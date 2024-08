OSTRÝ START. Hned úvodní kolo soutěže nabízí ta největší derby. Jedno bude mít možná o náboj víc. Ze Mšena totiž zamířili do Řepína na volný přestup dva mladí hráči okolo dvaceti let, s čímž se v jejich mateřském klubu jen těžko smiřují. Program 1. kola: Sobota - 14.30 Libiš B - Chvatěruby, 17.00 Lobkovice - Všestudy, Vysoká - Velký Borek, Čečelice - Byšice, Horní Beřkovice – Obříství, neděle - 17.00 Tišice – Pšovka B, Řepín – Mšeno

Spolu s trenéry všech čtrnácti účastníků přiblížili přestupy uskutečněné v létě a ambice, s jakými do soutěže jdou. Jejich vyjádření přinášíme v zamčené části článku. Především last minute posila Lobkovic, jednoho z nováčků, v podobě bývalého ligového gólmana je přestupovou bombou.

„Nevidím tam vyloženě slabý tým,“ říká třeba Jiří Guttenberg, předseda jarní štiky soutěže ze Mšena. O velké vyrovnanosti všech týmů mluví také další člen výkonného výboru okresního svazu, čečelický Jiří Kábrt: „Poslední sezony jsme si dávali za cíl být do šestého místa, ale nevím, zda to letos nebude příliš ambiciózní.“

Ivo Lorenc, trenér Viktoria Všestudy (sestup z I. B třídy): Stav kádru doznal po sestupu jen několika změn. Přišli Josef Ježek, Stanislav Chvátal, Michal Pažout, který je bohužel zraněný, Tomáš Rada. U něj uvidíme, co mu zdraví dovolí. Po sestupu víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Přebor bude mít svojí velkou kvalitu. Musíme upravit náš herní projev, ve vyšší soutěži nebyla hra dopředu na jaře špatná, problémem ale byla ta obranná. Pracujeme na tom, i když v přípravě se nám moc nedařilo. Chceme ukázat, že fotbal hrát umíme a bavit jím lidi i sebe. Jaro bylo složité, když tým čekal na výhru tak dlouho. Klukům věříme, vidíme, co předvádí v tréninku, snad to přenesou do zápasů.

Libor Tichota, hrající trenér Sokol Obříství (sestup z I. B třídy): Povedlo se nám udělat čtyři příchody a odešli dva hráči. V příchodech máme dva mladé kluky, kteří ještě mohou hrát za dorost, ale pomalu se budou zapracovávat do chlapů. Půjdeme zápas od zápasu, ono je hezké si říct, že bychom rádi soutěž vyhráli, ale bohužel už podle přípravy vidím, že v dnešní době jsou jiné priority než hobby fotbal. Práce, rodina a příjemnější aktivity ve svém volnu, než je fotbal. Proto nedokážu říct, s jakými ambicemi jdeme do tohoto ročníku. Největší obavy všichni opět máme z toho, že nám budou víkendy kazit rozhodčí, pokud to tak bude, tak si myslím, že zkušení hráči, kteří mají fotbalovou historii, skončí, a soutěže už nebudou mít takovou fotbalovost.

Václav Řízek, trenér a předseda FK Vysoká (naposledy 2. místo): Odešli Vála do Lužce a Dzimko do Ledčic. Vrátil se Chaloupka z Roudnice. Do A-mužstva se snažíme více zapojit naše dorostence. Rádi bychom opět hráli o přední příčky. Očekávám vyrovnaný průběh soutěže.

Jiří Guttenberg, předseda a trenér SK Mšeno (3. místo): Pohyby v kádru jsou u nás minimální. Před novou sezonou jsme žádnou posilu nepřivítali. Bohužel nám odešli dva mladí a nadějní hráči (Adam Dvorščík, Adam Hanuš) na volný přestup na Řepín. To jsem doposud nevstřebal a beru to jako obrovský podraz jak od činovníků Řepína, tak od hráčů samotných. Ambice máme takové, aby nás fotbal bavil a neměli jsme sestupové starosti. Okresní přebor je nyní opravdu našlapaný a nevidím tam vyloženě slabý tým.

Jiří Kábrt, předseda a trenér Sokol Čečelice (4. místo): Jako už delší čas nejme ani pro tuto sezonu nějak aktivní na přestupovém trhu. Primárně čerpáme z vlastních mládežnických zdrojů a B-týmu. Občas nějakou změnu v kádru z venku také uděláme, ale snažíme se ji promýšlet tak, aby měla dlouhodobější smysl a potenciál pro blízkou budoucnost klubu i samotného hráče. V létě jsme kádr doplnili o Dana Vlacha, který u nás byl pár let v mládeži a v sousedních Byšicích momentálně nenašel uplatnění. Znám jeho schopnosti a věřím v jeho potenciál pro tým. Mužstvo nikdo neopustil. Dlouholetou stabilitu kádru vnímám jako výhodu. Poslední sezony jsme si dávali za cíl být do šestého místa, ale nevím, zda to letos nebude příliš ambiciózní. Kvalita přeboru se v následujícím soutěžním ročníku strašně vyrovnala a většina utkání nebude mít jasného favorita. Věřím, že zvýšená kvalita týmů zkvalitní samotná utkání a pozvedne i kulturu na samotných sportovištích. Na soutěžní ročník jsme se připravili, jak bylo v našich schopnostech a možnostech. Teprve soutěž ukáže, zda budeme úspěšní. Přeji všem, co se pohybujeme ve fotbalovém prostředí, hráčům, trenérům i rozhodčím, úspěch a ať je za nimi vidět dobrá poctivá práce.

Luboš Randák, vedoucí SK Slavia Velký Borek (5. místo): U nás moc novinek není. Přišel pouze Serhii Makarenko z Dolních Beřkovic a kádr jsme doplnili dva kluky, co vyšli z dorostu. Na druhou stranu nikdo neodešel a uzdravili se nám dlouhodobí marodi. Naší ambicí je hrát v klidných vodách okresního přeboru, protože podle mého tak kvalitní přebor, jako bude tuto sezonu, jsme tu dlouho neměli.

Jiří Polák, hrající trenér Slovan Horní Beřkovice (6. místo): Jistě se bude jednat o nejkvalitnějších okresních přeborů za poslední dobu. Naše cíle? Hrát koukatelný fotbal, bavit se tím a nemít záchranářské potíže. Oslabení je v odchodu mělnických hráčů (Antoš, Mikula) a Slavíčka do Roudnice.

Vojtěch Slovák, trenér TJ Byšice (7. příčka): Pracujeme na příchodu několika hráčů. S jistotou ale zatím nemohu nic říci, stále probíhají jednání. Opustili nás po vzájemné dohodě Pepa Gabčo, dále David Ploc a Alexandr Bureš. V případě Davida došlo k ukončení spolupráce vzhledem k jeho pracovní i sportovní činnosti pro futsalový klub Bohemians 1905, se kterým bychom rádi navázali spolupráci. Jeho vytížení by ho bohužel omezovalo v účasti na trénincích i zápasech. Sašu jsme uvolnili do A-třídní Pšovky. Chceme, aby mladí hráči nebyli omezování v růstu a získávali zkušenosti ve vyšších soutěžích. Došlo také k rozšíření realizačního týmu. Domluvili jsme se na příchodu Martina Holohlavského ze Všetat/Čečelic. Jsem rád, jelikož letošní ročník pro mě je poslední na lavičce Byšic bez ohledu na umístění. Věřím, že se nám podaří vytvořit trenérské duo, které z kluků vytáhne maximum. Ambice jsme po loňském výsledku soutěže lehce redukovali, ale stále chceme pomýšlet na vyšší umístění, ideálně v top trojce. Tým na to dle mého má, ale vše ukáže čas a hlavně první kolo, které hrajeme na hřišti Čečelic.

Antonín Kiceluk, trenér TJ Řepín (8. místo): Kromě příchodu dvou kluků ze Mšena náš kádr zůstává beze změn. Opět bychom rádi hráli někde uprostřed tabulky. Když se povede výš, jedině dobře. Souhlasím, že je letos velmi těžké odhadnout, kdo se bude prát o postup. Vysoká nahoru nechce. Uvidíme, kdo se tam nakonec bude cpát. Očekávám hned od prvního zápasu velký boj.

Martin Merz, trenér Sokol Tišice (9. místo): Tým přišli posílit Lukáš Temiak a Tomáš Jonák, oba z Vojkovic. První jmenovaný se už do přípravy zapojil. Rádi bychom do týmu zapracovali co nejvíce mladých hráčů, neboť i nás doběhne problém zvaný generační a v budoucnu nás někteří starší hráči opustí. Budu doufat, že to nebude hned a že nám ti starší pomohou začlenit ty mladé hráče. Zcela určitě bychom rádi hráli ve vyšší polovině tabulky.

Jan Netolický, vedoucí FK Pšovka Mělník B (10. místo): V podstatě žádné odchody nenastaly a přidalo se k nám několik dorostenců. Rádi bychom vycházející dorostence zapracovali do sestavy a hráli v klidném středu tabulky, ale bude to těžké, protože podle mého názoru se okresní přebor značně zkvalitnil.

Ondřej Eisner, hrající trenér Sokol Libiš (11. místo): Z pravidelně hrajících v minulé sezoně tým opustil Vojtěch Plaček, který zamířil do pražských Ďáblic. K týmu se mělo připojit pět dorostenců, ale Luboš Borč se rozhodl zůstat u dorostu jako jeden z trenérů a další dva zatím nechodí. Do týmu tak přibyl pouze odchovanec klubu Michal Málek. Poslední z končících dorostenců, Jaroslav Srch, absolvoval letní přípravu s A-týmem, za který i naskakuje do mistrovských zápasů. Měl by ale hrát i za B-tým. Úplným nováčkem v týmu je Oto Melmuka, který přišel z Klíčan. Ze Záryb se po dvou letech vrátil David Makovský. Ze Záryb se také snažíme získat další tři hráče, jejichž přestup ale ještě krátce před startem soutěže není administrativně dotažen, takže není jisté, zda budou k dispozici již na první utkání. Průměrný věk mužstva je 24,5. S ohledem na to, jak se složení okresního přeboru po minulé sezoně proměnilo, očekávám velmi těžkou sezonu. Možná nejtěžší za necelých dvacet let, co v Libiši působím. V soutěži nebude žádné slabé mužstvo, které by rozdávalo z jakýchkoliv důvodů body. Rád bych hrál ve středu tabulky, ale musíme být realisté. I s ohledem na to, že dlouhodobě v téměř každém utkání nastupujeme z různých důvodů v jiné sestavě. Jednoznačným cílem je vyhnout se sestupu. Klíčové bude sbírat body na domácím hřišti. Přeji všem soupeřům především pevné zdraví a radost z fotbalu.

Tomáš Přibík, vedoucí FC Lobkovice (postup z III. třídy): Příchody: Rostyslav Basaraba - FK Schoeller Křešice, Volodymyr Basaraba - SK Jalynka Velykyi Bychkiv (UA), Jan Holub - SK Roudnice n. L., Tomáš Lipavský, Samuel Svatuška - FC Sokol Ovčáry, Kryštof Neumann, Michal Novotný - FK Pšovka Mělník. Odchody: Lukáš Weissgärber - TJ Sokol Obříství. Jelikož nám onemocněl nový brankář, tak jsme ještě rychle sháněli na sobotní zápas proti Všestudům brankáře a povedlo se. Pokud za Všestudy nastoupí nová posila Tomáš Rada, tak se může jednat o zajímavé střetnutí s "ligovou" účastí:

close info Zdroj: FAČR zoom_in Exligový brankář Jaromír Blažek na poslední chvíli posílil nováčka okresního přeboru Lobkovice

Ambice? V soutěži se chceme v první řadě rychle rozkoukat a začít sbírat body. Rádi bychom se umístili, jak se říká, v klidném středu tabulky, ale podle očekávání bude letos soutěž nejvyrovnanějším za poslední roky a tak možná ani žádný klidný střed existovat nebude a bude o co bojovat od prvního do posledního kola.

Lukáš Verner, Michal Tyle, trenéři Vltavan Chvatěruby (postup z III. třídy): Co se týká posil, přišli čtyři hráči, konkrétně Jan Pospíchal (Jíloviště) Adam Knoflíček (Čechie Kralupy), Jakub Šibrava (Jíloviště) a Denis Rous (Chomutov). Odchod jsme zaznamenali pouze jeden, to hráče Marka Pečeného do Čechie Kralupy. K ambicím: Do sezony jdeme s cílem ustálit tým, jelikož změn bylo celkem dost. I tak bychom rádi bychom hráli na špičce tabulky.