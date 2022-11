IV. třída – skupina A

Utkání o čelo tabulky mezi Střezivojicemi a mělnickou Romou přineslo kromě výhry hostí, a tedy jejich posunu na první místo, i hodně emocí v domácím táboře. Pešan je v závěru ventiloval směrem k rozhodčímu Šmídovi způsobem, za který si nejspíš vykoledoval delší zápasovou pauzu. „Tělem před, kterým byla pokrčená ruka, do mě vrazil. Poté napřahoval ruku s pěstí se slovy: Mám ti natáhnout,“ popsal arbitr, co následovalo po červené kartě udělené za hanlivou urážku. Ve své zprávě pak uvedl také to, že se jeden z domácích hráčů následně pokoušel dojednat, aby červenou napsal po dvou žlutých, což odmítl.

Pořádný mariáš byl na podzim už podruhé k vidění během utkání lobkovického béčka. Tři červené si po společném týmu Všetat a Čečelic vykoledovaly také Byšice B. Rovněž v tomto případě u toho byl v pozici rozhodčího stejný laik z domácího tábora. Za všemi červenými stály podle jeho popisu v oficiálním zápise hanlivé výrazy na jeho hlavu. Jeden z hříšníků mu prý při odchodu vytrhl kartu z ruky. Klid pak nebyl ani po závěrečném hvizdu. "Vojtěch Slovák po ukončení zápasu napadl rozhodčího výhružnými gesty, že mě zabije, pořadatelská služba tomu zabránila," vylíčil Petr Strniště.

10. kolo: Velký Borek B – Mšeno B 7:0 (31. a 35. Procházka, 48. a 86. Nesládek, 7. Balog, 62. Kočí, 74. Černý), Nebužely – Obříství B 2:3 (10. Zigmánek, 60. z pen. Hlom – 1. Linka, 8. Mansfeld, 67. z pen. Nepil), Střezivojice – Roma Mělník 1:4 (53. J. Štamfest – 39. a 44. z pen. Říha, 37. Balog, 90. Gabčo, ČK: 90. Pešan – Stř.), Všetaty/ Čečelice – Lužec B 5:4 (25. Bradáček, 34. Bruner, 53. Radl, 79. Enökl, 93. Hruška – 22., 47. a 55. Peroutka, 38. Tůma, ČK: 83. Bodiš – L.), Spomyšl – Tuhaň 7:0 (6. a 76. Kohout, 32. a 62. Král, 44. a 81. Herout, 70. vl. Weissgärber, ČK: 59. Lerch – Tuh.), Kly B – Dřísy 2:6 (61. Hulička, 71. Kurc – 18., 25. a 70. Machka, 29. a 85. V. Rejšek, 51. O. Fabián, ČK: 75. Hulička – Kly), Lobkovice B – Byšice B 4:3 (1., 20. a 50. Ďurinda, 65. Slovák – 11. a 30. Baloun, 25. Vlach, ČK: 60. V. Slovák, 65. Mucska, 80. Hudec – všichni Byšice)