Sportfotbal okresní přebor

Jedno z nejzajímavějších bylo předposlední podzimní kolo okresního přeboru. Vedoucí Obříství dokázalo zvítězit v Čečelicích, přestože zkraje druhého poločasu prohrávalo už o tři branky. „Asi nejlepší týmový výkon, co jsme kdy předvedli,“ rozplýval se po velkolepém obratu trenér Obříství Libor Tichota s tím, že těžkým neudělal zápas ani tak soupeř jako terén. „Hráči občas vypadali jako hokejisti na ledu. Zápas byl samý souboj, spousta faulů a přerušení,“ přiblížil.

První půli lépe zvládli domácí a vedli 2:0. Na začátku druhé po pohledné akci ještě zvýšili. „Ale to bylo vše, co domácí předvedli. Pak jsme začali úřadovat my a pomalu začali stahovat brankové manko až k úplnému obratu,“ hřálo Libora Tichotu.

Video, foto: Pšovka přeškoleného útočníka v bousovské bráně nezlobila

Radost pak v kabině už jistého půlmistra zavládla také z nedělních výsledků nejbližší konkurence. Druhý Velký Borek nabral proti čtvrtému Kostelci do půle dvoubrankovou ztrátu, kterou dokázal už jen zmírnit. Z posledních pěti zápasů tak vyhrál jediný. „My měli šance a soupeř dával branky," charakterizoval porážku vedoucí Slavie Luboš Randák. „Zápas jen prodloužil naši mizérii v koncovce," dodal s odkazem na řadu tutovek, nastřelených tyčí. Když pak na kontakt pomohli vlastencem sami hosté, přišla místo vyrovnání další potrestaná chyba a nakonec vítězný gól soupeře. Závěrečný nápor přinesl už jen snížení.

Na pohodu z první části podzimu mohou vzpomínat také ve Vysoké. Druhá porážka v řadě přišla v Tišicích po nečekaně jednoznačném výsledku. O tom, že hosté odejdou s prázdnou, bylo jasno už o půli. Domácí jim nakonec nedali vydechnout až do konce a první výhru po čtyřech kolech si řádně užili.

V Dolních Beřkovicích se hrálo o prodloužení jedné z vítězných sérií. Za své vzala jedinou brankou ta o jeden zápas delší libišská. Béčko si v utkání neporadilo s téměř hodinu trvající početní výhodou. Kvída a spol. tak stejně jako Obříství vyhráli páté utkání v řadě. „Přestože jsme hráli šedesát minut proti deseti, gól bychom po špatném výkonu nedali ani za dva zápasy dohromady," komentovali hosté utkání "blbec" na svém facebooku.

Až do posledního domácího zápasu podzimu si na první výhru musely počkat Vojkovice. Proti Vraňanům to na ni téměř hodinu nevypadalo, rychlý obrat a následné vyloučení dvou hostů ale přivedly poslední tým tabulky ke znásobení svého zisku.

Skvělou domácí bilanci poprvé podpořilo i venku Mšeno. Rovněž tým trenéra Guttenberga v Zálezlicích otáčel. Vítězným gólem se při svém druhém startu za áčko blýskl dorostenec Hanuš. „Na těžkém terénu jsme byli nebezpečnějším týmem, přesto se po standartce dostali do vedení domácí. Nám se ale do poločasu podařilo vyrovnat a ve druhé půli už jsme domácí k ničemu nepustili a sami se dokázali prosadit," popsal výhru kouč Mšena.

Nebývalá nakládačka! Neratovice nasázely soupeři na jeho hřišti sedmičku

12. kolo: Velký Borek – Kostelec 2:3 (59. vl. Toman, 88. M. Junek – 6. D. Novák, 25. Holubář, 82. Banga), Zálezlice – Mšeno 1:2 (24. Smetivý – 44. Veselý, 75. Hanuš), Čečelice – Obříství 3:4 (17. Lauda, 23. Bruner, 52. Černý – 58. Pivarči, 71. Tláskal, 82. Turek, 84. Novotný, ČK: 93. Lauda – Litera), Tišice – Vysoká 7:1 (11. Kozák, 20. Škoda, 36. Prejzek, 41. Šulc, 62. vl. Finkous, 80. Trédl, 82. Lauda – 88. Tichý), Vojkovice – Vraňany 3:2 (57. Karapetyan, 61. z pen. Matějík, 67. Babovák – 2. M. Páko, 58. Motejzík, ČK: 67. Sean, 88. Weissgärber – Vr), Dolní Beřkovice – Libiš B 1:0 (52. Kvída, ČK: 32. Slezák – D. B.), Horní Beřkovice – Pšovka B 2:6 (27. Hála, 74. z pen. Hyka – 14. a 51. Svoboda, 19. Kos, 29. Merta, 37. Ježek, 72. z pen. Krejčík)