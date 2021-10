V Počaplech se tentokrát o vzruch postaraly nejen góly, v nichž měl navrch lídr z Kostelce. Ve druhé půli sudí Stibůrek během krátké chvíle hned třikrát ochlazoval horké hlavy červenou kartou.

Nejdříve udělil po jedné na každé straně za oplácení faulu chycením pod krkem, respektive strčením do soupeře. Po chvíli vyrazil za kumpány do sprch ještě další z domácích po nešetrném zákroku na brankáře.

Utkání přeboru po týdnu znovu zaměstnalo i zdravotníky. V Tišicích v závěru utržil v jednom ze soubojů nepříjemný úder mšenský Ondřej Šledr. „Stěžoval si na bolest hlavy a nejasné vidění, nebyl schopen ani s pomocí vstát,“ objasnil rozhodčí Martin Šulc, proč musela do akce i nosítka a volána byla sanitka.

Zranění předcházel souboj hráčů o centrovaný míč, podle sudího nevybočil z mezí pravidel. V utkání, v němž ale žlutými kartami místy zbytečně šetřil, šlo o druhého fotbalistu hostí, který po střetu se soupeřem končil předčasně.

Tabulka je po jedenácti kolech neúplná, utkání Vraňany – Pšovka B se bude dohrávat v pozdějším termínu. Důvodem odkladu bylo prokázání nákazy koronaviru u jednoho z hráčů domácího klubu.

Trenéři, kapitáni či vedoucí mužstev mohou svá stručná hodnocení zápasů posílat na lubos.kurzweil@denik.cz, případně formou SMS na 724 404 506.

Obříství – Všestudy 1:1 pen. 5:3 (0:0)

Libor Tichota, trenér Obříství: „Z obou stran velmi pěkný výkon. Celý zápas byl ve vysokém tempu. Mě jako hráče takhle těžké zápasy baví a myslím, že i diváky. V celkovém součtu je remíza spravedlivá pro oba týmy.“

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. A to se ukázalo. Houževnatý soupeř a terén pro nás bylo kombinací, která nám dělala velké problémy. Jinak férově vedené utkání a myslím, že i zasloužená remíza - penalty už je taková loterie. Musím pochválit trojici rozhodčích, od začátku měli utkání pod kontrolou.“

Branky: 70. Sus – 83. Janíček. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 3:5. Diváci: 102. Nejlepší hráči: Tichota (2) - Janíček.

Tišice – Mšeno 2:3 (1:1)

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Celý zápas zastínila událost z 92. minuty, kdy domácí hráč vyřadil ze hry už našeho druhého hráče. Nejdříve brutálním skluzem na holeň vyřadil mladého Lukáše Zajíce a v 92. Ondru Šledra, pro kterého musela přijet sanitka a s podezřením na otřes mozku ho odvezla na vyšetření do nemocnice. Chci touto cestou poděkovat domácí pořadatelské službě, která se o Ondru postarala až do příjezdu lékařů. Všem ostatním bych rád vzkázal, že fotbal by měl přinášet především radost ze hry. Všichni bychom měli chtít vidět pěkné i nepovedené akce, góly, emoce, ale ne zranění hráčů a už vůbec ne sanitky na hřišti. Zkusme se nad tím zamyslet a každý přispět k tomu, aby se na hřiště vrátila úcta k soupeři, umění přijmout porážku a hra v duchu fair play.“

Branky: 25. z pen. Lauda, 90+1. Šulc – 61. a 75. Valenta, 1. Zajíc. Rozhodčí: Šulc. ŽK: 2:3. Diváci: 120. Nejlepší hráči: Lauda – Šledr, Veselý.

Čečelice – Vysoká 3:1 (1:0)

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Podali jsme průměrný výkon. Většinu utkaní jsme měli hru pod kontrolou. V obrané fázi jsme fungovali dobře, bez větších chyb. V útočné jsme si vytvářeli mnoho brankových příležitostí, ale nebyli jsme však příliš efektivní v zakončení a to včetně neproměnné penalty. I tak jsme dokázali třikrát skórovat a zajistili si klidný závěr utkání se ziskem tří bodů.“

Branky: 24. Strapko, 47. Douděra, 67. Černý – 58. Štolba. Rozhodčí: Eder. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Nejlepší hráči: Palička – Chaloupka (2).

H. Beřkovice – D. Beřkovice 1:3 (0:3)

Jiří Polák, trenér H. Beřkovic: „Úzký kádr a velké absence nám nedovolí pomýšlet na lepší výsledky. Musíme důstojně dohrát podzim. V nominaci na zápas je každý, kdo je trochu zdráv a může přijít. Fotbalové pokoukání to nebylo. Na nás stačil jeden hráč. Naopak v našem týmu není nikdo, kdo by chtěl něco udělat s výsledkem. Sklopené hlavy, bez bojovnosti, bez snahy. Každá chyba nás sráží a není síla s tím něco udělat. Hráči si musí sáhnout do svědomí - jestli se jen povezou, nebo udělají něco navíc pro výhru, pro tým. Chybí fotbalový charakter."

Branky: 65. Krob – 3., 24. a 34. Kvída. Rozhodčí: Blahout. ŽK: 3:0. ČK: 75. Štěpánek (D. B.). Diváci: 75. Nejlepší hráči: Jurko – Kvída (2).

H. Počaply – Kostelec 1:4 (0:3)

Branky: 75. Moravec – 3. a 31. Holubář, 42. z pen. Toman, 85. Ploc. Rozhodčí: Stibůrek. ŽK: 3:1. ČK: 58. Žídek, 61. Kaňka – 58. T. Novák. Diváci: 50. Nejlepší hráči: Dzimko – Holubář (2).

Vojkovice – Libiš B 1:0 (1:0)

Branka: 15. Temiak. Rozhodčí: Košina. ŽK: 1:3. Diváci: 70. Nejlepší hráči: nehlášeni.

Vraňany – Pšovka B odloženo