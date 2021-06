„Za prvních pět dní reagovaly snad jen čtyři kluby. Asi ještě trochu spí," pousmál se Tichý. „Čekáme, kolik oddílů se přihlásí. Samozřejmě se k nám dostávají informace, že tam či tam to mají špatné s lidmi a podobně. Ale stále je ještě čas, aby si to dořešili,“ uvedl bez bližšího upřesnění šéf fotbalového Mělnicka.

Nejzazším termínem pro odevzdání přihlášek je v případě dospělých týmů neděle 15. června, mládež má k dispozici o týden déle. S termínovou listinou okresní svaz tradičně navazuje na tu krajskou. Pro novou sezonu tedy zatím oficiálně vydána nebyla, nicméně vedení okresu předpokládá, že kompletní soutěže dospělých, tedy od okresního přeboru po čtvrtou třídu, začnou o víkendu 14. a 15. srpna.

Na kolo vloženého do některého z podzimních státních svátků by v nejnižší třídě nejspíš došlo pouze tehdy, pokud by se v některé ze skupin sešlo více než čtrnáct klubů.

„Na to, že se konečně zase začne hrát, jsme jinak připravení a moc se těšíme. Pokračovat chceme v tom, jsme započali, tedy podporovat především mládež. Po čtyřech letech znovu vybavujeme rozhodčí novými dresy. Zároveň se je snažíme přilákat, aby jich bylo víc,“ přiblížil Tichý další novinky a kvitoval, že se činnosti okresního svazu jen minimálně dotkly „předvolební“ kampaně na všech úrovních. „Když to vezmu v kontextu jiných okresů, proběhlo u nás vše okolo valných hromad na okrese, v kraji i té celostátní úplně pohodově.“