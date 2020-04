Jiří Kabyl, předseda OFS Mělník: „Myslím, že pro většinu lidí šlo o očekávané rozhodnutí. Tím, jak je krásné počasí a každého to asi táhne na hřiště, tak zároveň asi i smutné. Ale nedá se nic jiného dělat. Stále nevíme, kdy bude umožněno dostat se na sportoviště pro kolektivní sporty. Měli jsme připravené scénáře, kdy a jak. Muselo by se ale nejen posouvat ukončení ročníku, mělo by to i další důsledky v podobě změn v přestupním řádu. Celkově by to bylo velmi složité, navíc s nejistým průběhem. Za současných podmínek by stačilo, aby byl nakažený jeden člověk, a vyřadil by za víkend dvě mužstva. Pokud by to byl rozhodčí, tak všechna, která by rozhodoval. Zjistili bychom pak nejspíš, že by stejně nebylo v silách sezonu dohrát.“

Luboš Urban, trenér A-mužstva Sokola Libiš (divize): „Stalo se, co jsem očekával. Vzhledem k situaci jaká panuje, kdy vláda dnes žádá o prodloužení nouzového stavu, je jasné, že opatření budou trvat dál. Dohrát jaro by bylo pro amatérské soutěže strašně složité. Dovedu si představit hrát ve středu jeden dva týdny, ale celé jaro? Kluci chodí do škol, pracují. Pro nás, kdy ve skupině C jezdíme na zápasy i dvě stě kilometrů, jde o něco nepředstavitelného. Měli bychom málo lidí. V dané chvíli tedy jde o nejrozumnější řešení. Nedá se nic dělat. Nikdo nesestupuje, ani nepostupuje. Musíme to ve zdraví přežít a dobře se připravit na příští sezonu.“

Vladimír Kaňka, předseda FK Neratovice/Byškovice: „Mrzí mě, že nemůžeme soutěže dohrát, ale myslím, že by to už přineslo více starostí než užitku. Časové možnosti hráčů, ať už mužů, či dětí, budou omezené. Mnoho lidí je v současnosti doma a neumím si představit, že by je někdo v týdnu uvolnil z práce, nebo ze školy kvůli fotbalu. Další otázkou je vytížení hřišť, když my třeba máme v klubu dvanáct týmů. V neposlední řadě by nadále hrozilo riziko nakažení. Jeden hráč by zablokoval celý tým, potažmo klub, a stejně by se nedalo dohrát.“

Pavel Dohnal, trenér mužů FC Mělník (I. A třída): „Pro lidi, kteří mají rádi fotbal, je to samozřejmě škoda. Jak už ale bylo mnohokrát řečeno, zdraví je přednější. Z tohoto pohledu jde o dobré rozhodnutí. Doufejme, že to celé bude co nejdříve za námi a rozjede se nová sezona i příprava na ni. Plánovat cokoli jiného je teď určitě zbytečné.“

Luboš Černý, předseda FK Kralupy 1901: „Vzhledem k dané situaci je toto asi logické řešení. Vzhledem k vývoji aktuální sezony, kdy A-mužstvo (I. B třída) a A-dorost hrály o postup, je to škoda, ale nedá se nic dělat. Příští sezonu se pokusíme být ještě silnější a nějaký úspěch na fotbalovém hřišti vykopat. Ostatním klubům přeji, ať tento stav přežijí ve zdraví.“

Daniel Hnízdil, trenér A-mužstva Byšic (I. B třída): „V této době už by nemělo cenu, aby se hrálo sobota - středa – sobota. Někteří lidé upřednostňují práci před fotbalem, takže by se týmy dávaly jen těžko dohromady. Na jednu stranu nás samozřejmě štve, že jsme trénovali od 3. prosince bez jakékoli pauzy, ale zdraví je zkrátka přednější.“

Josef Matějovský, hráč a předseda Slavoje Stará Boleslav: „Moc mě mrzí, že nebylo možné dohrát naši soutěž. Na jarní část sezony jsme se po sportovní stránce připravovali opravdu pečlivě. Nicméně na světě se dějí mnohem horší věci, tak se z toho určitě hroutit nebudeme. Doufám, že v květnu už budou otevřena fotbalová sportoviště a bude možné hromadně trénovat. Pokud to bude možné, tak bychom chtěli sehrát přátelská utkání s týmy z našeho okolí. To je i záruka toho, že na takové zápasy přijde dost fanoušků.“

Karel Vlasák, hráč a trenér mládeže FK Pšovka Mělník: „Pro mě je celá situace, která kolem viru nastala, absurdní a nepochopitelná. Reakce vlád po celém světě, v Evropě snad s výjimkou Švédska, považuji za naprosto přemrštěné a neúměrné závažnosti situace. Lidstvo je překvapeno, že lidé umírají, zatímco vytrvale systémově ignoruje zdravotní problémy navázané na nezdravý životní styl a nezdravé životní prostředí. Hysterie je ještě podporována masivním mediálním zájmem. Rozhodnutí FAČR o zrušení soutěží se proto, ve světle ostatních opatření, dalo očekávat a nepřekvapilo mě. Ze sportovního hlediska to pro náš klub nic zásadního neznamená. S hráči přípravkových a žákovských kategorií jsme neustále ve spojení přes internet. Posíláme jim pohybové a fotbalové výzvy tak, aby měli motivaci vylézt na vzduch a hýbat se. Vytrvale také apelujeme na rodiče, aby dětem zajistili dostatek fyzické aktivity a pohybu na čerstvém vzduchu. To je z mého pohledu nejlepší prevencí všech zdravotních problémů, nejen virového původu.“

Michal Hamšík, hráč Sokola Horní Počaply: „Rozhodnutí vítám, protože si Počaply zajistily přebor i pro další ročník. Ale bez legrace. Ze všech špatných řešení, která se nabízela, je tohle asi nejrozumnější. Dopředu jsem tušil, že to takhle dopadne. Je mi ale líto těch, kteří měli postupovou startovací pozici a ambice na vyšší soutěž, ale těch moc nebude. Co se týká Počapel, máme teď relativně klid a dost času tým omladit. A co vím, tak na doplnění se už pracuje. Zároveň ale sílí hlasy z týmu, že někteří hráči ve "zralém věku" si chtějí díky nedokončenému ročníku fotbalový důchod o rok odložil.“

Radek Šimon, hráč a trenér mládeže TJ EMĚ Mělník: „Tak je to jedině dobře s ohledem na to, co se děje. Až se divím, že zafungoval zdravý rozum.“