Předsednický post sice obsadí po čtyřech letech a nepokračování Jiřího Kabyla nové jméno. Bude jím ale jeden z dvojice dosavadních místopředsedů. Jak Slavoj Tichý (52), tak Jiří Guttenberg (47) byli v uplynulém desetiletí součástí vedení okresního fotbalu. Oba se netají ambicemi pokračovat v rozdělané práci a navázat na to úspěšné, především ve vylepšování podmínek pro mládežnické týmy, trenéry a rozhodčí.

V čem se tedy jejich pohledy liší?

Dlouholetý předseda a trenér SK Mšeno Guttenberg považuje za chybu, že klíčové posty v okresech a krajích v minulosti obsadili rozhodčí, kteří umožňovali prakticky neomezené vládnutí a na podzim odhalené skandály Romanu Berbrovi.

Přestože se v tomto i dalších myšlenkách shoduje s názorem zástupců F-evoluce, tedy skupiny osobností okolo bývalého reprezentanta Vladimíra Šmicera, za jejich tvář se nepovažuje. „Vystupuji tak jako vždy sám za sebe,“ říká Guttenberg, který se o post předsedy ucházel už před čtyřmi roky a před nástupem rozhodčích varoval už tehdy.

Změny jsou podle něj nezbytné, přestože fungování okresního fotbalu v uplynulém období vnímá jako velmi dobré. „Jde o celý český fotbal a jeho jméno, které je nyní zneváženo. A to se dá změnit k lepšímu pouze tak, že se obmění především jeho vrcholná struktura, což se nepodaří beze změn na nejnižších úrovních,“ míní Guttenberg, od kterého by tak ve výkonném výboru asociace nedostali hlasy lidé jako Miroslav Liba či Michal Blaschke.

Kdo kandiduje



Na předsedu OFS:

Jiří Guttenberg (Mšeno),

Slavoj Tichý (Vysoká)



Do výkonného výboru OFS:

Jiří Kábrt (Čečelice), Jiří Kaiser (Hořín), Ivo Lorenc (Všestudy), Jan Netolický (Pšovka), Martin Prislupský (Lužec), Tomáš Přibík (Lobkovice)



Do revizní komise OFS:

Stanislav Hamáček (Vysoká), Antonín Vondráček (Dřísy),

Jiří Zabilanský (Mšeno)



V závorce klub, který kandidáta navrhnul.

Na rozdíl od protikandidáta by rád obnovil užší spolupráci s okresní organizací České unie sportu, s níž se svaz v minulosti kvůli finanční úspoře rozešel. Slibuje si od toho ještě vyšší úspěšnost při získávání státních dotací.

Předseda disciplinárky a sekretář Slavoj Tichý kandidaturu na předsedu ohlásil až poté, co od snahy obhájit pozici upustil Jiří Kabyl figurující v úplatkářské kauze.

Do voleb stihl dát dohromady tým kandidátů na řadové členy výkonného výboru. Mezi nimi staronové tváře Jiří Kábrt, Martin Prislupský, Jiří Kaiser, Jan Netolický, kteří na svazu v minulosti v různých pozicích působili, a dva nováčkové Ivo Lorenc a Tomáš Přibík. Jejich zvolení je dost pravděpodobné, jiní kandidáti nejsou a výkonný výbor bude i s předsedou sedmičlenný. Ze hry tak vypadne jediný a tím může být třeba i zklamaný kandidát na předsedu.

S F-evolucí se Tichý ztotožňuje o poznání méně. „Myšlenku považuji veskrze za dobrou. Totéž už se však nedá říct o způsobu její prezentace, jakož i způsobu, kterým takového výsledku chtějí dosáhnout. Tu si totiž neumím vyložit jinak než jako degradaci práce, nasazení a úsilí současného vedení okresního svazu, členů výkonného výboru a odborných komisí,“ vyhlásil.

Shoduje se v tom s předsedou středočeského fotbalu Libou, pod nímž působí osm let v krajské disciplinární komisi. „Nevidím důvod, proč by neměl mít moji důvěru,“ hájí svého fotbalového nadřízeného, který F-evoluci leží jako jeden z nejbližších spolupracovníků Romana Berbra hodně v žaludku. Za svou výhodu považuje to, že v minulosti v žádném z okresních oddílů nefunkcionařil, pouze trénoval a hrál.

Byť v osobě Jiřího Kabyla se Mělnicka dotýká úplatkářská aféra víc než jiných okresů, ostřejší střet se v sobotu dopoledne v neratovické sportovní hale očekávat nedá. Oba kandidáti na nejvyšší post jsou přesvědčení, že fungování okresního fotbalu se kauza přímo nedotkla a o Kabylově vinně či nevinně má rozhodovat pouze soud.

I přes některé názorové rozdíly mluvili jeden o druhém v nedávných rozhovorech pro Mělnický deník s respektem a vyvarovali se osobních útoků. Vyloučena není ani další společná spolupráce ve výboru. Záležet ale asi bude až na rozložení podpory od klubů. Jaká tedy nakonec bude?