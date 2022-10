Okresní přebor

Stačila dvě kola a Velký Borek má na čele soutěže rázem pětibodový náskok. I po výjezdu do Vojkovic stoprocentní Slavia těžila ze vzájemné remízy dvou nejbližších pronásledovatelů. Obříství sice v náhradním domově Vysoké posílali jeho nejzkušenější hráči Tichota s Pávkem do dvakrát vedení, to ale po zásahu minule poprvé vynulovaného střelce Gabča vždy vydrželo jen v řádu jednotek minut.

Ve víkendovém sedmém kole se pak gólově uvedly také některé last minute podzimní posily. Čečelickým vystřelil v Horních Beřkovicích rychlý náskok Jiří Lauda, přestoupivší do svého teprve třetího klubu ze sousedních Byšic. Za Slovan ale ještě do půle kontroval svým prvním sezonním gólem spíše sváteční střelec Ondřej Brůža.

Větší radost mohl mít ze svých premiérových zásahů v novém týmu tišický Josef Kozák. V Dolních Beřkovicích se prosadil hned dvakrát a měl tak poloviční podíl na obratu na konečných 1:4. Bývalá ofenzivní opora Neratovic, která ale v posledních sezonách nastupovala pouze ve čtvrté třídě v Dřínově, se v jednom dresu znovu potkává s Martinem Zemanem.

Video, foto: Bahenní lázně na Pšovce, domácí na těžkém terénu excelovali

Druhých výher v ročníku se dočkala obě béčka. To pšovecké si hlavně po vyloučení jednoho ze zálezlických hráčů pořádně zastřílelo a nováček jen těsně neodvezl desítku. K vidění byly hned dva hattricky. Ten druhý šel za stále ještě dorostencem Davidem Svobodou (v zápise je chybně uveden jako autor čtyř gólů), do hry se přitom zapojil až po hodině. Na Pšovce tak prožili parádní víkend, kdy v součtu s áčkem vyprovodili soupeře celkovým skóre 14:0.

Náctiletí střelci měli výrazný podíl také na výhře Libiše. Na jejím štítě zůstal Kostelec, který se v posledních kolech poněkud zadrhnul. Cennou výhru z Obříství dokázaly i doma potvrdit Vraňany. Čistá trojka do sítě venku marného Mšena už posunula tým okolo střelecky znovu produktivního kapitána Jana Švejcara do lepší poloviny tabulky.

7. kolo: Vojkovice – Velký Borek 0:4 (13. a 17. Nesládek, 44. Ryba, 85. M. Junek), Dolní Beřkovice – Tišice 1:4 (10. Kvída – 59. a 68. Kozák, 27. Vávra, 70. Šulc), Horní Beřkovice – Čečelice 1:1 (27. Brůža – 4. Lauda), Pšovka B – Zálezlice 9:0 (66. a 69. a 82. Svoboda, 5., 73. a 88. Merta, 19. a 31. Miřatský, 86. Bláha, ČK: 55. Horváth – Z.), Libiš B – Kostelec 4:1 (29. Čepec, 33. Havlík, 65. Mündl, 69. Balog – 55. Holubář), Vraňany – Mšeno 3:0 (10. a 85. Švejcar, 45. Motejzík, ČK: 80. Vyšata – Vr.), Vysoká – Obříství 2:2 (11. z pen. a 60. Gabčo – 1. Tichota, 58. Pávek)