Fotbalisté rezervy kralupského FK 1901 dokázali i přes absenci několika hráčů zlomit vyrovnaný zápas ve svůj prospěch. Brankou Jeleňáka z druhého poločasu porazili v rámci Okresního poháru na hřišti ve Vehlovicích béčko mělnického FK Pšovka 1:0.

Fotbalisté FK Pšovka Mělník B podlehli v Okresním poháru týmu FK Kralupy 1901 B 0:1. Utkání se hrálo ve Vehlovicích. | Foto: Martin Javůrek

Třetí třídu hrající Kralupy nastupovaly v poháru do svého druhého zápasu, v tom úvodním na stejném místě před týdnem podlehly 1:3 Libiši B. Pro Mělnické chystající se na jarní odvety v okresním přeboru to byla premiéra.

Jediná do finále dotažená akce hlavně soubojového utkání přišla v 54. minutě. Hrabal vyslal do šance Jeleňáka, který proběhl až do vápna a střelou na zadní tyč rozhodl o hubené výhře.

Kralupskou rezervu čeká poslední zápas skupinové části poháru v Dřínově proti TJ Kly B. Pšovka na stejném místě a proti shodnému soupeři dohrává už ve středu. Týden před startem mistrovské sezony nastoupí proti ve Vehlovicích proti rezervě Libiše.

Autor: Martin Javůrek