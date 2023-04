Mšeno - Pšovka B 3:1 (2:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Začátek zápasu jsme totálně prospali a soupeř se z první akce ihned prosadil po zaváhání celé obrany i gólmana. My jsme se do hry dostávali ztěžka a z útlumu nás dostal faul hostů ve vápně na Kolumpka, který potrestal z penalty Veselý. Pak jsme hru částečně vyrovnali a do vedení jsme se dostali po parádní akci Stejskala, na jejímž konci stál Zajíc. Ve druhé půli nás hosté přehrávali, ale do vážnější šance se nedostali a my jsme navýšili vedení po přímočaré akci, na jejímž konce stál Veselý. To ale bylo z naší strany bohužel vše. Náš výkon nebyl optimální, ale bereme tři body, a to je pro nás důležité. I když se nám herně nedařilo, zápas jsme odmakali.“