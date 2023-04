V Počaplech hostům vyšel záměr brzkého gólu, na který se čekalo sotva šest minut. Ještě do přestávky výsledek nabral jednoznačný směr a stejnou porci čtyř gólů hosté zvládli i ve druhém poločase. Konečný výsledek 1:8 mohl být ještě divočejší. „Soupeř se nevzdával a byl nebezpečný každým útokem, měli jsme i trochu štěstí, když domácí nedali dva pokutové kopy,“ přiznal Lukáš Havlíček.

Kromě obou čerstvých hattricků si vybavuje už jen jeden další z předminulé sezony. Že by šlo třeba v Počaplech o jeho nejlepší zápas, si nemyslí. „Dá se řadit k povedeným. Jsem hodně sebekritický. I když se mi něco podaří, stále hledám chyby a snažím se pak tomu v dalších zápasech vyvarovat,“ uvedl.

I když z posledních zápasů by se mohlo zdát, že Lukášovo místo na hřišti musí být v útoku, sám se považuje za univerzála. „Kde mi trenér řekne, tam se snažím pohybovat. Nemám svůj oblíbený post. Takže krom brankáře asi všechno,“ hlásí. V Dolanech nastupuje nejen za áčko, které je prioritou, ale když se zápasy nekryjí a zbydou síly, vypomáhá i v béčku. „Jsme prostě Dolany,“ nedělá rozdíly.

Do klubu s Vltavou ve znaku čtyřiadvacetiletý odchovanec kralupského fotbalu přešel oklikou přes dorost pražské Aritmy před necelými pěti lety. „Do Dolan jsem se dostal přes svého učitele na matematiku a fyziku, který tam v té době trénoval,“ prozradil.

Lukáš Havlíček coby starší žák vyhrál s Roudnicí přebor Ústeckého kraje.Zdroj: archiv hráčeS fotbalem začínal na Čechii. Přes Junior, tehdejší společný mládežnický projekt obou kralupských klubů, zakotvil na druhém břehu Vltavy. Z Olší pak vyrazil na dvě štace, na které dodnes rád vzpomíná. Jako žák hostoval v Roudnici nad Labem. „Vyhráli jsme krajský přebor. Byl jsem hrozně rád, že jsme to dokázali,“ vybavil si devět let starý úspěch. Za pražskou Aritmu, kam později i přestoupil, si zase zahrál dorosteneckou ligu. Takovou zkušenost pochopitelně rovněž s odstupem času kvituje.

Nyní hraje s dolanským áčkem o čelo ve druhé nejvyšší okresní soutěži. Sedmi jarními body (na úvod 0:0 s Veltrusy) žlutozelení šlapou na paty lídrovi z Ovčár. Podle Lukáše Havlíčka tým pracuje od začátku sezony velmi dobře.

„Je tu skvělá parta, a to je základ úspěchu. Za kluky jsem moc rád. Jsme až na pár výjimek celkem mladí, ale i tak už spolu hrajeme několik let a myslím, že to začíná být znát. Víme, co chceme, a jdeme si za tím. Zda se nám postup povede, uvidíme, ale nálada v týmu je uvolněná a pohodová, což je zná na tréninku i v zápasech,“ hodnotí dosavadní průběh sezony absolvent střední školy v Odolena Vodě a nynější zaměstnanec Aera.

Kromě sledování sportu v televizi nebo hraní playstationu si volný čas občas zpestří i půlmartonem. Zaběhl jich už asi pět a k tomu řadu kratších běhů. Zábavou číslo jedna je u něj ale fotbal…