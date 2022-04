Hned dva týmy dohrávaly víkendové zápasy v deseti, aniž by jim to pokazilo výhru. Mšenští dokonce vstřelili bez Veselého v Horních Počaplech dvě třetiny z devíti gólů. Rovněž Vraňany neměly po červené pro Michala Páka (75.) s udržením náskoku proti Vojkovicím problém a přenechaly poslední místo znovu Horním Beřkovicím. Slovan si totiž pro první jarní porážku zajel do Tišic. Bojovný zápas rozhodl jediný gól z penalty. Na čele se znovu mírně trhly Čečelice, druhý Kostelec přetlačil Libiš až v rozstřelu.

Po dvou týdnech a kontumační výhře se do dění vrátily vedoucí Čečelice. Proti Obříství se vypořádaly nejen se čtvrtým týmem tabulky, ale i s některými absencemi v sestavě. Podle trenéra Jiřího Kábrta jeho tým zvládl utkání lépe i herně. Po výhře 4:1 si pochvaloval především hráčskou kvalitu i mimo obvyklou základní sestavu.

Hosté vyšli poprvé v sezoně bodově naprázdno ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Po špatném vstupu se připomněli brankou do šatny, jenže po přestávce šli po vyloučení Mansfelda brzy do deseti a zápletka se nekonala.

„Všechno se bohužel sešlo tak, že jsme nedokázali být plně hodnotným soupeřem,“ mrzely absence o poznání víc tentokrát nehrajícího kouče hostí Libora Tichotu. Sestavu tvořenou více než z poloviny hráči béčka, kteří nastoupili den předtím do utkání ve čtvrté třídě, přesto za odvedený týmový výkon pochválil.

„Nebýt nástupu Čečelic v prvních patnácti minutách, kdy předvedly super výkon, byli jsme v dané situaci dobrým soupeřem. Samozřejmě domácí mají neskutečnou sílu v jednotlivcích, kteří by vyčnívali i ve vyšších soutěžích,“ dodal Libor Tichota.

Druhý Kostelec se po desítce do sítě Dolních Beřkovic už podruhé střelecky odmlčel. Cestu do brány ale nenašlo ani béčko Libiše. V repríze jednoho z nejgólovějších zápasů podzimu (v Libiši 5:7) se vlnila síť až v rozstřelu. Libišským bonusová disciplína po týdnu ve venkovním zápasu znovu nevyšla.

Hosté pálili i v deseti

Za Obříství už se na páté místo vydrápalo Mšeno. Tým trenéra Guttenberga získal výrazným rozdílem už druhý venkovní zápas v řadě. Po Vraňanech museli kousat nakládačku v Horních Počaplech, jejichž oslabená sestava vzdorovala bez úhony jen do dvanácté minuty a nakonec z toho byla nejvyšší venkovní výhra Mšena za dlouhou dobu působení v přeboru.

„Naši radost z výhry kalí zranění domácího hráče, pro kterého nakonec musela přijet sanita. Přejeme mu rychlé uzdravení a brzký návrat na zelený pažit,“ vzkázal později trenér vítězů.

Nepříjemný moment pro oba týmy přišel za stavu 0:3. Veselý se ve vzdušném souboji střetl s Beránkem. Otřesený domácí hráč putoval na vyšetření, hostující byl za surovou hru vyloučen.

V následném ztrojnásobení hostujícího náskoku měla prsty především v utkání čtyřgólová zimní posila Michal Dohnalík. Domácí se čestného úspěchu nedočkali ani z penalty, kterou si čisté konto zasloužil brankář Miler.

Zraněním skončil podle informací z tábora Horních Beřkovice i zápas Slovanu v Tišicích. Prodloužení vítězné jarní šňůry, které bylo ve hře pro oba týmy, se nakonec dočkali domácí. O výsledku rozhodla penalta v závěru.

„Po celý zápas to byl hlavně boj, který postrádal větší množství fotbalových akcí. Na obou stranách bylo asi po dvou šancích. Nakonec rozhodla chyba hostujícího obránce. V poslední minutě stáhnul rukama ve vápně našeho útočníka, který penaltu sám proměnil,“ popsal duel trenér Tišic Michal Vítovec.

„Bohužel první jarní prohra z devadesáté minuty mrzí. Fotbal se moc hodnotit nedá, protože ho bylo velice málo. Spíše šlo o kopanou. Hlavně tu bez míče,“ posteskl si hostující Jiří Polák.

Radost z toho, že kromě bodové ztráty nepřišla i nějaká další, později zkalilo potvrzení o zlomené klíční kosti jednoho z obránců. „…samozřejmě bez ohodnocení alespoň žlutou kartou, když se protihráč nesnaží hrát míč. A zatímco my jsme dostávali karty za běžné fauly, domácí pouze za ty, které už téměř zaváněly kriminálem,“ vrátil se do zápasu hrající kouč Slovanu, podle kterého by měl rozhodčí při posuzování faulů více dbát na ochranu zdraví hráčů.

Úctyhodný výkon ukrývala divoká přestřelka mezi Vysokou a Dolními Beřkovicemi. O to, že vítězným byl pro hosty nakonec až šestý gól, se nejvíce přičinil René Finkous. V třiapadesáti je v soutěži nejstarším autorem hattricku za řadu posledních let. To střelec poslední branky Martin Tolkner na zápas tolik vzpomínat nebude, po snížení se dostal do křížku s hostujícím Fibichem a rozhodčí Krob ukázal červenou oběma.

17. kolo: H. Počaply – Mšeno 0:9 (20., 38., 79. a 81. Dohnalík, 12. z pen. a 45. O. Kolumpek, 24. Guttenberg, 43. Zajíc, 64. Dvorný, ČK: 0:1), Vraňany – Vojkovice 4:2 (32. a 35. Páko, 14. Švejcar, 24. Motejzík – 8. Pfleger, 84. Jonák, ČK: 1:0), Čečelice – Obříství 4:1 (2. a 16. Palička, 5. Szen, 75. Černý – 44. Novák, ČK: 0:1), Tišice – H. Beřkovice 1:0 (90. z pen. Vávra), Vysoká – D. Beřkovice 5:6 (27., 39. a 49. Finkous, 72. Douděra, 90. Tolkner – 60. a 80. z pen. J. Kmoch, 25. Menčl, 33. vl. Tichý, 45. Mráz, 70. Těmín, ČK: 1:1), Pšovka B – Všestudy 4:4 pen. 4:3 (56. a 67. Miřatský, 7. z pen. Krejčík, 41. Blažek – 17. a 37. Koudelka, 9. Brázda, 70. Horák), Kostelec – Libiš B 0:0 pen. 5:4