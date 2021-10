Trenér domácích Ivo Lorenc se hodně zlobil ještě dlouho po zápase. „Minulý týden jsem psal o zákrocích hráčů Počapel a myslel jsem si, že nic horšího být nemůže, ale bylo. Soupeř vletěl do souboje jako utržený vagón. Náš hráč se zlomeninami v obličeji, přelámané zuby a v bezvědomí,“ komentoval hrůzný moment ze závěru úvodního poločasu.

V úterý dopoledne pak doplnil, že hráč utrpěl i silný otřes mozku a má za sebou převoz z mělnické do pražské nemocnice, kde by se měl podrobit operaci. Nic z toho se podle Lorence, který je zároveň i členem výkonného výboru okresního svazu nemuselo stát, kdyby rozhodčí odpískal faul deset vteřin předtím. „Buď budeme chránit hráče a budeme chodit na fotbal, nebo na kopanou,“ dodal trpce.

„Domácím jsem nechával výhodu, Kympl šel do souboje, ale zezadu ho lehce postrčil hostující hráč Matějík, bohužel tak nešťastně, že se Kympl srazil s hostujícím kapitánem Pražákem. Matějíkovi jsem udělil žlutou kartu,“ popsal Deníku střet hlavní rozhodčí Vladimír Kulhánek.

Také podle vedoucího hostů Karala Beneš šlo spíše o nešťastnou souhru okolností při srážce dvou hráčů. „Je to samozřejmě nepříjemné. Náš vzrůstem vyšší hráč se při čelní srážce stačil natočit, domácí mu obličejem prudce narazil do ramene. Nejspíš o sobě nevěděli. Jestli tam došlo k nějakému přistrčení, jsem na tu dálku z lavičky neviděl. Jak znám ale našeho stopera, není to nijak zákeřný člověk. Určitě by nešel do souboje s úmyslem někoho zlikvidovat, v tom za ním stojím,“ hájil svého hráče.

Zápas podle něj nevybočil z klasického rámce vzájemných zápasů obou vesnic. „Klasické derby. K zákrokům docházelo oboustranně, bylo to možná trochu vyhrocenější. Že došlo k těm zraněním, je mi upřímně líto. Nepřikládám to ale nějaké zákeřnosti,“ dodal Beneš. Kvůli zranění nedohráli zápas ještě Faigl a Babovák. Ti ale dopadli o poznání lépe než Kympl, který je zároveň i rozhodčím. „I když emocí je i dva dny po utkání stále ještě hodně, teď jde jen a jen o jeho zdraví,“ dodal Ivo Lorenc.

I jediná branka stačila fotbalistům Kostelce, aby si v čele okresního přeboru zachovali pětibodový odstup na nejbližší pronásledovatele. Počítat mezi ně lze směle právě i Všestudy. Čečelice si po domácí porážce od Kostelce spravily náladu skalpem podobně úspěšné Pšovky. B. Krasojízdu si od posledních Horních Beřkovic nenechalo pokazit Mšeno. Po pěti kolech bez bodu zabrala Vysoké, které proti Tišicím nemohl v závěru zkazit náladu ani jediný vyloučený v celém kole.

Pšovka B – Čečelice 0:3 (0:1)

Jiří Kábrt, trenér Pšovky B: „Nesešlo se nám vše tak, jak bychom chtěli. Čečelice ukázaly svou kvalitu a pro nás to byl doposud nejtěžší zápas (po sportovní stránce), který naše mladé mužstvo v soutěži sehrálo. Do utkání jsme vstoupili špatně a nechali se zatlačit velmi pohyblivým týmem. Z naší chyby pramenila první branka, na kterou jsme mohli i odpovědět, ale sólový nájezd na branku jsme neproměnili. Do poločasu se hra vyrovnala, ale o gól lepší byl soupeř, který neproměnil pokutový kop. Do druhého poločasu jsme museli vystřídat oba středové záložníky (zranění). I přes tato vynucená střídání a velkou rotaci v sestavě jsme se snažili o zvrácení výsledku. Snaha je jedna věc a neproměňování vyložených šancí druhá. Zatímco hosté své šance využili, tak naše mužstvo selhalo. Nicméně vítězství hostů je zasloužené, k výkonu jim musíme poblahopřát.“

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Odehráli jsme velmi kvalitní utkání. Ke kvalitě utkání přispěl výkonem i soupeř. Viděl jsem dynamické, korektní a pro nezaujatého diváka pohledné utkání. Prodali jsme větší zkušenost, měli jsme lepší produktivitu v zakončení i herní kvalitu. Pro své hráče mám jen slova chvály, celý tým pracoval velmi dobře a výkonem se hodně přiblížil mým představám.“

Branky: 22. Douděra, 59. Černý, 83. Kundrát. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 1:0. Diváci: 115. Nejlepší hráči: Jenč – Szen, Palička.

Všestudy – Vojkovice 3:0 (0:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Kdo se těšil na konfrontaci fotbalu, moc nadšený nebyl. Zhodnotím to rychle - Všestudy vyhrály zaslouženě.“

Karel Beneš, vedoucí Vojkovic: „Nedali jsme góly, domácí ano. Během krátkého úseku dali tři branky a bylo po zápase. Pak už se to jenom dohrávalo. Zvlášť krásně se trefil Martin Růně.“

Branky: 47. Brázda, 50. Hakl, 58. Růně. Rozhodčí: Kulhánek. ŽK: 2:3. Diváci: 140. Nejlepší hráči: Štryncl - Packa.

Mšeno – H. Beřkovice 4:0 (0:2)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Ze soupeře jsem měl respekt a před zápasem jsem kladl klukům na srdce, aby hráli rychle a přímočaře, protože jedině tak se dá uspět proti bránícímu týmu. Hosté ale nepřijeli jen bránit a my jsme tak měli v útočné fázi více prostoru. Vypracovali jsme si velké množství opravdu stoprocentních šancí a diváky musel tento zápas bavit. Pokud bychom proměnili alespoň polovinu našich šancí, byl by výsledek dvouciferný. Naše výhra je tak vzhledem k počtu šancí a předvedené hře naprosto zasloužená.“

Branky: 46. a 84. Veselý, 6. Valenta, 45. Zajíc. Rozhodčí: Pixa. ŽK: 1:0. Diváci: 50. Nejlepší hráči: neuveden - Doležal.

D. Beřkovice – Obříství 1:3 (0:2)

Libor Tichota, trenér Obříství: „První poločas byl zcela jednoznačný a hrálo se pouze na jedné polovině. Výsledek 0:2 v poločase byl pro soupeře hodně shovívavý. Zápas trošku zdramatizovalo snížení na 1:2, kdy jsme na několik minut padli do křeče a byli nervózní z výsledku. Uklidňující pojistku v podobě branky jsme přidali až deset minut před koncem. Pak se už zápas dohrával v poklidném tempu.“

Branky: 58. Štěpánek – 11. Kudela, 33. Sus, 80. Tichota. Rozhodčí: Hartig. ŽK: 2:3. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Kolář – Bendl (2).

Libiš B – H. Počaply 3:0 (0:1)

Blahoslav Urbanec, trenér Libiše B: „Soupeř z Počapel byl o bod před námi. Začali jsme dobře a dali branku. Od té chvíle převzali iniciativu hosté a vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou neproměnili. Kupili jsme hrozně moc chyb, nepodrželi míč, každá druhá přihrávka šla na kopačky hostů. Druhý poločas jsme měli lepší jako minule ve Vraňanech. V rozmezí čtyř minut jsme rozhodli o výsledku. Důležité tři body. Opět se zranili dva hráči, doufám, že to ve Vojkovicích zvládneme a urveme nějaký ten bod.“

Branky: 11. Pazdera, 58. Eisner, 62. Stibora. Rozhodčí: Hufnágel. ŽK: 1:3. Diváci: 60. Nejlepší hráči: Chládek - Dzimko.

Vysoká – Tišice 5:2 (3:2)

Branky: 28. a 53. Rolenc, 8. Štolba, 18. Kettner, 73. Ghanmi – 24. Babovák, 38. Karlík. Rozhodčí: Šestořád. ŽK: 4:2. ČK: 87. Douděra (Vys.). Diváci: 50. Nejlepší hráči: Rolenc – Šulc.

Kostelec – Vraňany 1:0 (0:0)

Branka: 69. Kratochvíl. Rozhodčí: Eder. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Nejlepší hráči: T. Novák, Císař - Motejzík.