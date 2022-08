Nováček přeboru hlásí zvučnou posilu. V kariéře prošla Baníkem i Slavií

Jediný přestup, a to ještě hráče, který nehrál velký fotbal více než deset let, k tomu několik zraněných… Realita v kádru zálezlického nováčka okresního přeboru nebyla v letní přestávce úplně růžová. Jen pár dní před ostrým startem ale přichází posila, která by měla být v soutěži pořádně vidět. Realizačnímu týmu se podařilo zlanařit Jiřího Böhma.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Böhm v dresu Blšan | Foto: Deník