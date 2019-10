Vedení tišického fotbalu v týdnu u disciplinární komise neuspělo s žádostí o omilostnění Andreje Ďurindy. Jeho bratr ale na hřišti Libiše obstaral vše potřebné i sám. Do půle zvládl i s přispěním penalty čistý hattrick, snížení soupeře po poločase negoval čtvrtým zásahem.

Tišičtí už v kvalitnější sestavě než v uplynulých kolech mohli podle svých slov především v prvním dějství skórovat ještě vícekrát. Oceňovali i mladého brankáře Hampla, který zápas odchytal s naraženým palcem z dopoledního utkání dorostu.

„Maximální spokojenost nejenom s výsledkem, ale i herně. Pomalu, ale jistě jdou naše výkony nahoru. Doufám, že to potvrdíme i v dalších zápasech,“ sdělil ke druhé venkovní výhře Tišic v řadě trenér Josef Miler.

Podle kormidelníka poražených Blahoslava Urbance stály za prodloužením už pět let trvající nelichotivé série se soupeřem z druhého břehu Labe i problémy se skládáním sestavy. Ta dostala další trhlinu ještě v poločase duelu v podobě nuceného střídání brankáře Davida Chládka, kterému nedovolil pokračovat zraněný kotník.

Právě oba gólmani a dva dorostenci doplňující sestavu kouč chválil, jinak v něm ale převládala zloba nad přístupem hráčů, kteří se z utkání omluvili. „Je to paradox, hrajeme o první místo, a místo toho, abych měl problémy s odříkáváním hráčů, tak budu ještě přemlouvat někoho, aby šel hrát. Už delší dobu uvažuji o to, že skončím. Přestává mě to naplňovat a pro šest nebo možná osm kluků to dělat nebudu,“ nebral si servítky ve svém hodnocení na webu.

Do zcela neočekávané role se tak po deseti kolech dostaly Čečelice. Výhra v Zárybech nad tamním béčkem katapultovala nováčka na první místo s jednobodovým náskokem na Velký Borek a právě Libiš B. Borečtí se z minulé vysoké domácí porážky s kohouty „vykoupili“ vítězným obratem duelu v Horních Počaplech.

Ve výsledcích jako na houpačce pokračuje nováček z Obříství. Domácí zisk znovu střídal jasný venkovní nezdar. Ve Mšeně Obříství odbila pátá. Podle trenéra domácích byl takový výsledek pro soupeře možná až krutý.

„Hosté chvílemi dobře kombinovali, ovšem do zakončení se moc nedostali. My jsme byli odhodláni vyhrát a bylo to na našem výkonu znát. Naše hra byla rychlá, přímočará a všechny branky se divákům musely líbit. Naše výhra je tak naprosto zasloužená,“ rozebíral zápas Jiří Guttenberg.

Na góly maximálně úsporné zůstávají ex-krajské Vojkovice, na jejichž hřišti si po bezbrankovém průběhu sáhly na bod Dolní Beřkovice. Další jednoznačná výhra Kostelce po dvou týdnech, tentokrát nad Horními Beřkovicemi, vměstnala všech čtrnáct účastníků do pouze sedmibodového rozestupu. Takovou vyrovnanost soutěž dlouho nepamatuje, pokud vůbec…

10. KOLO: Mšeno – Obříství 5:0 (3. a 90. R. Kolumpek, 75. a 85. Stejskal, 40. Zajíc), Libiš B – Tišice 1:4 (53. Pazdera – 7., 15., 31. z pen. a 73. L. Ďurinda), Kostelec – Horní Beřkovice 7:0 (37. a 67. Pazderka, 55. a 58. Polyak, 5. Hlavatý, 73. D. Novák, 80. Černý), Vojkovice – Dolní Beřkovice 1:0 np, Všestudy – Pšovka Mělník B 3:2 np (5. Koudelka, 57. Růně z pen. – 60. a 65. Krejčík), Záryby B – Čečelice 0:2 (34. Resl z pen., 69. Kolínský), Horní Počaply – Velký Borek 2:3 (15. Kaňka, 55. Dohnal – 22. Kubišta, 59. Jeřábek, 80. Šimral).

1. Čečelice 10 5 2 0 3 24:18 19

2. V. Borek 10 5 1 1 3 21:15 18

3. Libiš B 10 5 1 1 3 25:21 18

4. Všestudy 10 3 3 2 2 20:17 17

5. Mšeno 10 5 0 1 4 19:17 16

6. Tišice 10 4 1 2 3 27:29 16

7. Vojkovice 10 3 2 2 3 12:9 15

8. Horní Beřkovice 10 5 0 0 5 24:28 15

9. Horní Počaply 10 4 1 0 5 20:28 14

10. Obříství 10 4 0 2 4 20:29 14

11. Kostelec 10 3 1 1 5 33:22 12

12. Dolní Beřkovice 10 2 2 2 4 25:27 12

13. Pšovka B 10 2 2 2 4 20:25 12

14. Záryby B 10 3 1 1 5 16:21 12