Sportfotbal okresní přebor

O více než polovinu z pětibodového náskoku na čele okresního přeboru přišli fotbalisté Velkého Borku. Tým Slavie našel v nedělním domácím utkání prvního přemožitele po sestupu z kraje. Na kobylku se mu dostalo Obříství, které se tak vrátilo k výsledkům z vydařeného úvodu sezony.

„Nebyl to jeden z nejpohlednějších zápasů, co jsme zatím odehráli, ale z obou stran bylo vidět obrovské nasazení a touha po třech bodech. Zápas spíše připomínal divizní utkání, kde je vidět pouze atletický běh a souboje bez kombinace. Celkově by zápasu slušela spíše remíza, ale hrubka soupeře za stavu 1:1 nás dostala na začátku druhé půle do vedení a výsledek jsme až do konce ubránili," popsal cestu za cennými třemi body hrající trenér Obříství Libor Tichota.

Plusový bod pro Pšovku. Gólové koření ale v Čelákovicích chybělo

Na dostřel prvnímu místu se spolu s ním vrátila i Vysoká. Ve Mšeně Gabčovi a spol. nezabránilo ani vyloučení Dzimka, aby ve druhém poločase otočili zápas ve svůj prospěch. „Na vyložené šance jsme vyhráli asi 10:6, bohužel střelecky úspěšnější byli ale hosté. Dnes jsme si nezasloužili prohrát. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale porazili jsme se sami neproměněním ani těch nejvyloženějších šancí a chybami v obraně,“ uvedl k první domácí porážce v sezoně trenér Mšena Jiří Guttenberg.

Své příznivce nepotěšily ani Tišice. Zápas s Horními Beřkovicemi sice rozehrály nadějně. Hosté ale do půle srovnali a ve druhé dokonali obrat. Poprvé v sezoně tak Slovan vyhrál venku. Zajímavostí zápasu byli hned tři strážci tišické brány během druhého poločasu. Po Schneiderovi vyloučeném za zahrání rukou mimo šestnáctku převzal štafetu hráč z pole Pokorný, který pak na závěrečné minuty přepustil místo ještě Brodskému.

Video, foto: V bezbrankovém derby vzplály emoce, trenér Dynama dostal červenou

Červená za zmaření vyložené šance padla také ve Vojkovicích. Domácí Šlampa brankářským zákrokem na čáře oslabil svůj tým hned v 11. minutě. Souboj dvou posledních týmů tabulky pak vyzněl jednoznačně ve prospěch hostů z Dolních Beřkovic. Hattrickem se pod čtyřbrankovou výhrou podepsal Jaroslav Kmoch. Domácí prostředí tak v osmém kole uhájily pouze Čečelice a Kostelec.

8. kolo: Velký Borek – Obříství 1:2 (44. Šejnoha – 38. Tichota, 56. J. Šulc), Mšeno – Vysoká 2:3 (70. Stejskal, 70. Veselý – 17. a 80. Gabčo, 72. Kettner, ČK: 32. Dzimko – Vys.), Kostelec – Vraňany 3:1 (31. D. Novák, 41. Banga, 62. Hlavatý – 88. Motejzík), Zálezlice – Libiš B 0:3 (3. a 45. Ciolek, 60. Havlík, ČK: 32. Nykl – Zál.), Čečelice – Pšovka B 3:0 (44. a 58. Palička, 7. Černý), Tišice – Horní Beřkovice 1:4 (26. Novák – 39. L. Polák, 68. Slavíček, 77. Brůža, 82. Pešan, ČK: 56. Schneider – Tiš.), Vojkovice – Dolní Beřkovice 0:4 (6., 66. z pen. a 77. J. Kmoch, 30. Kvída, ČK: 11. Šlampa – Voj.)