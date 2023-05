Necelé dva měsíce zpět stejným způsobem odrovnal Mlékojedy, v uplynulém kole si smlsnul na Ovčárech. V obou případech i s přispěním proměněného pokutového kopu vstřelil čtyři z šesti gólů svého týmu.

Radek Šmejkal zůstává jistotou Lobkovic. Po hattricku neslavil góly, ale body

Lukáš Nedorost ovšem přiznává, že zápas s nedávným lídrem soutěže byl pro tým i jeho samotného od začátku spíše podivný. „Asi po dvanácti minutách jsme prohrávali 0:2. Já byl poté faulován ve vápně a jelikož se penalta nepískala, tak jsem ujel a křičel na rozhodčího. Klidně to mohla být červená,“ vrátil se k úvodu, který o konečné výhře 6:3 nenapovídal vůbec nic.

Na hřišti sice setrval, zákrok soupeře jej ale trochu limitoval. A možná i zdravě naštval. Další faul ve vápně už navíc píšťalku němou nenechal. K penaltě se sám postavil. „Ale kopl jsem to příšerně. Naštěstí se to odrazilo přímo ke mně a z dorážky už to tam spadlo,“ usmíval se. Do šatny přidal druhý na 2:3. Jakub Hanzlík hned zkraje druhé půle srovnal. Pak udeřil znovu dvakrát Lukáš Nedorost. Hattrick zpečetil tentokrát napoprvé proměněnou „desítkou“.

Obrazem: Daniel Pudil se mezi hvězdami rozloučil s kariérou

„Vedení nás uklidnilo. Soupeř nám to hodně usnadnil, naprosto přestal běhat,“ dělil se o postřehy s dvanácti zářezy už jasně nejlepší střelec mužstva. A to jej ještě na podstatnou část podzimu vyřadil výron kotníku.

Na narůstání gólového konta se podle něj projevilo, že v posledních zápasech nastupoval v útoku. „Občas si zahraju i zálohu. Popravdě mi útok vyhovuje více. Nehrajeme žádný extra fotbal. V podstatě mi spoluhráči dávají přihrávky do prostoru mezi obránce a tam se snažím uplatnit svoji rychlost. Díky tomu mi tam občas něco spadne,“ odhalil svou hlavní zbraň.

Lukáš Nedorost si za Slavii zahrál juniorskou liguZdroj: archiv hráčeFotbalovou kariéru přitom restartoval teprve před čtyřmi roky. Od svých čtyř se věnoval hokeji. V Praze si za Letňany a Slavii zahrál nejvyšší soutěž dorostenců i juniorů, nahlédl i do druhé ligy mužů. „Čím vyšší soutěže jsem hrál, tím víc jsem chápal, jak se věci mají. Zkrátka strašná tlačenka. Tím mě to úplně odrovnalo a řekl jsem si, že sport už chci dělat jen pro radost,“ objasnil, proč brusle nazouvá už jen za Mnetěš v Mělnické regionální lize.

Úplně první fotbalové krůčky dělal v mělnickém FC, který tou dobou hrál I. A třídu. „Popravdě mě to tam vůbec nechytlo. Ve dvaceti jsem začínal znovu v Sazené. Jenže končil tam trenér, který mě tam přivedl a celé to tam vedl. Protože šel do Kel, tak jsem šel s ním,“ poukázal Lukáš, že za jeho přestupem do Kel stojí Roman Dombai. Na toho nedá dopustit: „Hodně mi v životě pomohl a spoustu jsme toho spolu zažili.“

Ve Klech je spokojený. „Nemám si na co stěžovat. Areál máme úžasný a pomýšlíme v příští sezoně na postup,“ prozradil nositel slavného sportovního jména. S legendou fotbalové Dukly pocházející rovněž z Mělnicka jej ale příbuzenský vztah nepojí, stejně tak s bývalým hokejovým reprezentantem. Sport mu plní volný čas, i když zrovna sám nehraje. Na Pšovce totiž trénuje starší žáky. V příštím roce se chystá dokončit vysokou školu a získat titul inženýr.

TJ KlyZdroj: archiv hráče