžní přestávce. Jako staronové posily už odtajnil Jana Dokoupila, který se vrátil z Nového Zélandu, a Jana Blahuta poté, co si na půlroku odskočil do Kel.

Oba už figurují mezi 29 hráči, kteří se porvou o místo v áčku. Na seznamu jsou čtyři brankáři, po deseti obráncích a záložnících a pět útočníků. Ti, co se neprosadí do sestavy trenéra Milana Švejdy, naleznou uplatnění v béčku.

Jak v nedávném rozhovoru pro klubový web prozradil předseda Radek Šmejkal, je jedním z horkých přání (kromě vybudování umělky na tréninkovém hřišti) vykopat okresní přebor.

Nakročeno mají u Labe výborně. Deset z jedenácti podzimních zápasů skončilo tříbodovým přísunem, na body si proti lídrovi sáhla po bezbrankovém průběhu pouze rezerva Velkého Borku.

Ruku v ruce s výsledky si v Lobkovicích pochvalují atmosféru v kabině včetně adaptace řady letních posil. „Jsem velmi spokojen jak herně, tak hlavně po lidské stránce,“ řekl Radek Šmejkal, jehož slova potvrdil i syn a kapitán mužstva: „Jsem ve všech směrech spokojený. Nový kluci, kteří přišli, zapadli, jak jsme doufali. Po herní stránce jsme si všichni sedli, takže naprostá spokojenost,“ netajil po podzimu Šmejkal junior.

V Lobkovicích prý zažívá jednoznačně nejlepší období od svého návratu z Neratovic. „Srovnal bych to s partou, jakou jsme měli s klukama v Neratovicích ročníku 2000. Myslel jsem si, že tuhle partu nikdy nic nevyrovná, ale to, co máme v Lobko, to vyrovnalo a jsem za to strašně rád,“ řekl.

Vydrží spokojenost i po jaru?