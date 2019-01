Nováček půlmistrem. Nepostoupit už by bylo zklamáním, zní z Kralup

Kralupy /ROZHOVOR/ – Pokud se naskytne šance zabojovat o další postup, půjdeme do toho. Vedení fotbalistů kralupského FK 1901 smělými předsezonními vyhlášeními neházelo slova do větru. Tým okolo bývalých prvoligistů je v poločase jasnou jedničkou okresního přeboru, který vede s šestibodovým náskokem na druhé Všestudy. „Bylo by asi troufalé tvrdit, že pro nás první místo a náskok šesti bodů není určitým překvapením,“ říká na úvod rozhovoru Luboš Černý, předseda klubu ze stadionu V Olších.

Oslaví fotbalisté kralupského FK 1901 další postup? Nakročeno mají slibně. | Foto: Luboš Kurzweil

Nedoufali jste tajně, že byste mohli znovu hrát na čele?

Od podzimní části jsme si slibovali, že budeme hrát na špičce a chtěli jsme být řekněme do pátého místa s minimálním odstupem na první místo. Věděli jsme, že tým na okresní přebor máme nadstandardní, ale měli jsme obavy z toho, jak zapadnou noví hráči. Vše si nakonec sedlo hned od začátku po sportovní i lidské stránce. Nevypovídá titul půlmistra pro nováčka o slabé úrovni soupeřů?

Naopak si myslím, že okresní přebor na Mělnicku má nejlepší úroveň za poslední roky. Můžete prohrát naprosto s kýmkoli, ale přece jen Kralupy, Borek, Všestudy, Tišice a rezerva Libiše ostatní soupeře, co se týká kvality a fotbalovosti, převyšují. Pokud jsou kompletní. Nestárnoucí Pavel Mráz stojí v čele tabulky střelců. To musí být radost mít v mužstvu takovou gólovou jistotu?

Pavel je výborný útočník. Klobouk dolů nad tím, co předvádí na hřišti v padesáti letech. V současnosti zvažujeme, že ho odlijeme a jeho bronzovou sochu dáme na městský úřad vedle Švejka (smích). Jak hodnotíte přínos ostatních ex-ligových hráčů?

Ve všech směrech jenom pozitivně. Jejich zkušenosti a agresivní mládí do sebe zapadá. Když jsou na hřišti, nikdo z mladších hráčů si nedovolí nic vypustit. Tomáš Hunal a Ríša Culek jsou vůdčí osobnosti a dle mého názoru nejlepší stopeři v soutěži. Luděk Zelenka je náš nejznámější hráč. Jeho největší předností je finální přihrávka a zakončení. Jako další pozitivum beru to, že jsou to úplně normální kluci, kteří si na nic nehrají a i mimo fotbal zapadají do party. Před sezonou jste přivedli řadu nových hráčů. Jak zapadli? Kdo byl největším přínosem?

Přivedli jsme sedm hráčů, čtyři se zapracovali ihned do základní sestavy a byli velkým přínosem pro podzimní část sezony. Za největší posilu považuji Adama Knoflíčka. Doufám, že bude ve výkonech pokračovat i na jaře a začne na sobě ještě více pracovat. Plánujete také v zimní přestávce nějaké okysličení kádru?

V zimní přestávce přijde třiadvacetiletý záložník z divize. Víc zatím nemohu prozradit. Změny chystáme spíše v letní přestávce. Trenér Hemr má jasné představy o posílení kádru, které se bude odvíjet hlavně od toho, jestli se nám podaří dotáhnout postup. Jediný nezdar přišel až v předposledním kole. Už odeznělo zklamání z jednoznačné domácí porážky od Tišic?

Zklamání odeznělo hned o týden později výhrou v Hoříně a prohrou Všestud v Horních Beřkovicích. Takový zápas jednou musel přijít, ale už je to za námi. S podzimní částí nadále převládá spokojenost. Dvanáct výher a jediná prohra je dobrá vizitka a nemá cenu si lámat hlavu s jedním nepovedeným zápasem. Bude právě tento zápas dostatečným mementem, z něhož se na jaře tým poučí?

Může to tak být. Viděli jsme, že když nedáme do zápasu sto procent, tak můžeme i prohrát. Sám se nikdo neporazí. Věřím, že takový výkon už se nebude opakovat. Tišice po špatném začátku nepatří mezi vaše nejbližší pronásledovatele. S kým se budete na jaře rvát o postup a komu jaké přisuzujete šance?

Na Tišice máme náskok třináct bodů, ty už jsou ze hry venku. O postup si zahrajeme se Všestudy a Velkým Borkem. Máme náskok šesti, respektive sedmi bodů. Nyní už by bylo zklamání, kdybychom na konci sezony neslavili postup a rakev s názvem okresní přebor se neplavila po Vltavě. Máte už jasno o podobě zimní přípravy?

Začínáme ve středu 30. ledna na umělce na zimním stadionu. Budeme trénovat dvakrát týdně. Na přelomu února a března jedeme do Českého Dubu na soustředění. Sehrajeme čtyři přípravná utkání – předehrávku prvního kola Českého poháru, jedno utkání s Českým Dubem v rámci soustředění, s Vojkovicemi ve Velvarech a s Libčicemi na Strahově. Druhé a třetí kolo poháru odehraje B mužstvo bez ohledu na soupeře.

Závěrem chci všem soupeřům popřát hodně zdraví a úspěchů v roce 2019.

Autor: Luboš Kurzweil