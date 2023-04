Zálezlice – Tišice 0:3 (0:1)

Lukáš Laksar, kapitán Zálezlic: „Konečně jsme se sešli ve slušném počtu. Do týmu se připojilo last minute pět nových posil a tři z nich rovnou v základu. Proti Tišicím to nezačalo ideálně. I přes aktivní vstup jsme si první branku vstřelili sami smolným vlastencem. Do poločasu jsme usilovali o vyrovnání, ale chyběla finální přihrávka, nebo i větší štěstí. Do druhé půle jsme vstupovali s převahou, protože si hosté nechali ve 45. minutě vyhodit brankáře za hru rukou mimo jeho vymezené teritorium. Místo skóre jsme ale srovnali počet lidí na hřišti, kdy za nedisciplinovanost šel do sprch po dvou žlutých Ivan Halas. Tišice pak spoléhaly zkušeně na brejk a matador Kozák nám z nich dal dva góly. I přes zlepšení oproti utkání v Čečelicích jsme stále nekvalitní ve finální fázi a to nás stojí další body. Neskládáme však zbraně. Tvoří se nám celkem slušná kostra týmu, s příchodem nových posil by měla naše hra jít zase nahoru a soupeři to s námi nebudou mít lehké.“

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Na mokrém terénu jsme začali dobře. V prvních třiceti minutách jsme si vytvořili čtyři vyložené gólové šance, bohužel jsme je nedokázali proměnit. V 11. minutě jsme se ujali vedení, když si prudký centr Šulce do branky srazil domácí obránce. Bohužel v poslední minutě prvního poločasu náš gólman pozdě vyběhl a útočník ho trefil do těla, odkud se míč odrazil do ruky, a rozhodčí tasil červenou kartu. Do druhého poločasu jsme nastoupili s Prejzkem v brance a soupeř sice držel více míč, ale branku nedokázal pořádně ohrozit. V 65. minutě soupeř vyrovnal - naštěstí jen počet hráčů na hřišti. Toho jsme ihned využili. Brzoň předskočil v souboji útočníka a rychle vyvezl a přihrál Kozákovi, a ten se proti brankáři už nemýlil. Po deseti minut přidal další branku a o zápasu bylo rozhodnuto. V závěru přišla druhá žlutá pro Nováka a dohrávali jsme v devíti lidech.“