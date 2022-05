Druhým naplno bodujícím celkem z lepší poloviny tabulky bylo béčko Pšovky. V „šestibodovém“ souboji ve Mšeně k tomu venku nejlepšímu týmu stačil jediný gól.

Páté Obříství se jej za devadesát minut s Vojkovicemi nedočkalo vůbec. V případě hostů s průměrem necelé jedné vstřelené branky na zápas to až takové překvapení nebylo. I tak se Vojkovičtí po několika porážkách včetně kontumační pěti body v posledních dvou kolech přihlásili o záchranu.

Snažit se ale budou muset i nadále. Svému osudu se totiž znovu postavily i oddíly z úplného spodku tabulky. Na jaře živou vodou pokropené Horní Beřkovice v důležitém duelu udolaly Horní Počaply. Předposlední Vraňany sice v Dolních Beřkovicích zapnuly až po třech gólech domácího Jaroslava Kmocha, zápas přesto stihly v závěrečné čtvrthodině zremizovat s vítěznou tečkou v rozstřelu. Ani ten se přitom pro hosty nejdříve nevyvíjel dobře.

Až v penaltách našlo vítěze tradičně prestižní derby přes vodu mezi Libiší B a Tišicemi. V základní hrací době skončil zápas smírně nejen na góly, ale také na červené. Přesilovka domácích ale ve druhém poločase skončila prakticky ještě dřív, než mohla pořádně začít (62. Čepec – 59. Zeman).

A jak viděli zápasy jejich přímí aktéři?

Lídr si poradil i bez jarního střelce, trenér Byšic bral hororový úvod na sebe

MŠENO – PŠOVKA B 0:1 (0:0)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Nevyhrál lepší tým. Hosté si vytvořili a neproměnili tři velké šance, my minimálně šest. Rozhodla nenápadná hlavička. Prohrát jsme si za předvedenou hru určitě nezasloužili. Zápas jsme odmakali a nechali na hřišti všechno. Chybělo nám pouze gólové vyjádření. Po této porážce jsme ale na rozdíl od té ve Vojkovicích minulý týden mohli odejít ze hřiště se vztyčenými hlavami.“

Jiří Kaiser, trenér Pšovky B: „Odehráli jsme povedený zápas, tak jak jsme chtěli a jak jsme si řekli. Kluci dobře spolupracovali a vzájemně se doplňovali, což byl základ úspěchu. Není jednoduché neustále měnící se tým poskládat dohromady, ale pokud se dostaví výsledek, tak máme dvojnásobnou radost. Vše směřovalo k tomu, že kdo dá první gól, bude mít navrch, a to se nám kolektivním výkonem povedlo. Byli jsme kompaktnější a body si odvážíme zaslouženě.“

KOSTELEC – VYSOKÁ 2:0 (1:0)

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: „Vyrovnané utkání, ve kterém jsme získali tři body. Od prvních jarních utkání se trápíme s velkou marodkou. V tomto utkání musel trenér Kotek postavit do základní sestavy tři dorostence, abychom vůbec mohli nastoupit. V páté minutě odpískal rozhodčí penaltu proti hostujícímu mužstvu za ruku, kterou mladičký Banga se štěstím proměnil. Ještě za stavu 1:0 neproměnila Vysoká pokutový kop za faul. Rozhodnutí padlo v 57. minutě, kdy se nádhernou střelou do šibenice trefil Pazderka. Stínem utkání bylo zranění Jakuba Pajkrta.“

Tomáš Kuzmeniuk, trenér Vysoké: „Celkem vyrovnaný zápas. Očekával jsem větší tlak od soupeře. Ten měl jednoduchou taktiku. Když domácí hráči nevěděli, co s míčem, vždy hledali Jakuba Pajkrta, který byl do svého zranění nejlepší na hřišti a následně velmi dobře distribuoval míče na spoluhráče. S dlouhými nákopy na rychlostně vybavené útočníky jsme si celkem dobře poradili. Šancí bylo poskrovnu na obou stranách, soupeř měl o nějakou víc. Z prvního většího závaru kopal neoddiskutovatelný penaltu. Chvíli nato si Roli při zakončení velmi dobré šance obnovil zranění třísel. Jeho střídání ovlivnilo zbytek zápasu. Náš tlak na bránu už nebyl tak účinný. Po zranění Pajkrta jsme věřili, že druhý poločas dokážeme zápas zkorigovat. Dostali jsme velmi dobrou šanci v 52. minutě. Tyčka nastřelená z penalty ale sebrala vítr z plachet. V podstatě z protiútoku jsme nedokázali odkopnout po rohu a soupeř se trefil krásně. Zkusili jsme ještě vysunout Slávu Tichého na hrot. Ale naše prokletí pokračovalo i jeho zraněním. Po jeho odstoupení jsme už neměli sílu.“

OBRAZEM: Kavalír režíroval obrat a Zápy nadále kralují ČFL

LIBIŠ B – TIŠICE 2:2 pen. 2:3 (1:2)

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Po naší chybě šli domácí hned ve druhé minutě do vedení a nadále nás přehrávali. Až zhruba po půlhodině jsme hru vyrovnali a v závěru poločasu po identicky zahraných rohových kopech Jardou Škodou skóre otočili. Druhý poločas byl ovlivněný dvěma červenými kartami, které ani jedna nemusela být. Soupeř vyrovnal v poslední minutě, kdy se zablokovaná střela odrazila k volnému hráči, a ten srovnal. V penaltách nás v brance podržel Schneider a odvezli jsme si tak alespoň dva body.“

VŠESTUDY – ČEČELICE PŘERUŠENO v 25. min. za stavu 1:1

Josef Pixa, rozhodčí: „Utkání bylo přerušeno z důvodu povětrnostních podmínek (průtrž mračen a kroupy). Poté byla hrací plocha po kontrole nehratelná, ze čtyřiceti procent promoklá s kalužemi. Šlo i o bezpečí hráčů. Do 25. minuty se i v deštivém počasí hrálo výborné utkání, kterému by sehrání na podle mého rozhodnutí neregulérní hrací ploše uškodilo.“

D. BEŘKOVICE – VRAŇANY 3:3 pen. 4:5 (2:0)

Jaroslav Kmoch, hráč Dolních Beřkovic: „Myslím, že utkání se dá z naší strany zhodnotit v jedné větě. Místo tří bodům máme pouze jeden. Podcenili jsme závěr utkání, to se prostě nemůže stávat.“

Jaroslav Mikš, trenér Vraňan: „Zápas probíhal v poklidu. Beřkovice hrají odzadu hezký kombinační fotbal a zaslouženě vedly tři-nula. I my jsme měli vyložené gólové šance, ale jejich neproměňování je naše slabina. Na druhý poločas jsme udělali změny na postech. Hra se vyrovnala a bojovností jsme byli lepší zase my. Hráčem zápasu byl kapitán Beřkovic Kvída, který nemá v okrese co dělat. A také nás gólman Mikš, který vychytal další tři vyložené šance a pak i penalty. V rozstřelu jsme prohrávali už o dvě, přesto jsme vyhráli.“

Nezasloužený obrat Pšovky, podepsaný ortel FC, Záryby ukázaly své „mistrovství“

H. BEŘKOVICE – H. POČAPLY 2:0 (0:0)

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: „Jsme rádi za tři body. Fotbal nenabídl moc vzrušení. Nám chybělo kvalitní provedení v předfinalní a finální části. Hosté měli jen jednu šanci.“

Roman Vilánek, kapitán Počapel: „Bylo vidět, že si oba týmy uvědomují důležitost utkání, a z obou stran bylo hodně opatrné. Domácí měli mírnou převahu v poli, ale šance nepřicházela na žádné strašně. Ve druhém poločase hned v jeho úvodu domácí tým zahrával penaltu, které ale předcházel míč v autu… Bohužel na tak důležitý zápas dorazí jeden rozhodčí a na lajnách běhají domácí pomezní. Vymlouvat se na to ale nechci, měli jsme předvést lepší výkon. Vlastně jedinou naší šanci jsem neproměnil, jinak jsme si nic nevypracovali. Domácí vítězství je zasloužené.“

OBŘÍSTVÍ – VOJKOVICE 0:0 pen. 4:5

Libor Tichota, trenér Obříství: „Opět velmi neatraktivní zápas, k vidění byla spíše spousta nepřesností a soubojů. Oba týmy měly po jedné větší šanci, kterou ani jeden neproměnil. Penalty nejsou naší specialitou, a tak si Vojkovice odvezly ještě bod navíc.“

20. kolo: Mšeno – Pšovka B 0:1 (61. Cemper), Kostelec – Vysoká 2:0 (5. z pen. Banga, 57. Pazderka), Libiš B – Tišice 2:2 pen. 2:3 (2. Rezner, 90. Truong Anh – 40. Karlík, 45. Pokorný, ČK: 62. Čepec – 59. Zeman), Všestudy – Čečelice přerušeno v 25. minutě za stavu 1:1 (průtrž mračen), D. Beřkovice – Vraňany 3:3 pen. 4:5 (33., 44. a 62. J. Kmoch – 75. a 88. Motejzík, 74. Švejcar), H. Beřkovice – H. Počaply 2:0 (54. z pen. a 70. Bryslivec), Obříství – Vojkovice 0:0 pen. 4:5