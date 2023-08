Kostelec n. L. - Byšice 1:0 (1:0)

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: V utkání se opět projevila naše smůla při nevyužití jasných gólových šancí. Tak jako minulý týden s Čečelicemi jsme i v tomto zápase neproměnili velký počet jasných gólových příležitostí. Především v prvním poločase, kdy jsme soupeře přehrávali po všech stránkách a byli jasně lepším týmem se podařilo skórovat pouze Lukáši Pazderkovi a tento gól rozhodl celé utkání. Šance Dvořáka, Tomáše Nováka a Pazderky by se měly proměňovat a nemuseli bychom se bát o výsledek až do konce zápasu. V poločase jsme měli vést 5:0 a bylo by rozhodnuto. Ve druhém jsme již neměli takovou převahu, ale musím klukům poděkovat za předvedenou hru a získání zasloužených tří bodů.

Jan Čurda, trenér Byšic: Zápas se mi nehodnotí lehce. První poločas jsme prospali, z naší strany bez nasazení, důrazu a kvality. Domácí hráli jednoduše a bojovně, i když jsem na to kluky připravoval, absolutně jsme propadli. Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší, domácí jsme mačkali, ale bez efektu. Mrzí mě, že jsme neprodali, co jsme udělali v létě. I přes několik náznaků šancí jsme nedali gól, asi by zápas vypadal jinak, protože domácí odpadli fyzicky. Nezbývá než zabrat doma.