Oslavil jste nějak úspěch ve volbách do vedení okresního fotbalu?

Úspěch jsem oslavil pouze v rodinném kruhu se skleničkou vína. K tomu jsem si četl gratulace, kterých mi na telefon a e-mail nepřišlo zrovna málo. Vážím si všech gratulací, ať již byla od předsedy Fotbalové asociace ČR pana Malíka, od vedení a kolegů ze středočeského svazu, či lidí z okresů. Ještě jednou všem děkuji.

Došlo už na nějaké oficiální předání postu předsedy?

Dostal jsem dopis od předsedy FAČR pana Malíka a generálního sekretáře pana Paulyho s gratulací ke zvolení předsedou OFS Mělník. Jinak bude předání ještě nějakou dobu trvat. Musí se změnit plno věcí od zápisu do veřejného rejstříku na justici přes bankovní účet a podobně.

Stihli už jste si s novým vedením nastínit plány na nejbližší týdny?

Ano, v pondělí byla první schůze nového výkonného výboru, kde jsem jsem se oficiálně seznámil s chodem okresního svazu včetně účetnictví, majetku a dalších věcí. Zároveň jsme si stanovili plány a úkoly na nejbližší období. Ve výkonném výboru jsme zvolili prvním místopředsedou Jana Netolického a druhým Jiřího Guttenberga.

Asi je zbytečné ptát se, jak jste spokojený s týmem lidí ve výkonném výboru, když jste si drtivou většinu sám oslovil a nastínili jste si své vize a plány, že?

S týmem jsem rozhodně spokojen. Vždyť jsem pět členů sám oslovil pro spolupráci. Jirka Guttenberg už se mnou ve výkonném výboru byl a ohledně chodu okresního svazu máme stejné představy. Takže můžu konstatovat, že náš tým je velice silný a odhodlaný pracovat pro okresní fotbal.

Čím byste chtěl své působení v roli předsedy začít?

Určitě tím, aby se začal hrát fotbal. To bohužel neovlivním, ale musíme být připraveni na vše a třeba i na náhradní program, pokud budou ukončeny soutěže a stát nám ještě do konce června povolí si zahrát fotbal. Dále se chceme sejít s jednotlivými komisemi a probrat, co od sebe očekáváme. Vytipovat, oslovit a představit nového předsedu disciplinární komise. Musím dotáhnou do konce všechny změny spojené po volbách s činností a přepisy změn. Zaměřit se na návrhy a nápady ostatních členů výkonného výboru a pokusit se je realizovat.

Máte už představu o lidech do jednotlivých komisí?

Ano máme. Sportovně-technickou komisi není potřeba měnit a bude fungovat ve stejném složení jako doposud. Předsedou bude i nadále Jan Netolický a členy Tomáš Přibík a Pavel Kroužecký. Disciplinární komise bude mít stejné členy jako doposud, tedy Světlana Hubičková, Karel Holý a Jarda Kohout. Nyní jen řešíme nového předsedu. Nějaké návrhy máme a do konce červa chceme nového předsedu představit. Komise mládeže by měla fungovat ve stávajícím složení a nový výkonný výbor se chce s jejími zástupci setkat na dalším zasedání. Výkonný výbor se rovněž shodl na jménech v komisi rozhodčích - Milan Matějček, Lukáš Machýček, Martin Prislupský. Nově máme zájem o spolupráci s Jirkou Blahoutem a Jardou Hádkem. Také zde proběhne osobní schůzka na dalším zasedání. Novým sekretářem byl zvolený Tomáš Přibík.

Co považujete za svůj hlavní cíl pro nadcházející čtyřleté období?

Prioritou je udržet co nejvíce lidí, hráčů, klubů a mládeže u fotbalu. Pokračovat ve finanční podpoře mládeže. Stabilizovat a navýšit počty rozhodčích na okrese a jejich neustálé vzdělávání. Zajišťovat pro stávající a nové trenéry trenérské kurzy a finančně tyto kurzy podporovat. Pokusit se najít sponzory pro jednotlivé soutěže a zejména mládežnické. Vytvořit webové stránky okresního svazu.

Na závěr ještě k otázce návratu na hřiště. Myslíte, že se na jaře ještě bude hrát? Kdy se případně rozhodne?

Já si myslím, že soutěže se už na jaře asi nerozjedou. Termín, kdy se definitivně rozhodne, není určený, ale už víme, že soutěže skončí nejpozději 27. června, nebude se hrát ve středu, oddíly musí mít minimálně čtrnáct dní na přípravu před prvním zápasem a hlavně musí být odehráno padesát procent zápasů pro stanovení pořadí. Podle těchto indicií a podle toho, kolik máme z podzimu odehráno a kolik zápasů zbývá do odehrání aspoň té poloviny, si myslím, že přijde rozhodnutí ohledně soutěžního ročníku 2020/2021 nejpozději začátkem května.