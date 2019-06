Na podzim 0:3, nyní znovu o tři góly, dokonce 4:7. Jestli už několik kol nedostižnému lídrovi nešel některý ze soupeřů k duhu, byly to právě Tišice. I když hosté dali největším oporám volno, s tím, že si omlazená sestava vykoleduje větší výlov než za předešlých pět kol dohromady, jejich vedení nepočítalo.

„K zápasu jsme vůbec nepřistoupili, jak bychom si představovali. Když to řeknu slušně, tak nám uškodily jedny sobotní narozeniny a Dny Kralup tomu moc nepřidaly. Naše hra se zlepšila až ve druhé půli,“ komentoval předseda hostí Luboš Černý porážku a vyzdvihl jen start tří dorostenců.

„Zakládáme si na tom, že chceme hrát každý zápas naplno, ať jde o přátelák, nebo zápas o titul. V příštím utkání také nastoupíme v kombinované sestavě a dá se říct, že hráči tím bojují o místo v kádru pro příští ročník,“ vyhlásil Černý.

Až samotný zápas nejspíš ukáže, jak moc příznivá zpráva to byla pro Hořín. Právě on bude v Olších odvracet sestup. Potřebuje ale domácí bezpodmínečně porazit a ještě doufat v další zaváhání konkurence.

O tom, že poslednímu týmu, který si utkání 25. kola předehrál, zbyla alespoň teoretická šance, rozhodly porážky Dolních Beřkovic v Kostelci a Záryb v souboji rezerv na Pšovce. Domácí v obou případech neponechali nic náhodě a od začátku se hrálo na jednu bránu.

Mělničtí nasadili na soupeře, jehož sestava by až na výjimky mohla hrát o věkovou kategorii výš, silný mix doplněný z áčka i dorostu. Rezerva Pšovky tak odehrála možná první zápas, kdy se nemusela nikterak strachovat o výsledek. V Kostelci to bylo obdobné, včetně čistého konta pro domácí. Fotbalisté SK Labský budou míchat záchranářské karty i v posledním kole, kdy zajíždějí do Záryb. Dolní Beřkovice v rovněž sousedském derby vyzvou Horní Počaply.

V marnou stíhačku Velkého Borku se proměnil přímý souboj o druhé místo. Všestudy se na Slavii utrhly o tři góly a po dvojím snížení soupeře zasadily domácím ještě čtvrtý políček. Dlouho odolávající pevnost tak v posledních dvou případech proti celkům z popředí dvakrát kapitulovala v poměru 2:4.

Mšeno v Počaplech sázelo při četných absencích hlavně na obranu a brankáře Milera. Ten kapituloval pouze jednou. Hosté se navíc chvíli předtím prosadili z penalty jako první. V rozstřelu jim ale střelba ze značky už popáté v sezoně nevyšla.

Horní Beřkovice – Kly 6:3 (3:3)

Branky: 10., 36. a 68. Doležal, 60. a 78. L. Polák, 4. J. Polák – 35. Hrstka, 40. Sochor, 43. Pechar. Rozhodčí: Dudok. Bez karet. Diváci: 40.

Kostelec – D. Beřkovice 6:0 (3:0)

Branky: 7., 23. a 67. Novák, 21. Toman, 53. Pazderka, 81. Hlavatý. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:1. Diváci: 40.

V. Borek – Všestudy 2:4 (0:2)

Branky: 79. Šimral, 88. L. Krajník – 9. a 46. Loškoski, 23. Bulva, 90. Kympl. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 6:5. ČK: 87. Vágner (Vš.). Diváci: 130.

Tišice – Kralupy 1901 7:4 (5:1)

Branky: 45. a 73. Prejzek, 14. Novák, 17. Brodský, 33. Ďurinda z pen., 37. Toman, 52. Toman – 28. a 55. Weiner, 78. Knoflíček, 87. Kinter. Rozhodčí: Princ. ŽK: 3:6. Diváci: 150.

Pšovka B – Záryby B 7:0 (4:0)

Branky: 6. a 10. Cemper, 61. a 86. Klenotič, 2. Chytil, 44. Šimandl, 57. Krejčík. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 1:0. Diváci: 95.

H. Počaply – Mšeno 2:1 np (1:1)

Branky: 28. Grohman – 23. Zabilanský z pen. Rozhodčí: Eder. ŽK: 4:2. ČK: 85. Žídek (H. P.). Diváci: 40.

Předehráno: Hořín – Libiš B 0:2.