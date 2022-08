Do obou výše změněných kategorií zapadlo derby přes Labe mezi Kostelcem a Tišicemi (8:1). Ve skóre měli od začátku navrch domácí, a to především zásluhou dvojice Dominik Novák (4) – Pazderka (3), která se podělila o sedm z osmi gólů.

Na vyloučené byl po vykartování třetího z domácích střelců Holubáře a hostujícího kapitána Zemena ve stejné minutě první půle stav dlouho vyrovnaný. Na stranu Tišic jej překlopil čtvrt hodiny před koncem i autor jediného gólu hostí Lauda. Jeho předčasný odchod za míč hozený po protihráči měl navíc ještě dohru u klandru, kde měl podle zápisu o utkání reagovat uštědřenou fackou na poznámku už dříve vyloučeného soupeře z Kostelce.

Kromě debaklu Tišic v přeboru zaujalo i vítězství nováčka ze Zálezlic. Ten si doma počíhal na Čečelice, přestože v utkání prohrával už 0:2. Povelem k obratu byla neproměněná penalta hostí.

Bez inkasovaného gólu pokračuje i po druhém kole dvojice Velký Borek - Obříství. Slavii tak ve vyrovnaném boji stačil i jediný gól na přemožení Libiše B. Radost z vítězství kalilo poničení dveří hostující kabiny, na jeho původci se ale oba kluby v zápise neshodly. U Labe zúročil čisté konto Jakub Šulc hattrickem do sítě Dolních Beřkovic. Třetím stoprocentním týmem je Vysoká, která ve vehlovickém azylu otáčela ještě do poločasu duel s Horními Beřkovicemi.

Kuriózně skončil zápas pro hlavní postavu utkání třetí třídy mezi týmy Kel a Lobkovic (1:4). Autor hattricku Lukáš Ďurinda viděl v závěru druhou žlutou poté, co se slovně obořil na diváka. Ještě o něco málo dříve rozhodčí Melich vyndal z placu domácí dvojici Vasyl Halas – Hanzlík.

V devíti dohrával také Řepín v Horních Počaplech. Ani to mu ale nezabránilo, aby šel v závěru do vedení. Domácí ale stihli z penalty v nastavení srovnat krok. Bez bodové újmy tak v soutěži pokračují už jen Ovčáry. Duel s Vehlovicemi byl jejich vůbec prvním v sezoně. Úspěšný návrat do míst, kde s fotbalem začínal, prožil Stanislav Klobása mladší. Exligový hráč se na osmičce ve vehlovické síti podílel z poloviny.

Sportfotbal okresní přebor

2. kolo: Velký Borek – Libiš B 1:0 (41. Černý), Vraňany – Pšovka B 2:2 (20. Švejcar, 72. Motejzík – 87. Klenotič, 90+1. Havrlík, ČK: 69. Kešek – Vr.), Vysoká – H. Beřkovice 4:1 (30. Kettner, 33. Gabčo, 45. Vála, 50. vl. L. Polák – 13. Pešan), Obříství – Dolní Beřkovice 3:0 (2., 75. a 86. J. Šulc, ČK: 79. Žídek – DB), Mšeno – Vojkovice 2:0 (37. O. Kolumpek, 39. Krúpa), Kostelec – Tišice 8:1 (66., 78., 81. a 84. Novák, 36., 54. a 64. Pazderka, 2. Holubář – 53. Lauda, ČK: 37. Holubář – 37. Zeman, 76. Lauda), Zálezlice – Čečelice 4:3 (65. Plicka, 69. Nykl, 71. Hovorka, 76. Olma – 3. Bruner, 46. Kundrát, 75. Černohlávek)

Rebel III. třída

2. kolo: Dolany – Veltrusy 2:2 (77. a 94. Šenkýř – 20. Hofman, 30. J. Jareš), Horní Počaply – Řepín 1:1 (93. z pen. Vilánek – 88. Kiceluk, ČK: 44. Labuť, 78. Kraus – Ř.), Hořín – Mlékojedy 0:1 (35. Nezbeda), Kly – Lobkovice 1:4 (90+8. Nedorost – 44., 45+3. a 70. z pen. Ďurinda, 92. Novák, ČK: 75. Hanzlík, 79. V. Halas – 89. Ďurinda), EMĚ Mělník – Kralupy 1901 B 1:7 (16. Zoreník – 24., 42. a 48. Pakandl, 6. Řenč, 76. Klier, 81. vl. Hampl, 88. Vránek), Ovčáry – Vehlovice 8:1 (7., 9., 24. a 49. Klobása ml., 6. a 19. Veselý, 40. Ondrák, 68. Šulc – 35. Mašek), Liběchov – Cítov 5:1 (7., 32. a 41. Hángoc, 31. z pen. Vakaro, 51. Mráz – 89. Viazanica)

IV. třída – skupina A

2. kolo: Velký Borek B – Tuhaň 2:2 (67. z pen. a 90. Balog – 18. a 36. Revesz), Lužec B – Dřísy 3:3 (21. a 33. Peroutka, 73. Stejskal – 10. a 50. P. Fabián, 90. Král), Roma Mělník – Byšice B 3:2 (72. a 82. Daniel, 74. J. Gabčo – 36. Prokop, 52. Baloun, ČK: 68. Mucska – B.), Obříství B – Lobkovice B 1:5 (11. Linka – 29. a 71. Zelenka, 61. a 81. Slovák, 40. Šiler), Mšeno B – Kly B 1:2 (76. Hanuš – 30. a 70. Šulc, ČK: 39. Borovička – Kly), Nebužely – Spomyšl 2:1 (31. Elhenický, 41. Zigmánek – 10. Král), Střezivojice – Všetaty/Čečelice 5:2 (38. a 90+2. Skopka, 64. Háze, 84. Zeman, 90. J. Štamfest – 11. Hruška, 36. Radl)

IV. třída – skupina B

2. kolo: Tursko – Hostín 4:6 (69. a 86. P. Klokočník, 10. Dub, 58. Půlpán – 30. a 36. Nejedlý, 47. a 77. z pen. Frank, 59. Orgoník, 90+1. Chládek), Chvatěruby – Uhy 3:1 (20. z pen. a 83. Kouba, 86. Soukup – 61. Sedláček, ČK: 42. Křelina – Uhy), Chlumín/Tuhaň – Č. Kralupy 0:9 (11., 21., 34. Denis Dobiáš, 25. a 60. Mik. Pospíšil, 71. a 89. Kovář, 27. Prášil, 37. z pen. Moravec), PTZ – Jeviněves 4:2 (28. a 33. V. Fišer, 40. a 88. Šardon – 42. Kokšal, 53. Šelicha), Úžice – Sazená 1:6 (62. Rajter – 42. a 65. A. Knoflíček, 67. J. Knoflíček, 57. Šesták, 60. M. Cakl, 70. Rous), Nová Ves – Ledčice 1:3 (87. Vokoun – 54. a 58. O. Došek, 48. Fafejta), Postřižín – Dolany B (hraje se 26. 11.)