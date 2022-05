Ještě větší fičák předvedli hráči Labského Kostelce. V Tišicích jim stačila k obratu z 0:2 na 4:2 necelá čtvrthodina druhého poločasu. Rozjetý tým přitom nezastavilo ani oslabení po červené kartě. Opaření domácí už zvládli pouze jednou korigovat.

O podobný návrat do zápasu usilovalo také Mšeno a v Obříství po dvou trefách do šatny nebylo daleko. Domácí si ale nakonec souboj tabulkových sousedů vzít nenechali a jedinou brankou druhé půle rozhodli.

Školák udělal z jasného zápasu drama, body ale Zárybům i u posledního utekly

OBŘÍSTVÍ – MŠENO 3:2

Libor Tichota, trenér Obříství: „První poločas až do závěrečných dvou minut byl v naší režii a výsledek mohl být klidně 4:0. Bohužel tomu tak nebylo a soupeř naše dvoubrankové vedení během posledních dvou minut v prvním poločase smazal. Druhý poločas už byl vyrovnanější a tolik šancí jsme si nevytvořili. Nakonec jsme se dokázali ještě jednou prosadit byla to branka vítězná.“

Jiří Guttenberg, trenér Mšena: „Úvod byl z naší strany přímo strašný. Všude jsme byli pozdě, domácím jsme dávali hodně prostoru a chvílemi jsme se vozili na kolotoči. Pouze díky Milerovi byl stav po 15ti minutách 1:0. Když už se zdálo, že jsme opticky hru vyrovnali, přišla hrubá chyba a 2:0. Když se navíc o chvíli později zranil Guttenberg, vypadalo to, že už je po zápase a nebudeme mít sílu se do něj vrátit. Ve 45. minuta ale Dohnalík využil parádní kolmici a v nastavení potrestal domácí hrubku Veselý a byli jsme zpět. Ve druhé půli už se hrálo především ve středu hřiště a postupem času bylo zřejmé, že může rozhodnout jeden gól. Ten jsme měli na kopačkách my, ale nedali jsme a domácí z brejku potvrdili otřepané "nedáš - dostaneš". Závěr už byl rozkouskovaný a my na vyrovnání nedosáhli.“

Branky: 6. z pen. P. Sus, 27. M. Sus, 77. J. Šulc – 45. Dohnalík, 45+2. Veselý.

TIŠICE – KOSTELEC 3:4

Michal Vítovec, trenér Tišic: „V prvním poločase jsme na hřišti měli dost místa, soupeře přehrávali a zaslouženě vedli 2:0. Bohužel se nám vůbec nepovedl nástup do druhého poločasu. Soupeř během prvních tří minut vyrovnal a najednou ožil a přidal další dvě branky. My jsme hru vyrovnali až dvacet minut před koncem. Ale bohužel jsme stačili jen snížit na 3:4.“

Jaroslav Novák, vedoucí Kostelce: „Zvítězilo mládí nad zkušenosti. Naše mužstvo nastoupilo se třemi dorostenci v základní sestavě a v průběhu se zapojili ještě dva. Měli jsme více ze hry, ale po ojedinělých střelách domácích jsme v poločase prohrávali 0:2. Vstup do druhého nám vyšel parádně. Ve 47. minutě platil stav 2:2 a v 52. minutě V. Hlavatý zajistil obrat výsledku. Bohužel byl vzápětí po zbytečném oplácení vyloučen náš hráč a skoro celý druhý poločas jsme hráli o deseti. Přesto jsme ještě druhým gólem D. Nováka zvýšili a zakončili podle mého názoru zasloužený obrat. Domácí už stačili pouze snížit dorážkou po trestném kopu, který náš gólman vyrazil, ale důležité tři body jsme odvezli.“

Branky: 17. Novák, 25. Škoda, 69. Karlík – 47. a 59. D. Novák, 48. a 52. Hlavatý. ČK: 52. Kokoška – K.

Libiši sebralo výhru až nastavení, Velek po zápase srazil Kabyla

VOJKOVICE – H. BEŘKOVICE 0:2

Jiří Polák, trenér Beřkovic: „Zápas jsme měli pod kontrolou. Pouze jsme opětovně nedokázali řešit kvalitně naše šance. Zbytečně se nadřeme na gól a pak na lavičce trnu hrůzou, aby se soupeři nepovedla jedna šance. Ale hráli jsme zodpovědně směrem dozadu, Vojkovice měly jedinou šanci za celý zápas. Zaslouženě máme tři body.“

Branky: 33. A. Brůža, 72. O. Brůža. ČK: 59. Florián – HB.

VRAŇANY – VŠESTUDY 2:4

Ivo Lorenc, trenér Všestud: „Ne moc pohledné utkání. Nás tým pracoval dvacet minut podle představ a jen neproměnění stoprocentních šancí dalo šanci soupeři. Ale jinak odvážíme zaslouženě tři body.“

Branky: 61. L. Páko, 86. z pen. Vyšata – 4. Růně, 24. Kympl, 68. Koudelka, 72. Rada.

ČEČELICE – LIBIŠ B 6:0

Jiří Kábrt, trenér Čečelic: „Prvních dvacet minut byla hra díky oboustranně dobrému pohybu vyrovnaná. Poté jsme začali naklánět zápas na naši stranu a prosadili se střelecky. Do poločasu jsme získali vedení o čtyři branky a následně už měli utkaní pod kontrolou. Předvedli jsme kvalitní týmový výkon na všech postech. Soupeře musím pochválit za nasazení a korektní herní projev.“

Branky: 18. a 42. Radl, 33. z pen. a 44. Szen, 90. a 86. Palička.

I. B: Útočná smršť Slavie, "zlý muž" stihl vítězný gól, Gabčův hattrick nestačil

VYSOKÁ – PŠOVKA B 2:2, PEN. 3:2

Tomáš Kuzmeniuk, trenér Vysoké: „Soupeř přijel s mladým týmem, který je na tom velmi dobře fyzicky. To nám dělalo v první půli docela potíže. Pšovka byla rychlá na míči a krátkými narážkami v pohybu nás dostávala pod tlak. Prvních 25 minut bylo docela vyrovnaných a šance na obou stranách. Po zbytek poločasu byl soupeř lepší a využil toho k dvougólovému vedení. Do druhého poločasu jsme pozměnili rozestavení a výsledek se dostavil. Několik minut po poločase jsme dostali k dispozici pokutový kop, který stejně jako minulý týden nebyl proměněn. Vzápětí P. Malák netrefil prázdnou branku. Pšovka po poločase výrazně ustoupila ze své hry a už nebyla dominantní na míči. Ke konci viditelně docházely síly lídru soupeře (Marianu Krejčíkovi), čehož jsme dokázali využit ke srovnání. Penalty jsou už loterie, ve které jsme měli větší štěstí. Co mě mrzí, je nedostatek rozhodčích. Na zápas nejvyšší okresní soutěže přijede pouze jeden. Potom není divu, že emoce na obou stranách jsou podstatně znatelnější.“

Branky: 71. a 77. Pražák – 37. Barac, 44. Kvída.

H. POČAPLY – D. BEŘKOVICE 0:3

Roman Vilánek, kapitán Počapel: „Derby se nám vůbec nepovedlo. Na týmů je znát nervozita, protože neustále nastupujeme s tím, že se musí udělat body… I když začátek nevypadal zle - do patnácté minuty jsme měli tři vyložené šance, jenže z toho nic nebylo. No a od první branky hostů už jsme se na nic nezmohli. Hosté hráli ze zabezpečené obrany na brejky, kde si naše obrana vůbec nevěděla rady s Kmochem a můžeme poděkovat Šmejkymu v brance, že to bylo jen o tři góly."

Branky: 35. a 71. Kvída, 41. J. Kmoch.