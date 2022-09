Sportfotbal okresní přebor

V nejvyšší soutěži Mělnicka se na čela drží trojice stoprocentních týmů. Velký Borek potřetí nedopřál soupeři skórovat a sám naložil Vraňanům čtyřku. Vysoká si tentokrát s dvougólovým příspěvkem nejlepšího střelce soutěže Gabča (celkem 9) poradila s béčkem Libiše.

Výborný vstup do soutěže znovu potvrdilo i Obříství. Proti béčku Pšovky otočilo ještě do svačiny a po ní nevadilo ani vyloučení v předešlých dvou kolech šestigólového Jakuba Šulce. Bez porážky pokračuje na dostřel čelu tabulky Kostelec, Dolní Beřkovice zaskočil hned v úvodu a rozhodl do půle.

Až po obrátce to naopak začalo padat mezi Čečelicemi a Tišicemi. Hosté nasměroval za třetí podzimní výhrou ve formě hrající Michal Novák. Na minulý hattrick navázal dvěma lahůdkovými góly a asistencí. Na podzim se zatím trápící domácí potěšil jen parádní přímý kop Paličky.

Domácí výhrou s čistým kontem znovu odpověděli na venkovní porážku fotbalisté Mšena. Na podzim kouzla zbavené Horní Beřkovice zarmoutili zkušení mazáci Veselý – Dohnalík, oba se trefili po týdnu. V součtu s minulou sezonou více než pětizápasové čekání na střelecký úspěch přerušily Vojkovice. V Zálezlicích jim pomohl vlastním gólem domácí nováček. Zrodila se tak jediná remíza kola.

4. kolo: Velký Borek – Vraňany 4:0 (46. Černý, 55. Mihalík, 59. Šimral, 76. Lamač), Vysoká – Libiš B 4:1 (23. a 57. Gabčo, 50. Vilda, 84. Prejsa – 73. Havlík), Obříství – Pšovka B 4:1 (21. Franz, 40. Tichota, 69. Turek, 74. M. Sus – 14. Lelek, ČK: 66. J. Šulc – O.), Mšeno – Horní Beřkovice 3:0 (9. a 17. Veselý, 48. Dohnalík), Kostelec – Dolní Beřkovice 5:2 (3. a 8. D. Novák, 28. Holubář, 33. Urban, 70. Banga – 31. J. Kmoch, 44. Kvída), Zálezlice – Vojkovice 1:1 (5. Nykl – 53. vl. Matoušek), Čečelice – Tišice 1:3 (78. Palička – 67. a 76. Novák, 90. Hybš)