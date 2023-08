Šéf Vysoké o úspěšné sezoně a nepostupu: Krásná utkání budou i v okrese

Další oživení slibuje vítěz třetí třídy z Řepína – včetně v sezoně čtyřicetigólového střelce Adama Sítaře. Ve Velkém Borku, který se vrátil z kraje loni, začne nová éra bez trenéra Zbyňka Štrupla. Ten zamířil trénovat B-třídu na Polabí.

"Oba nové týmy v SportFotbal OP mají početnou diváckou základnu, a tak předpokládám slušné návštěvy nejen na utkáních ve Velkém Borku," uvedl na adresu nováčků předseda okresního svazu Slavoj Tichý, který Byšice pasuje i mezi hlavní adepty na boj o postup (jeho celé vyjádření ke startu okresní sezony přinášíme na konci článku).

Program 1. kola

19. a 20. srpna: Čečelice - Kostelec, Tišice - Velký Borek, Zálezlice - Řepín, Horní Beřkovice - Dolní Beřkovice, Libiš B - Mšeno, Vraňany - Pšovka B, Vysoká - Byšice

Z gruntu nový tým se dá očekávat u loňského nováčka ze Zálezlic, odkud během termínu pro volné přestupy odešlo deset hráčů. Osm včetně hrajícího trenéra Lukáše Laksara do sousedních a ze soutěže sestupujících Vojkovic.

S odchodem většího počtu hráčů v áčku po sestupu z divize se nejspíš sveze i libišská rezerva, kde má trenér Eisner sice na papíře dostatečný počet, v reálu je jich ale v současnosti „tak akorát s jedním na střídání“. Prostor tak dostanou hlavně mladíci.

Elitní okresní soutěž startuje stejně jako I. B třída o víkendu 19. a 20. srpna. Zbylé třídy se postupně přidají v následných týdnech.

Podzimní program jednotlivých soutěží zde. Na stejném místě lze dohledat i výsledky a tabulky uplynulých sezon

A na co se už nyní těšit níž?

"Osobně nejsem zastáncem dvou skupin třetí třídy a doufám, že po tomto ročníku svůj názor změním," nechal se slyšet znovu předseda OFS Slavoj Tichý.

Z účastníků třetí třídy v létě jednoznačně poutaly největší pozornost Lobkovice. Počet nově příchozích hráčů se necelé dva týdny před mistrovským startem vyšplhal už na třinácti (!). Na povel je i ty stávající v áčku dostal jako trenér místní patriot a dlouhodobý hráč Milan Švejda.

Šanci na reparát ve stejné soutěži dostavají Vehlovice, jímž uplynulý ročník vyšel nejhůř ze všech. Výš si společně s Dřísy, béčky Lužce (v září slavícího stovku) a Velkého Borku zahraje i mělnická Roma. Těšit se po dvou sezonách, kdy všechny zápasy odkopala u soupeřů, může i na domácí prostředí. Našla ho v Mělníku na Podolí.

Program úvodního kola (26. a 27. srpna)



Skupina A: Velký Borek B - Mlékojedy, Hořín - Vehlovice, Mělník 1909 B - Ovčáry, Roma Mělník - Lobkovice, Kly - Lužec B, Liběchov - Dřísy



Skupina B: Veltrusy - Ledčice, Č. Kralupy - Cítov, Chvatěruby - Postřižín, FK Kralupy 1901 B - Vojkovice, Dolany - Hostín, Horní Počaply - Tuhaň

V kralupské skupině třetí třídy dojde na atraktivní boj o fotbalového vládce města mezi béčkem FK 1901 a Čechií, která po loňském posílení hrála o patro níž vlastní ligu. Prohrála pouze jednou a nastřílela v průměru téměř šest gólů za zápas. Spolu s ní postoupily i Chvatěruby, z jejichž tábora zněl požadavek na rozšíření trojky vůbec nejsilněji, Hostín, Postřižín a Ledčice. Ze skupiny A je doplnila Tuhaň.

Obříství skočilo po postupu z druhého místa. Správná cesta, míní kouč Tichota

O tři týmy víc

Osiřelé účastníky ve čtvrtých třídách rozšířily hned tři nově založené rezervy. V případě mělnického FK 1909, jako výsledek spojení TJ EMĚ a FC, jde dokonce o C-tým. Kopat by za něj měli hráči dřívějšího data narození. Pro dorostence a mladé hráče na Polabí vyhradili třetitřídní béčko. Druhý tým ustavili ve Vysoké (po necelých třech letech) a také v Nelahozevsi na Dynamu. Tam bude působit jako jediný, áčko totiž nově nastupuje k zápasům I. A třídy v Klíčanech. Těšit se zato v Nelahozevsi mohou na derby s PTZ.

Nově vzniklé béčko Dynama Nelahozeves alias Galaktikos po jedné z prvních společných akcí, na turnaji v Nové Vsi z toho bylo druhé místo.Zdroj: Dynamo Nelahozeves

Program úvodního kola



Skupina A (2. a 3. září): Střezivojice - Všetaty/Čečelice, Mělník 1909 C - Nebužely, Lobkovice B - Spomyšl, Kly B - Mšeno B, Vysoká B - Byšice B



Skupina B (26. a 27. srpna): Dřínov - Chlumín/Obříství, Úžice - Tursko, PTZ Nelahozeves - Dolany B, Dyn. Nelahozeves B - Vojkovice B, Sazená - Uhy, Nová Ves - Jeviněves

Nově vzniklé béčko Dynama Nelahozeves alias Galaktikos po jedné z prvních společných akcí, na turnaji v Nové Vsi z toho bylo druhé místo.Zdroj: Dynamo Nelahozeves„Chtěli jsme, aby pro naši mládež byl velký fotbal na Dynamu, tak jsme založili B-tým, tzv. Galaktikos,“ přiblížil jeden z hráčů a zároveň i trenérů mládeže Vladimír Vymětalík. „Obvolal jsem pár bývalých spoluhráčů, chytli se i místní, jak starý tak mladý, a tým je na světě,“ dodal.

I nadále pokračuje spolupráce některých sousedních oddílů v podobě společných týmů. Všetaty si takto vypomáhají s Čečelicemi. V Chlumíně mezi dvěma soutěžními ročníky vyměnili Tuhaň za Obříství a nové spojení s dříve arcirivalem si zatím chválí jako další z posunů vpřed.

Na všechny soutěže jsou v obdobném počtu jako na jaře připraveni i okresní rozhodčí. Jejich předseda Milan Matějček uvítal dokonce dva nové mladé adepty pískání. Těšit se mohou na vylepšené finanční podmínky.

Odměny rozhodčím v soutěžích OFS MělníkZdroj: OFS Mělník „Jelikož Fotbalová asociace ČR neřeší odměňování rozhodčích a jejich hodinová sazba nedosahuje ani hodinovky, kterou mají brigádníci ve firmách, rozhodl jsem se jako předseda OFS, že navýšíme odměny rozhodčích. Peníze musíme najít v rozpočtu OFS, například ze startovného a od sponzorů soutěží," informoval Slavoj Tichlý.

Výkopu podzimu nic nebrání…

Nová okresní sezona očima předsedy OFS Slavoje Tichého:



Na novou sezonu se těším a hned na první kolo na zápas mezi loňským vítězem přeboru Vysokou a Byšicemi, které pasuji na postupové ambice do kraje. Už v loňském ročníku bylo k vidění hodně kvalitních zápasů se slušnou diváckou kulisou. Oba nové týmy v SportFotbal OP mají početnou diváckou základnu, a tak předpokládám slušné návštěvy nejen na utkáních ve Velkém Borku. Souvisí s tím i jeden společný bod OFS a oddílů, a to organizace a pořadatelské zajištění zápasů. Ne všude to v loňské sezoně klapalo a byl bych rád, aby disciplinární komise řešila co nejméně případů špatné nebo nedostatečné pořadatelské služby. Oddíly to stojí zbytečné peníze na pokutách. Instrukce ohledně pořadatelské služby mají i rozhodčí, kteří byli na tento problém upozorněni na pravidelném semináři.



K rozhodčím mám i jednu zásadní věc. Jelikož Fotbalová asociace ČR neřeší odměňování sudích a jejich hodinová sazba nedosahuje ani hodinovky, kterou mají brigádníci ve firmách, rozhodl jsem se jako předseda OFS, že navýšíme odměny rozhodčích. Peníze musíme najít v rozpočtu OFS, například ze startovného a od sponzorů soutěží.



Sponzorem okresního přeboru mužů je SportFotbal, který se kromě zajištění sady dresů pro vítěze bude znovu podílet i na dalších akcích OFS jako Český pohár, na odměnách pro nejlepší střelce soutěží a dvou turnajích mládeže pořádaných OFS. Sponzorem obou skupin třetí třídy je havlíčkobrodský Pivovar Rebel, který pro první tři týmy soutěže a nejslušnější tým soutěže dodal sudy piva a na losovací aktiv pro každého zástupce klubu třetí třídy dárkový karton piva. Jinak osobně nejsem zastáncem dvou skupin třetí třídy a doufám, že po tomto ročníku svůj názor změním. Čtvrté třídy sponzora nemají, ale i zde máme dvě skupiny a celkem 22 týmů.



Když to shrnu, máme v soutěžích mužů 60 týmů. Potěšující je i situace ohledně dorostu, kde máme jedenáct přihlášených, a starších žáků s 19 týmy. Oddílům, které měly v loňské sezoně dorost, starší, popřípadě mladší žáky, či jejich svěřenci reprezentovali okresní výběry mládeže, byly automaticky vystaveny šeky na nákup sportovního zboží ve SportFotbal v celkové hodnotě 446 tisíc korun. I pro ročník 2023-2024 zachováme všechny zmíněné odměny pro týmy i jednotlivce jako v minulém.