Před týdnem ve Všestudech přišel liběchovský nováček o tříbodovou radost deset minut před koncem. Proti rezervě Libiše se schylovalo k opakování scénáře. Rozdíl byl ovšem v tom, že po vyrovnání soupeře přišla blesková reakce.

„Jsem rád, že jsme konečně vyhráli za tři body,“ oddychl si kapitán Hynek Tříška. Právě jeho rána byla vítěznou. Hosté sice mohli ještě v závěru srovnat, podruhé jim to ale do brány nepadlo. Jejich jediným střelcem tak zůstal střídající dorostenec Čepec. Za domácí se prosadil i Malák, který za Libiš válel ještě před dvěma lety, a občas i za rezervu.

I když se podle Tříšky hrál celkem vyrovnaný zápas, mohl prý jeho tým v případě lepší střelecké produktivity v prvním poločase zvítězit i výraznějším rozdílem. I tak nováček ukázal, že se v soutěži pozvolna rozkoukává, byť Libiš má zatím daleko k hrozbě, kterou představovala ještě v minulém ročníku.

„Je to trochu něco jiného než třetí třída, ale myslím, že kvalitu na okresní přebor máme,“ vzkázal Tříška.

Alespoň na bod si po šesti porážkách sáhli fotbalisté Vojkovic. V derby se Všestudy měl rozhodně svou cenu. Viktorka vedla prakticky po celých devadesát minut a dlouho dokonce dvoubrankovým rozdílem. Po snížení nahrálo poslednímu čekateli na zisk i vyfaulování Vágnera. Minutu před vypršením hrací doby se hostitelům podařilo krátkou přesilovku přetavit ve vyrovnání. V penaltách si částečně spravili chuť hosté, domácí pálili slepými.

„Pořád to nějak lepíme. Máme zraněné, případně hráči nastupují se šrámy,“ má hrající trenér Ivo Lorenc vysvětlení pro převtělení loni třetího týmu do remízového krále dosavadního průběhu soutěže. „Bohužel teď ani jedno nemělo mít vliv. První půle absolutně v naší režii a to, co předvedeme ve druhé, ani nemluvit. Měli jsme spoustu šancí, jak zápas rozhodnout. Místo toho si necháme dát gól a znervózníme. A když pak neproměníme ani ty nejvyloženější, přijde trest,“ rekapituloval.

Kromě Všestud venku zabraly už jen Čečelice v Počaplech. Pokračují tak ve stíhání neohroženého tandemu Velký Borek – Tišice. Oba favorité ve svých domácích zápasech nezaváhali. Tišičtí proti Dolním Beřkovicím vstřelili oba góly v úvodní čtvrtihodině. Na čtvrté místo tak pomohli Mšenu.

Tým okolo aktuálně nejlepšího střelce soutěže Martin Veselého (trefil se i napošesté) v souboji s rovněž odpočatým Kostelcem potřeboval na dvoubrankový náskok ještě o deset minut méně, jenže do poločasu o něj stihl i přijít. Přestávka domácím pomohla. Ihned po ní se vrátili do vedení, které v poslední minutě potvrdili.

„Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili rozhodně víc než hosté,“ uvedl trenér vítězů Jiří Guttenberg, který byl rád, že tým neopakoval scénář z první půle a po slibném nástupu tentokrát nevyklidil pole.

7. kolo: Mšeno – Kostelec 4:2 (3. Veselý, 5. Guttenberg, 46. Chorouš, 90. Wasyliw – 11. z pen. Toman, 35. Pazderka), Liběchov – Libiš B 2:1 (36. Malák, 79. Tříška – 76. Čepec), Vojkovice – Všestudy 2:2 pen. 0:3 (65. Kobera, 89. Krejčí – 3. Kympl, 29. Faigl, ČK: 80. Vágner – Vš.), Tišice – D. Beřkovice 2:1 (8. Lauda, 15. L. Ďurinda – 72. Kvída), Pšovka B – H. Beřkovice 4:2 (6. P. Brůža, 16. Feix, 31. Rypka, 44. z pen. Krejčík – 42. a 52. O. Brůža), V. Borek – Obříství 4:1 (22. a 40. Kováč, 52. Mihalík, 86. Černý – 66. Chvátal), H. Počaply – Čečelice 1:2 (67. z pen. Moravec – 33. Černý, 86. Resl).