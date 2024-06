Čečelice - Velký Borek 1:2 (0:1)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: V utkání vygradovala naše střelecká nemohoucnost, která nás trápila celé jaro. Těsně před poločasem, kdy jsme měli paradoxně největší herní tlak, si necháme vstřelit branku ze standardní situace, na kterou se připravujeme. Hráče soupeře pustíme do zakončení prakticky bez souboje. Většinu předchozích utkání jsme kvalitně bránili a vystačili si s nízkou produktivitou, tentokrát to prostě nestačilo. Se silnými soupeři je třeba být efektivní a to jsme nebyli. Nic platná nám není herní převaha, fotbal se hraje na počet vstřelených branek a tam byl soupeř lepší. Důvodů, proč jsme v utkání neuspěli a na jaře ztratili první body v domácím prostředí, je více, ale vypíchl bych, že soupeř nás předčil v bojovnosti a nasazení, hlavně v prvním poločase. Náš výkon nebyl dobrý a soupeř bere právem tři body.

Luboš Randák, vedoucí Velkého Borku: Čečelice při jistém souběhu výsledků měly ještě šanci přebor vyhrát, takže bylo jasné, že nás nic lehkého nečeká. Nerad se opakuji, ale opět nám z různých příčin chybělo pět lidí ze základu, ale hned zkraje musím také říci, že ti, co nastoupili, je více než skvěle nahradili. První půle vyrovnaná, na šance jsme asi vyhráli a především jednu z nich po dobře kopnutém rohu Péťa Šejnoha proměnil přesnou hlavičkou k tyči. Hrálo se v úmorném počasí a to se bohužel projevilo na našem výkonu ve druhé půli. Přesto jsme navýšili náskok Dominikem Procházkou, který vykoupal obranu i s brankářem. Za tohoto stavu domácí získávali převahu, u nás se přece jen projevilo, že někteří kluci po nemoci či po zraněních neměli tolik natrénováno. Čečelice zaslouženě snížily a tentokrát při nás stálo i štěstí, protože domácí střelec David Černý by neskóroval, ani kdyby se hrálo dva dny. Nemyslím to vůbec špatně, máme s tím v Borku bohaté zkušenosti. Prochi navíc skvěle zavřel naší branku, takže nakonec vezeme tři body. Pochvalu zaslouží celý tým a ač to většinou nedělám, chci tentokrát vyzdvihnout i některé jednotlivce. Domča Procházka, Kuba Junek a Jarda Jindřich podali super výkon, ohromné množství soubojů vyhrál Davča Procházka a Dan Ubry. No a úplně na závěr jsem si nechal našeho matadora Lukáše Krajníka, který ve svých skoro čtyřiceti letech zraje jako víno a hraje sezonu od sezony lépe. Klukům z Čečelic uznání za výborný výkon a přejeme jim do další sezony dobrou formu.