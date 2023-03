„Během zimy jsem nevyhledával žádné nové posily, jelikož tým pracuje skvěle a jsem s ním nadmíru spokojený. Jdeme do druhé části připravení poprat se o každé body. Určitě nevykřikujeme, že chceme postoupit, ale každý zápas budeme chtít vyhrát,“ hlásí před jarem trenér Obříství Libor Tichota.

Více než dva měsíce trvající přípravu na libišské umělce a později už i na svém hřišti si sokolové zpestřili během února dvěma přípravnými zápasy s jednou porážkou a výhrou. Na začátku března absolvovali i soustředění. „Splnili jsme a odmakali všechny tréninkové jednotky,“ proběhla příprava podle představ kouče.

Nejlepší fotbalová adresa ve Středočeském kraji? Přehled nominací do soutěže

Z druhého místa vstupuje do jara FK Vysoká. Oproti podzimu bude mít podstatnou výhodu. Domácí zápasy už nebude hrát ve vehlovickém azylu, ale na svém zrekonstruovaném hřišti. Přípravné zápasy včetně tří pohárových potvrdily, že nejlepší útok a střelec podzimu zůstávají při chuti. Papírově slabším Řepínu, PTZ, Vojkovicím a béčku kralupského FK 1901 Gabčo a spol. nadělili v průměru osm gólů.

Program 1. jarního kola:

Libiš B - Velký Borek, Pšovka B - Vraňany, Horní Beřkovice - Vysoká, Dolní Beřkovice - Obříství, Vojkovice - Mšeno, Tišice - Kostelec, Čečelice - Zálezlice

„Z podzimního kádru odešli Michael Pražák do Viktorie Všetaty a Bahaeddine Ghanmi do AFK Slivenec. Z příchodů je prozatím zrealizován pouze návrat Romana Kosa z FK Pšovka Mělník. V jednání je ještě příchod dvou hráčů,“ informovalo vedení klubu.

Nic nového není podle sdělení trenéra Zbyňka Štrupla v táboře Velkého Borku. Prozradil ale, s čím půjde bronzový tým do jara: „Jestli bude reorganizace, tak postupovat ani nemá cenu, takže hrát v klidu do pátého místa a zabudovat mladší kluky,“ zmínil s narážkou na uvažované rušení B-tříd.

Zaostřeno na okresní přebor: kdo střílel góly, sbíral karty a čistá konta?

Hned na úvod jara bude Slavia pyšnící se nejlepší obranou soutěže odrážet atak béčka Libiše, které má na čtvrté místě o čtyři body méně. Po špatném vstupu do soutěže za to vděčí zlepšeným výkonům i výsledkům ve druhé polovině podzimu. Na ty bude chtít parta okolo hrajícího trenéra Ondřeje Eisnera navázat.

„Máme za sebou povedenou zimní přípravu s velmi dobrou docházkou a více méně všichni pracovali poctivě,“ ohlédl se za uplynulým obdobím kouč libišského béčka.

Také kohouti se rozehráli v několika přípravných zápasech. „Všechny jsme odehráli v novém rozestavení, které jsme zvolili i s ohledem na to, že nemáme v týmu momentálně dostatek krajních hráčů. Věřím, že to může proti řadě soupeřů v naší soutěži fungovat a pomůže to i nám samotným. Ale to se ukáže až přímo v mistrovských zápasech, zrovna Velký Borek je jeden z nejtěžších testů hned na úvod jara. Budeme se muset obejít bez několika hráčů, kteří by za normálních okolností nastoupili v základní sestavě, ale budeme makat i za ně. V domácím prostředí určitě nechceme ztrácet a rozdávat body ostatním,“ dodal Ondřej Eisner.

Okresní rozhodčí se chystali na jaro. Svaz je chce motivovat k pískání mládeže

Dvacetibodové hranice v první polovině sezony dosáhla dvojice Pšovka B – Čečelice. Ty si dokonce za přípravou odskočily v plném počtu na soustředění až do Bulharska.

„Je jasné, že samotné soustředění nám úspěch nezaručí, ale naplňuje nás pocitem, že jdeme úspěšné jarní části soutěže naproti,“ pochvaloval si po návratu trenér Čečelic Jiří Kábrt. V soutěžení pauze nezastíral, že si po podzimu představoval více bodů. Za vinu to dával především horší koncovce. I z šestého místa se prý v tabulce dívá spíše dolů. „V tak vyrovnaném pořadí se nedá ani říct, že jsme v klidných vodách. Určitě se ale zkusíme připravit, aby to bylo co nejlepší,“ plánoval s tím, že kádr by měl zůstat beze změn.

Na dostřel Čečelic je trojice Dolní Beřkovice, Kostelec a Tišice. Úvodní derby poslední dvou tak slibuje hned dvojnásob sousedský souboj. V Beřkovicích se budou muset vypořádat s odchodem jednoho z hlavních motorů – Tomáš Kvída se po dvou a půl letech vrátil za vyšší soutěží do Libiše.

Foto: Fotbalisté Čečelic na soustředění v Bulharsku, odvážní zkusili i moře

Desáté Mšeno bylo na podzim týmem dvou tváří. Zatímco doma patřilo k nejlepším, na hřištích soupeřů k nejslabším. Na dalších příčkách se s minimálními bodovými rozestupy srovnaly Vraňany, Zálezlice a Horní Beřkovice.

Zálezlicķý nováček vyrazí do boje o přežití bez Rambouska. Kádr oslabený nadále o některé dlouhodobě zraněné doplnil příchod bratrů Halasů z Kel.

Jediným odpadlým týmem jsou Vojkovice, které tak čeká se čtyřmi body pořádná fuška. Recept musí najít hlavně na střílení branek.

Dramatický boj o postup se od začátku očekává ve III. třídě, kde jsou za vedoucími Ovčáry na dvou bodech srovnány další tři celky – Řepín, Veltrusy a Dolany. Šanci jim nejspíš skýtá i odchod nejlepšího střelce soutěže Stanislava Klobásy do Rakouska.

Už minulý víkend se podzimní dohrávkou mezi béčkem Byšic a společným týmem Všetat a Čečelic (1:1) rozeběhla čtvrtá třída. Hosté se v případě výhry mohli ve skupině A dotáhnout na druhou Romu Mělník, hned v prvním kole odvet vyzvou doma vedoucí Střezivojice, na které ztrácejí tři body.

Skupina B má nejvíce suverénního lídra ze všech. Podzim bez jediné bodové ztráty a při celkovém skóre 91:3 přisoudil kralupské Čechii luxusní devítibodový náskok.