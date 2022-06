„Je to super. A že se to povedlo už kolo před koncem, je ještě lepší. Po našich některých zaváháních jsem čekal, že to bude boj až do posledního kola. Každopádně týmu jsem podle toho, co předváděl na jaře i v zimní přípravě, věřil, že se o první místo popere. Hráčům patří velké poděkování za obětavost a přístup k tréninkům i utkáním,“ okomentoval prvenství trenér Viktorie Ivo Lorenc.

Pro klub, jemuž dělá předsedu jeho otec Jan, jde o největší úspěch v už bezmála stoleté historii. „I když tady byla spousta dobrých hráčů, největším úspěchem byl třikrát postup do okresního přeboru. Až generace těchto hráčů dokázala za sedm let v okrese zapsat do historie umístění v horních patrech a zlobit silnější družstva. Letos po doplnění v létě i v zimě padla další meta,“ užívají si u dálnice slovy Lorence mladšího prvenství.

To si prý zatím nevyžádalo žádné bouřlivější oslavy. „Ještě nic neproběhlo. Hráči si to chtějí užít na domácím hřišti s našimi fanoušky, kteří si to zaslouží za léta podpory i negace,“ přiblížil Ivo Lorenc s tím, že kromě velké radosti přinesla zpráva o výsledku z Čečelic také úlevu. „Bylo vidět, jak z hráčů, vedení a fanoušků spadl pověstný kámen zodpovědnosti.“

S prvním místem je samozřejmě spojené i právo postupu do kraje. Pošlou tam Všestudší svou přihlášku? „V týdnu si sedneme s hráči a probereme vše, co je s tím spojené, co by je čekalo, plusy a mínusy. Každopádně vyhrát soutěž a nevzít postup by bylo, jak říkám, zbabělé,“ naznačil.

Zápletka v přeboru naopak pokračuje směrem k obsazení sestupových příček. Okruh ohrožených týmů zúžila na tři výhra Vysoké ve Vraňanech. Kromě nich se o bytí na dálku poperou ještě Vojkovice a Horní Počaply. „Po jaru, kdy se nám moc nedařilo a limitovalo nás velké množství zraněných, je to úleva,“ oddechl si trenér Vysoké Tomáš Kuzmeniuk po jednoznačné výhře 6:1.

ČEČELICE – TIŠICE 0:2

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Čekal jsem od soupeře herní i technickou kvalitu, zkušenost, ale i určitou míru nedisciplinovanosti. To vše bylo na hřišti k vidění. Myslím, že se vzájemně nemáme moc čím překvapit. Nejsme vzdálené obce a tak máme hru vzájemně nakoukanou. Soupeř šel do utkání s kompletním týmem, naopak nás v závěru sezony trápí četná zranění důležitých hráčů a těžko se s tím srovnáváme. Hru soupeře jsme chtěli eliminovat vyšším nasazením, lepším pohybem a samozřejmě disciplinovaným chováním na hrací ploše. Nepřesnostmi v naší kombinaci jsme bohužel často ztráceli míč a ve snaze vybojovat jej zpět i síly. Soupeř byl přesnější v kombinaci, kvalitně bránil a lépe hospodařil se silami. Hlavně byl efektivnější v zakončení a zaslouženě vyhrál.“

Michal Vítovec, trenér Tišic: „Po dlouhé době jsme se sešli kromě dvou marodů v kompletní sestavě a bylo to znát. Soupeř byl běhavý, ale první poločas si nevytvořil žádnou šanci. My jsme po krásné akci zakončené mladým Pasovským šli do vedení. Před přestávkou nám domácí nabídli zbytečným faulem penaltu, kterou Lauda zkušeně proměnil. Druhý poločas ovlivnilo hned dvojité vyloučení v 56. minutě. Museli jsme hrát hodně odzadu, s tím si domácí nevěděli rady a vytvořili si jen jednu šanci, kterou nedali. V závěru jsme měli nečekaně dost sil a drželi míč na soupeřově půlce a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 19. Pasovský, 32. z pen. Lauda, ČK: 56. Šulc, 58. Zeman – T.

H. BEŘKOVICE – VŠESTUDY 1:4

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale konečně se tým sešel skoro kompletní. První šance domácích přišla hned v úvodu, ale naše obrana vše zvládla a pak přišla první naše akce a hned gól. To náš tým uklidnilo a předváděl celý první poločas fotbal, který bych si představoval. Ve druhé půlce přišla komplikace vyloučením, ale oslabení jsme takticky zvládli a tři důležité body jsme odvezli zaslouženě.“

Branky: 39. A. Brůža – 15. a 29. Horák, 5. Brázda, 9. Ježek, ČK: 46. Faigl – Vš.

D. BEŘKOVICE – MŠENO 0:2

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Ve velkém horku připomínalo tempo zápasu spíš přátelák. Domácí byli šikovnější v kombinaci, my jsme byli přímočařejší a vytvořili jsme si daleko víc šancí. Proto naši výhru hodnotím jako naprosto zaslouženou.“

Branky: 4. Veselý, 87. z pen. O. Kolumpek, ČK: 77. Menčl – D. B.

I. B třída: Tři penalty a infarktový závěr v Lužci, Borku zbývá asi jen modlení

VRAŇANY – VYSOKÁ 1:6

Tomáš Kuzmeniuk, trenér Vysoké: „Zápas se hodnotí dobře. Konečně jsme přijeli v dostatečném počtu, bez drobných zranění. Chyběli jen dva hráči, i když důležití. Zápas se pro nás vyvíjel od začátku velmi dobře. Hned v úvodu jsme dali dva rychlé góly a několik dobrých šancí neproměnili, což je v posledních zápasech velký problém. Do poločasu jsme přidali ještě dvě pojišťující branky. Jediným minusem bylo podcenění situace, kterou soupeř nekompromisně proměnil na 1:3. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu. Mnoho šancí, ale gólman domácích toho hodně vychytal.“

Branky: 35. Motejzík – 11. a 37. Rolenc, 7. Kettner, 23. R. Finkous, 52. Malák, 85. Červeňák.

OBŘÍSTVÍ - LIBIŠ B 4:2

Branky: 21. Tláskal, 52. Franz, 61. Tichota, 76. Chmelík – 39. a 43. Stibora, ČK: 70. Panocha – trenér Libiše.

VOJKOVICE - KOSTELEC 0:6

Branky: 5., 20. a 55. Banga, 50. a 73. z pen. Toman, 66. Pazderka

H. POČAPLY - PŠOVKA B 0:5

Branky: 20. a 30. Kvída, 35. Rypka, 65. Bursa, 77. z pen. Jenč, ČK: 44. Novák – H. P.