Sportfotbal okresní přebor

Na podzim jedinkrát poražené Obříství (doma od Vraňan) poodskočilo na čele už na osm bodů. Velký Borek přepustil porážkou na Pšovce od tamní rezervy druhé místo Vysoké, která se rozloučila s vehlovickým azylem „tenisovou“ výhrou nad minule probuzenými Vojkovicemi. Jejich ztráta tak na posledním místě zůstává devítibodová.

Hlavní pozornost (120 diváků) poutalo sobotní mělnické derby na Pšovce, kde domácí na těžkém terénu prodloužili sousedům z Velkého Borku čekání na výhru na tři kola. Vyhráli 2:0. "My nedáme nic a sami první gól soupeři doslova darujeme z nepřímého kopu. Druhá branka polovlastní po teči obránce," pokračovala Slavia podle jejího vedoucího Luboše Randáka na vlně předešlých zápasů.

"Jinak to byla spíše taková nakopávaná, katastrofální terén ani nic jiného nedovoloval. My bez čtyř hráčů základní sestavy, navíc se nám hned na začátku zranil Šejnoha (stoper). Domácí zase s kluky, co měli v nohách celý zápas dorostu, respektive áčka. Přesto se v rámci terénu hrál docela fotbal v tempu, bez nějakých záludných faulů," popisoval Luboš Randák.

Domácí výhrou se s povedeným podzimem rozloučilo i druhé béčko v soutěži – to libišské, byť se hosté z Horních Beřkovic po půli dotahovali. „Zápas jsme si zbytečně zkomplikovali inkasovanými góly a pasivní hrou ve druhém poločase, kdy jsme měli sice dál převahu a drželi jsme bez problémů míč, ale neproměnili jsme šance a v závěru to vypadalo, že se už všichni vidí u jídla a půllitru. Rozlučka byla kvalitnější než samotný výkon v posledním zápase," glosoval zápas trenér Libiše Ondřej Eisner.

Z minulé ztráty tříbrankového vedení se oklepaly Čečelice a ve Mšeně samy otáčely. "My jsme bohužel nedokázali navýšit naše vedení z úvodu druhé půle, i když jsme měli v té době převahu," litoval trenér Mšena Jiří Guttenberg.

Po pěti výhrách přibrzdily Dolní Beřkovice, ve Vraňanech z toho byla jediná remíza kola. Překvapením byla domácí porážka Kostelce, nováček ze Zálezlic potvrdil příslušnost mezi týmy bodující více venku než doma. U Labe vypjatější zápas sedl hlavně Ladislavu Plickovi, jeden z nejzkušenějších hráčů na place vstřelil všechny tři branky svého týmu. Hosté po utkání ocenili i gesto fair-play od domácího Tomáše Nováka, který nechal za stavu 0:2 odvolat penaltu chybně nařízenou rozhodčím Ederem.

Z Dynama spadla v závěru podzimu deka, rozlučku Kralup rozsvítila rána kapitána

13. kolo: Pšovka Mělník B – Velký Borek 2:0 (48. Krejčík, 0. Svoboda), Libiš B – Horní Beřkovice 3:2 (21. Smetana, 28. Fajt, 44. Čepec - Hyka, Slavíček), Vraňany – Dolní Beřkovice 2:2 (31. D. Dyrynk, 45. M. Páko – 11. Kvída, 63. J. Kmoch), Vysoká – Vojkovice 6:3 (19. a 60. Rolenc, 10. Gabčo, 32. Vála, 52. Kettner, 79. Dzimko – 22. a 76. Kobera, 36. Matějík), Obříství – Tišice 2:0 (27. J. Šulc, 53. z pen. Tláskal), Mšeno – Čečelice 2:4 (45. Zajíc, 58. Dvorný – 65. a 86. Douděra, 10. Szen, 76. Palička), Kostelec – Zálezlice 1:3 (90+2. vl. Charvát – 3., 10. a 58. Plicka)