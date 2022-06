Pokud by po podzimní části někdo tipoval, že se Horní Beřkovice s předstihem zachrání, nejspíš by si tehdy koledoval o vyšetření v tamní psychiatrické léčebně. Jenže Slovan se na jaře od začátku chytil a poslední dva zápasy si může užít bez jakéhokoli stresu.

Razítko na přihlášku do stejné soutěže přivezl z Dolních Beřkovic, kterým ukončil sedm zápasů trvající neporazitelnost. V nejbližším kole pak klidně může míchat karty v postupovém boji, protože doma hostí vedoucí Všestudy. Půjde tak o duel dvou na jaře nejlepších týmů.

Druhým oddílem, který čerstvě může sledovat záchranářské snažení z bezpečí, je Sokol Libiš. Rezerva v rámci narozeninového dne svého klubu neponechala nic náhodě. Vojkovice tak otrávil jedním z gólů třeba i šestý nejlepší střelec divize C Tomáš Přibyl. Jednoho z autorů dvou hostujících úspěchů Pavla Koberu dokonce natolik, že si zchladil žáhu na rozhodčím Pixovi, za urážky a výhrůžky si zcela zbytečně řekl o delší stopku.

Spoluhráčům tak může už jen fandit, aby se mohl na podzim vrátit do stejné soutěže. Právě Vojkovice patří spolu s Vysokou, Vraňany a Horními Počaply do skupiny, z níž vzejde sestupující. O tom, zda bude pouze jeden, rozhoduje tradičně situace mělnických týmů v I. B třídě. A počty to jsou poměrně jednoduché: žádný a jeden sestupující z kraje = jeden padající z přeboru, dva z kraje = dva z přeboru.

Nakloněné to má i přes bodový přísun v posledních kolech nadále Velký Borek. Tři body nad sestupovým pásmem se nachází Lužec. Eletis tak nejspíš do zbylých kol získá i některé nové fanoušky.

Zmíněné kvarteto ohrožených o víkendu potvrdilo, že konec soutěže, ať už šťastný či nikoli, bude vysvobozením. Vraňany a Vysoká chytily obří debakly na Pšovce, respektive od Čečelic. Jejich tradiční motor Szen se v závěru dočkal hattricku. A to ještě některé balony končily v poli. Zasloužit si čisté konto ale musel ještě překvapivě hodně i Fryk v bráně. Nejen vyloučením oslabení domácí se po akcích volajících po snížení právem chytali za hlavu. Gól by v sobotu hráči Vysoké nejspíš nedali ani do prázdné. Jedinou horší zprávou pro hosty tak nakonec zůstalo bolestivé odkulhání nejlepšího střelce soutěže Černého.

Horní Počaply se k utkání v Kostelci dokonce ani nesešly a den předem zápas zrušily. O Vojkovicích už řeč byla. Minimální bodové rozestupy a dva vzájemné souboje (Vraňany – Vysoká, Vysoká – Horní Počaply) dávají tušit, že o záchranu se může hrát až do posledního hvizdu sezony.

Stejný počet týmů je ve hře také o titul, i když jejich šance tak rovnocenné rozhodně nejsou. Ve vlastní moci jej po přežití penalty v závěru duelu s Obřístvím nadále dřímají Všestudy, které by při pomoci Tišic mohly v sobotu slavit.

MŠENO – TIŠICE 3:3 PEN. 4:3

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Před zápasem bych asi dva body bral. Po zápase a jeho průběhu si myslím, že jsme bod ztratili. Měli jsme to rozehrané dobře. O dost víc než ztráta bodu mě ale mrzí ztráta dalšího hráče - Lukáše Zajíce. Snad se nám podaří sezonu nějak dohrát. Těch vynucených absencí je už víc než dost.“

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Do zápasu jsme vstoupili špatně, už v 25. minutě prohrávali 0:2 a nedostávali jsme se do šancí. Snížili jsme po centru, kdy odražený míč do branky uklidil Trédl. Druhý poločas jsme začali krásnou dorosteneckou akcí, kterou zakončil Babovák. Pak jsme hráli více kombinačně a začali soupeře přehrávat. Bohužel přišla chyba v rozehrávce a soupeř trestal. Prejzek vzápětí vyrovnal. Ostatní šance, které jsme si vytvořili, jsme nevyužili. Musím pochválit všechny čtyři dorostence, kteří do zápasu nastoupili.“

Branky: 25. a 54. Veselý, 5. M. Zajíc – 33. Trédl, 46. Babovák, 64. Prejzek.

PŠOVKA B – VRAŇANY 10:0

Jiří Kaiser, trenér Pšovky: „Nechtěli jsme nechat nikoho na pochybách, že je stále o co hrát, a šli od začátku za vítězstvím. Pomohla rychlá branka a také neustálý pohyb našich hráčů, které jsme nabádali k aktivní hře i po ztrátě míče. Druhá půle byla už jen o stavu skóre, které postupně narůstalo. Pomohli i kluci z lavičky, kteří pokračovali ve stejném nasazení a navíc se i střelecky prosadili. Branek mohlo padnout ještě víc, ale proti byl hostující gólman, který si hodně zachytal.“

Branky: 34., 66. a 71. z pen. Rypka, 3. a 48. Miřatský, 65. a 82. Kvída, 31. Lelek, 45. Bláha, 79. Kos.

LIBIŠ B – VOJKOVCIE 6:2

Hodnocení na webu Sokola Libiš: „Předposlední domácí zápas sezony jsme odehráli v den oslav 90. výročí založení oddílu. Áčko dopoledne vyhrálo, tak je dobře, že jsme to nepokazili a jednoho z přímých konkurentů v boji o záchranu porazili.“

Branky: 33. a 44. Rezner, 13. Mlejnek, 20. Přibyl, 23. Čepec, 85. Šandor – 16. Kobera, 41. Lemarie. ČK: 76. Kobera – V.

VŠESTUDY – OBŘÍSTVÍ 2:1

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř. Na jaře se mu moc nedařilo, ale proti nám měl tým už skoro kompletní. Bohužel nás chyba v první minutě stála hodně sil a v kombinaci s absencí zraněných a hráčů mimo to nebylo z naší strany to pravé. Povedlo se nám do půle vyrovnat a při vstupu do druhé utkání otočit. Když šel soupeř do deseti, nehráli jsme dobře takticky a málem přišel trest, tam nás podržel gólman. Jinak Obříství byl jeden z nejtěžších soupeřů na jaře, na který jsme narazili.“

Libor Tichota, trenér Obříství: „Ve Všestudech jsme odehráli asi náš nejlepší zápas na jaře a bohužel ani to nestačilo k bodovému zisku. V zápase jsme šli do rychlého vedení, se soupeř před poločasem dokázal vyrovnat. Druhou branku jsme obdrželi během dvaceti sekund od začátku druhého poločasu. Po hodně přísně druhé žluté kartě byl vyloučen náš hráč a dohrávali jsme v deseti. Ale i tak jsme si dokázali vytvořit několik příležitostí, ale bohužel je nedokázali proměnit. A když jsme nedokázali ke konci zápasu proměnit ani pokutový kop, mohl se soupeř radovat z plného zisku bodů.“

Branky: 35. Horák, 46. Kympl – 2. Franz. ČK: 67. Mansfeld – O.

D. BEŘKOVICE – H. BEŘKOVICE 0:1

Jiří Polák, trenér Horních Beřkovic: „Utkání bylo vyrovnané, tempo opatrné i vzhledem k dusnému počasí. Fotbalově jsme diváky spíš trápili.“

Branka: 70. A. Brůža.

VYSOKÁ – ČEČELICE 0:8

Branky: 75., 88. a 90. Szen, 32. a 47. Novák, 45. Černý, 80. Palička, 82. Bruner. ČK: 35. Vodička – V.

KOSTELEC – H. POČAPLY NEHRÁNO, hosté se nesešli