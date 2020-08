Fotbalisté se dočkali. O víkendu začínají prvními zápasy okresní fotbalové soutěže na Mělnicku. Do akce jdou všechny týmy z okresního přeboru a třetí třídy, podle rozlosování začnou dvanáctým kolem. Podzimní program skončí v polovině listopadu.

První mistrovský zápas odehrají také kluby z nejnižší okresní soutěže, tedy čtvrté třídy. V původním rozlosování skupiny A došlo ještě k dodatečné úpravě. Z rozpisu pro patnáct týmů vypadla neratovická Roma. Podle informací z okresního svazu se odhlásila, protože si nestihla vyřešit organizační záležitosti uvnitř klubu.

„Skupina lidí, která klubu velela, už nechtěla pokračovat. Měli jsme příslib, že to mezi sebou vyřeší, případně změní výbor a zaregistrují nový oddíl. Bohužel to nestihli. Rozpustili to s tím, že v příštím roce by měli začít fungovat pod jinou hlavičkou,“ objasnil předseda sportovně-technické komise Jan Netolický. Přelosování soutěže už podle jeho slov nebylo kvůli návaznosti na zápasy mládeže možné. Účastníky tak čekají v podzimním programu hned dva volné termíny.

Bez podání rukou, za rozhodčím jen v roušce

Přetrvávající obava z šíření koronaviru, která stála za zrušením jarní části, přináší opatření i na okresní trávníky. Odpadá tradiční podávání rukou před i po ukončení zápasu. Vedoucí mužstva, případně pořadatel může za rozhodčím do jeho kabiny pouze s nasazenou rouškou.

Přestože po anulování ročníku ze soutěží nikdo nepostupoval, ani nesestupoval, ke změnám v obsazení přece jen došlo. Přebor si nově zahraje Liběchov místo Záryb B, třetí třídu Vraňany a Zálezlice místo Liběchova a Vysoké B. Do čtvrté třídy kromě zmíněných béček zamířil i Sokol Uhy, hrající loni třetí třídu na Kladensku.

Okresní přebor, 12. kolo

Sobota 22. srpna

17:00 Kostelec – Dolní Beřkovice

17:00 Libiš B – Obříství

17:00 Mšeno – Čečelice

17:00 Vojkovice – Velký Borek

Neděle 23. srpna

10:30 Liběchov – Horní Počaply

17:00 Všestudy – Horní Beřkovice

17:00 Tišice – Pšovka Mělník B

III. třída, 12. kolo

Sobota 22. srpna

17:00 Veltrusy – Ovčáry

17:00 Lobkovice – PTZ Nelahozeves

17:00 Vraňany – Řepín

Neděle 23. srpna

17:00 Zálezlice – Hořín

17:00 Hostín – Kly

17:00 Dolany – Jeviněves

17:00 EMĚ Mělník – Vehlovice

IV. třída – skupina A

Sobota 22. srpna

17:00 Cítov – Velký Borek B

17:00 Střezivojice – Byšice B

17:00 Tuhaň – Záryby B

Neděle 23. srpna

10:15 Všetaty – Obříství B (hř. Čečelice)

17:00 Mšeno B – Lužec B

17:00 Vysoká B – Mlékojedy

IV. třída – skupina B

Sobota 22. srpna

17:00 Uhy – Č. Kralupy

17:00 Chvatěruby – Dolany B

17:00 Nová Ves – Ledčice

Neděle 23. srpna

17:00 Sazená – Dřínov

17:00 Tursko – Úžice

17:00 Spomyšl – Chlumín

17:00 Vojkovice B – Postřižín